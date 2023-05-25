Экспресс на 25 мая с коэффициентом 19.0: тен Хаг не заметит Лэмпарда

24 мая пройдут очередные матчи испанской Примеры и АПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 19.0 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Челси»

«Манчестер Юнайтед» в шаге от выхода в Лигу чемпионов по итогам сезона. Чтобы лишить «Ливерпуль» шансов, подопечным Эрика тен Хага осталось набрать одно очко в двух предстоящих встречах. Оба эти матча будут на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед» непобедим с 8 сентября. Следующие 28 игр принесли 24 победы и всего 4 ничьих. Однако если раньше «МЮ» забивал в домашних матчах много голов, то вот уже пять игр подряд «красные дьяволы» не могут отличиться более двух раз. Однако этого может быть достаточно, когда имеешь дело с «Челси».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда забили лишь шесть мячей в девяти матчах под его руководством. При этом три гола «Челси» забил в одной встрече – с «Борнмутом». Эта победа 3:1 стала единственной для «синих» в последних 12 матчах. Остальные 11 встреч принесли 8 поражений и 3 ничьих. Сразу четыре матча на этом отрезке «Челси» проиграл со счётом 0:2. Можно поставить на победу более мотивированных хозяев с разницей минимум в два мяча за 2.55.

Прогноз на матч Примеры «Осасуна» — «Атлетик»

«Атлетик» провалился в самый ответственный момент сезона. Команда Эрнесто Вальверде сейчас в такой форме, что ей особо нечего предложить «Осасуне» в выездном матче. Памплонцы ещё сохраняют шансы на путёвку в Лигу конференций, но вряд ли смогут ими воспользоваться. Даже если они обыграют басков, есть ещё «Севилья» и «Жирона», которые сейчас смотрятся мощнее подопечных Аррасате.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Осасуна» в плане набранной формы недалеко ушла от соперника. У памплонцев в пяти последних матчах тоже всего одна победа, но тут нужно учитывать, что за этот отрезок они сыграли со всеми командами из топ-4. Неудивительно, что результат такой слабый, просто ни в одном из матчей чуда не произошло.

Сейчас силы команд примерно равны, у них спад формы, у них есть мотивация, однако вряд ли у кого-то найдутся ресурсы, чтобы в очном матче дожать соперника. Эксперты отдают небольшое преимущество гостям, но вряд ли они смогут в полной мере его реализовать. В последнее время «Атлетик» на выезде побеждал только аутсайдеров. Есть смысл рискнуть и поставить в этом матче на ничью с коэффициентом 3.30.

Прогноз на матч Примеры «Мальорка» — «Валенсия»

«Мальорка» не испытывает запредельной турнирной мотивации на финишной прямой. Команда Тони Амора может доигрывать сезон в своё удовольствие. С учётом того, что при поддержке родных стен «островитяне» демонстрируют сравнительно лучшие результаты — проиграли лишь 1 из 12 последних домашних встреч, то недооценивать их не стоит.

«Летучие мыши» в последних трёх турах сыграли вничью с «Вильярреалом» (1:1), а также обыграли «Сельту» (2:1) и «Реал» (1:0). Благодаря майскому рывку «Валенсия» поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице и на пять очков оторвалась от ближайшего представителя красной зоны.

После отставки Дженнаро Гаттузо команда находилась в кризисном состоянии, но Рубен Бараха постепенно привёл её в чувство, ощутимо прибавив в атакующем аспекте. В шести турах подряд «летучие мыши» отличаются результативными действиями, забив на этом отрезке девять голов. После победы над «Реалом» недооценивать гостей не стоит. Рекомендуем ставку на обе забьют за 2.26.

Экспресс на матчи 25 мая

Ставка 1: победа «МЮ» в матче с «Челси» с форой (-1.5) за 2.55.

Ставка 2: ничья в матче «Осасуна» — «Атлетик» за 3.30.

Ставка 3: обе забьют в матче «Мальорка» — «Валенсия» за 2.26.

Общий коэффициент: 2.55 Х 3.30 Х 2.26 = 19.0.

Маунт склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Агент: Миранчук всегда будет востребован в Италии.

Колосков: Баринов принял правильное решение, никуда не надо ехать.