«Алания» — «Балтика». Игнашевич выжмет максимум

26 мая состоится матч 33-го тура Первой лиги «Алания» — «Балтика». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу владикавказцев можно с коэффициентом 2.48. Успех калининградцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Алания» — «Балтика» 26 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Алания» — «Балтика» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура Первой лиги «Алания» — «Балтика» (26.05.2023)

Сезон стремительно близится к завершению. В Первой лиге идёт активная борьба как за выход в РПЛ, так и за сохранение прописки. На 26 мая запланирована встреча, которая откроет программу 33-го тура. На стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном «Алания» примет «Балтику». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Под руководством Олега Василенко «Алания» заметно прибавила. За последние семь туров в Первой лиге она ни разу не проиграла. Вничью сыграла с «Волгарëм» (2:2), «СКА-Хабаровск» (0:0) и «Акроном» (0:0). Обыграла «Велес» (2:1), «Шинник» (1:0), «Арсенал» (2:1) и «Краснодар-2» (5:2).

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Таким образом, владикавказцы твёрдо закрепились на третьем месте в турнирной таблице. Отрыв от идущего следом «Енисея» составляет шесть очков, а отставание от располагающейся на второй строчке «Балтики» — восемь очков. Сезон красно-жёлтые точно закончат не ниже зоны стыковых матчей за право выйти в РПЛ.

Однако есть нюанс, который может перечеркнуть все старания команды из Владикавказа. Речь о том, что «Алания» не получила лицензию для участия в РПЛ из-за того, что её домашний стадион находится на реконструкции. По информации источника, она продлится ещё как минимум год.

Олег Василенко приложил максимум стараний для того, чтобы оградить своих подопечных от негативных новостей. Он посоветовал футболистам не читать об этом. Тренер предложил игрокам сосредоточиться на футболе, получать от него кайф, а также приложить максимум усилий, чтобы выйти в РПЛ.

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Перспективы безрадостные, но надежда у красно-жёлтых ещё есть. Гендиректор Руслан Сиукаев заявил, что будет принимать меры, чтобы лицензию всё-таки выдали. Он отметил, что, если есть возможности, владикавказцы будут просить РФС, чтобы им дали право сыграть в стыковых матчах.

У «Балтики» таких проблем нет. Она уже гарантировала себе путёвку в РПЛ. Однако в матче последнего тура Первой лиги калининградцы уступили «Рубину» (0:1) и спустились на второе место в турнирной таблице. Отставание от казанцев составляет одно очко.

В послематчевом интервью Сергей Игнашевич выдал противоречивое высказывание. Он заявил, что никто не помнит, кто выигрывал Первую лигу. Скорее всего, таким образом наставник просто хотел утешить своих подопечных и болельщиков. Находиться в нескольких шагах и упустить победу — очень обидно.

Впрочем, у «Балтики» ещё есть шансы обойти «Рубин». В оставшихся двух турах у казанцев будут непростые соперники. Не исключено, что они потеряют очки. Главное для подопечных Игнашевича — не оступиться самим. Кстати, совсем недавно появилась информация, что Сергей и «Балтика» близки к продлению контракта.

Игнашевич добился большого прогресса. Благодаря его стараниям калининградцы сыграют в РПЛ впервые за последние 25 лет. До поражения в матче с «Рубином» «Балтика» не проигрывала 30 матчей кряду. Поставить на то, что она не уступит в грядущей встрече, и тотал будет меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00.

Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так. К грядущей калининградцы подходят в лучшем настроении и с большой мотивацией. Игнашевич наверняка проведёт работу над ошибками и постарается исправиться за поражение в игре с «Рубином».

Большого количества голов не ждём. Во-первых, у обеих команд надёжные оборонительные линии. На двоих они пропустили только 59 мячей. Во-вторых, у калининградцев появились проблемы с результативностью. За последние 10 туров в Первой лиге они лишь раз забили больше двух мячей за матч.

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Бывший футболист Игорь Семшов недавно поделился мнением, что калининградцы по-прежнему ставят задачу выиграть Первую лигу. Он подчеркнул, что весь сезон «Балтика» шла на первом месте и что любая уважающая себя команда будет играть до последнего. Самое время проявить характер.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Алания» — «Балтика» 26 мая 2023 года

«Алания» набрала хороший ход. Она не проиграла ни одного из семи последних матчей. Тем не менее сложившаяся из-за отсутствия лицензии ситуация, несмотря на старания Василенко, наверняка скажется на настрое игроков. У «Балтики» с этим дела обстоят куда лучше. У неё ещё есть шансы выиграть Первую лигу. У калининградцев лучше результаты на дистанции. Также всецело на их стороне история последних очных встреч. Думается, они как минимум не проиграют. Слишком много голов не ждём.

Ставка: «Балтика» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 3.00.

Экспресс с коэффициентом 7.94.

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