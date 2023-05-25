«Химки» — «Урал». Гончаренко продлевает прописку в РПЛ

Кубок России отнял много сил, но теперь время сосредоточиться на чемпионате России, иначе можно отправиться в стыки.

27 мая состоится матч 29-го тура РПЛ «Химки» — «Урал». Начало игры – в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 1.91. Успех химчан оценивается аналитиками в 3.78. Поставить на ничью можно за 3.72.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Химки» — «Урал» 27 мая 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.02, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.81. На гол «Химок» дают коэффициент 1.40, а гол «Урала» оценивается в 1.16. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.69.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Урал» (27.05.2023)

Чемпионат России по футболу близится к развязке. Программу 29-го тура открывает матч на стадионе «Арена Химки», который имеет важное турнирное значение для одной из команд. Потерявшие шансы на сохранение прописки в РПЛ «Химки» принимают «Урал».

Екатеринбургская команда ещё не обезопасила себя от вылета. «Урал» всего три очка отделяет от зоны переходных матчей, поэтому, чтобы оформить себе участие в РПЛ в следующем сезоне, Виктору Гончаренко желательно закрыть этот вопрос победой в одном из двух ближайших матчей.

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Вот только с набором очков у «Урала» в последнее время всё сложно. За последние 14 официальных матчей «шмели» выиграли всего два раза, но один из них в Кубке. В гостевых матчах 2023 года екатеринбуржцы победили в 1 из 11 игр.

В матче минувшего тура «Урал» крупно уступил прямым конкурентам в борьбе за сохранение прописки «Крыльям Советов» — 0:3. Виктор Гончаренко оправдывал это поражение тем, что его команде сложно было проводить третий матч за неделю.

«Уралу» в Самаре было сложно не только физически, но и эмоционально. Несколькими днями ранее екатеринбуржцы в упорной борьбе уступили «Краснодару» путёвку в Суперфинал Кубка России (1:2). Это могло сказаться на моральном состоянии футболистов.

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В тот день Гончаренко не мог рассчитывать на ряд травмированных футболистов, что осложняло возможность провести качественную ротацию. Однако теперь у «Урала» есть шесть дней на восстановление.

Что касается «Химок», то они также плохо проявили себя в последнем туре, уступив на выезде «Ахмату» (0:3). Несмотря на кадровые проблемы соперника, химчане не смогли найти подходов к чужим воротам и проиграли по всем статьям более организованной команде.

Это поражение подвело черту под попытками «Химок» зацепиться за зону переходных матчей. Надежда на чудо ещё оставалась после матча 27-го тура, в котором «Химки» на своём поле сыграли вничью со «Спартаком» — 1:1, но это была короткая вспышка на дистанции в четыре матча, три из которых закончились поражениями.

От ближайшей встречи можно ждать открытой игры. «Химкам» больше не нужно набирать очки любой ценой, а «Урал» ещё не находится в критическом положении, но мотивирован победить. В трёх из пяти последних матчей «Химок» и в четырёх из пяти последних встреч «Урала» забивалось не менее трёх мячей. Поставим на то, что гости не проиграют при тотале больше 2.5 мяча, за коэффициент 2.37.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — «Урал» 27 мая 2023 года

Обе команды проиграли в последних матчах с разгромным счётом. «Урал» устал выступать и в Кубке, и в РПЛ, но теперь оправдания об отсутствии отдыха не принимаются. Две команды, которые редко выигрывают в последнее время, ввяжутся в открытый футбол, но более мотивированные гости извлекут из него больше пользы.

Ставка: «Урал» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.37.

Экспресс с коэффициентом 7.94.

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