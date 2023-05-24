Швеция — Латвия. Вот так повезло!

25 мая состоится матч 1/4 финала ЧМ-2023 по хоккею Швеция — Латвия. Начало встречи — в 20:20 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу шведов в основное время можно с коэффициентом 1.40, а успех латвийцев оценён в 6.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала ЧМ-2023 Швеция — Латвия 25 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч 1/4 финала ЧМ-2023 по хоккею Швеция — Латвия будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. Гол на первой минуте доступен с коэффициентом 12.5. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.30.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2023 по хоккею Швеция — Латвия (25.05.2023)

На международной арене 25 мая стартуют матчи четвертьфинала чемпионата мира по хоккею. В этот день запланированы все четыре встречи. Отдельное внимание стоит уделить игре между сборными Швеции и Латвии. Матч пройдёт на льду «Арены-Рига» в Риге, а первое вбрасывание состоится в 20:20 мск.

«Тре Крунур» на этот чемпионат мира привезли неплохой состав. Хенрик Тёммернес набрал 10 очков за семь встреч, а Оскар Линдберг — восемь. Команда накануне проиграла США (3:4 ОТ). До этого были победы над Данией (4:1), Францией (4:0), Венгрией (7:1), Финляндией (2:1 Б), Австрией (5:0) и Германией (1:0).

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Шведы вышли в плей-офф чемпионата мира со второй строчки с 18 очками. Однако по игре всё отлично, даже победителя прошлого чемпионата мира Финляндию сборная Швеции обыграла на групповом этапе. Всё это благодаря опытным хоккеистам. Теперь предстоит встретиться с Латвией, которая внешне не представляет угрозы.

Латвийцы накануне победили Швейцарию (4:3 ОТ) и обеспечили себе место в плей-офф. К слову, «крестоносцы» были не мотивированы и предоставили отдых основным голкиперам. Команда закончила групповой этап на третьей строчке с 13 очками.

Старт у подопечных Латвии не задался. Со сборной Канады тягаться было трудно (0:6), ведь уровень абсолютно разный. Затем команда уступила Словакии (1:2). Зато получилось выиграть у равных по уровню соперников: Норвегии (2:1), Словении (3:2) и Казахстана (7:0).

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В четвертьфинальном матче латвийцам будет нелегко. Статистика очных встреч на стороне шведов. За 13 игр у них 11 побед, при двух у Латвии. За последние пять матчей победу одерживала только Швеция.

Поэтому фаворит в этой паре ясен, плюс шведы играют от обороны и пропустили за семь встреч лишь семь шайб. Латвия имеет разницу шайб 21:17. С обороной беда, весьма неплохому нападению шведов это на руку, ведь они забросили 26 шайб. Атака у команд вполне неплохая, но получится ли у гостей распечатать ворота соперника?

Вполне вероятно, что хотя бы на один гол латвийцы наиграть смогут, в составе есть Рудольф Балцерс с восемью очками за семь игр. Он лучший бомбардир команды, а также есть Родриго Аболс — с семью. Однако и у Швеции хватает опытных хоккеистов.

Уровень команд сильно отличается, поэтому в победу шведов верится куда больше. Мы рекомендуем проверить ставку на то, что обе команды забьют, а победит Швеция за 1.88.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала ЧМ-2023 Швеция — Латвия 25 мая 2023 года

Сборная Швеции проиграла лишь один матч на групповом этапе. Латвийцы смогли ухватиться за последнюю встречу и попали в плей-офф, но история очных игр за шведами, и уровень игры Латвии ниже. Поэтому рекомендуем сделать ставку на победу Швеции и обе забьют за 1.88.

Ставка: победа Швеции и обе забьют за 1.88.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

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