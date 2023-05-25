«Даллас» — «Вегас», четвёртый матч. Барбашёв присоединится к Бобровскому

26 мая состоится четвёртый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Даллас» — «Вегас». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех «Голден Найтс» идёт за 2.80. На ничью предлагают поставить за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Даллас» — «Вегас» 26 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.00 и тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.81. Сделать ставку на гол на первой минуте матча в букмекерских конторах можно с коэффициентом 12.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Вегас» (26.05.2023)

В Национальной хоккейной лиге 26 мая всё внимание будет приковано к четвёртой игре полуфинала между «Далласом» и «Вегасом», которая пройдёт на льду «Американ Эйрлайнc-центра». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии 3-0 в пользу «Голден Найтс».

«Старз» проиграли в третьем матче подряд этой серии, несмотря на то что выступали дома. Казалось, что «Вегас» даже не заметил сопротивления, он выиграл всухую — 4:0. С самого начала у хозяев не заладилось. Джейми Бенн получил дисквалификацию на два матча за удар соперника клюшкой в область головы и шеи. За эту грубость расплатился Джейк Эттингер, пропустив три шайбы за семь минут.

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Всего «Голден Найтс» нанесли 16 бросков в створ за игру — антирекорд команды в плей-офф. Однако это ещё не все проблемы «Далласа», ведь Евгений Дадонов получил травму, а у него 10 очков в 16 играх. Его участие находится под вопросом. Увы, всё это не самые приятные новости.

Зато «Вегас» чувствует себя отлично. Барбашёв забросил шайбу и отдал две передачи в последней игре. Иван был признан второй звездой встречи. У него 13 очков в 14 играх плей-офф. «Голден Найтс» стали ещё ближе к выходу в финал Кубка Стэнли.

Питер Дебур в шаге от вылета? «Даллас» очень слабо выглядит, особенно при реализации моментов. Бенна дисквалифицировали, а Дадонов травмирован. Это скажется на команде, поэтому фаворитом в этой паре будет «Вегас», который третий матч сыграл на классе.

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В четвёртой встрече «Даллас» попытается сократить отставание, но серия в руках «золотых рыцарей». Опытные хоккеисты «Старз» не могут исправить положение. «Вегас» оказался во всём сильнее и лучше. Поэтому проверим ставку на победу «Голден Найтс» за 2.80.

В защите дела у клуба обстоят отлично, чего не сказать об обороне «Далласа». Джейк Эттингер оказался не готов к такому натиску и попросту растерялся в плей-офф. Именно поэтому остановимся на победе гостей, они смотрятся интереснее, собраннее.

Не прошли бесследно два первых раунда для «Далласа», которые выдались невероятно тяжёлыми. Силы покидают команду, и серия находится в руках «Голден Найтс», которые в последних матчах были лучше во всём.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Вегас» 26 мая 2023 года

«Вегас» сломал систему «Далласа» и теперь ведёт в серии 3-0, находясь в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Третья игра показала силу и мощь гостей. «Старз» не смогли ничего противопоставить, даже в нападении ничего толком не получилось. В четвёртой встрече хозяева постараются исправиться, но серия в руках «Вегаса». Поэтому проверим ставку на победу гостей.

Ставка: победа «Вегаса» в основное время за 2.80.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

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