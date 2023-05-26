«Рубин» — «Динамо» Махачкала. Счастлив даже Слуцкий

По регламенту бывшему наставнику казанцев полагается медаль и он её запросил. Кажется, победы клуба радуют всех.

27 мая состоится матч 33-го тура Первой лиги «Рубин» — «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 1.60. Успех махачкалинцев оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Рубин» — «Динамо» Махачкала 27 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Рубин» — «Динамо» Махачкала не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Поставить на «обе забьют» можно за 2.46.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура Первой лиги «Рубин» — «Динамо» Махачкала (27.05.2023)

Сезон стремительно близится к концу. В Первой лиге идёт активная борьба как за выход в РПЛ, так и за сохранение прописки. 27 мая состоится восемь матчей 33-го тура. В одном из них на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани «Рубин» примет махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Относительно недавно «Рубин» пережил смену главного тренера. Назначение Рашида Рахимова на должность моментально благоприятно отразилось на команде. Во всех шести последних турах она одержала победы, в частности над «Шинником» (3:0), «Акроном» (3:2) и «Балтикой» (1:0).

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Таким образом, подопечные Рахимова поднялись на первое место в турнирной таблице и гарантировали себе выход в РПЛ. Отрыв от «Балтики» составляет одно очко. По итогам сезона казанцы имеют все шансы выиграть золотые медали. Одну может получить их бывший тренер Леонид Слуцкий.

Слуцкий дал большое интервью, в котором поделился эмоциями от возвращения «Рубина» в РПЛ. Тренер отметил, что все футболисты клуба позвонили и поздравили его. Также Леонид Викторович подчеркнул, что он внёс немалый вклад в успехи казанцев и по регламенту должен получить медаль, так как отработал 19 туров.

Слуцкий рассказал, что он принимал участие в создании этой новой команды. Специалист признался, что это была большая история, игроки долго притирались. Это была большая работа, к которой многие приложили руку. Хотя те, кто поставит финальную точку, заслуживают наибольшей похвалы.

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Конечно, интервью довольно противоречивое, ведь в частности из-за Слуцкого «Рубин» вылетел в Первую лигу по итогам прошлого сезона. Многие негативно восприняли такое требование специалиста.

У «Динамо» мотивации не так много, как у «Рубина». Турнирных задач оно не решает, ведь даже в случае попадания в стыки доступ в РПЛ будет закрыт. Об этом недавно заявил президент клуба Гаджи Гаджиев. Он отметил, что команда не может получить лицензию РФС-1, так как не имеет возможности установить систему Fan ID и подтвердить свою финансовую обеспеченность.

Ресурсов у клуба из Махачкалы совсем немного. Он не может выкупить даже полузащитника «Урала» Рамазана Гаджимурадова. Тот же Гаджиев недавно отмечал, что это неподъёмные для «Динамо» деньги. Впрочем, это меньшая из проблем. Сообщается, что команду могут лишить 28 очков за нарушение регламента.

В Первой лиге действует правило молодого игрока, согласно которому на поле в течение всего матча должен находиться «лимитчик» — футболист 2001 года рождения и младше. С прошлого года в регламент внесли изменения. Теперь «лимитчиками» считаются только те, кто имеет право выступать за сборную России.

В махачкалинском «Динамо» этот нюанс не учли. В качестве «лимитчика» они нередко использовали Эрбола Атабаева. У полузащитника есть российское гражданство, но он уже заигран за сборную Кыргызстана. Почему ответственные за это представители лиги и клуба допустили такое — остаётся загадкой.

Безусловно, «Динамо» стоит отдать должное. Несмотря на сильно ограниченные ресурсы, оно сумело взобраться на шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Тем не менее скандальная история с нарушением регламента, а также невозможность добыть путёвку в РПЛ перечёркивают все старания команды и портят впечатление об её руководителях.

За последние девять туров махачкалинцы победили только четыре раза, причём трижды — на домашнем стадионе. Предлагаем проверить П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.98. Забитых мячей вряд ли будет много. У клуба из Махачкалы самая надёжная оборона в лиге. За 32 тура он пропустил только 25 мячей, но сам забил ещё меньше — 24.

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В Казани уверенными шагами идущий к золотым медалям «Рубин» наверняка обыграет бело-голубых. Однако забить много ему вряд ли удастся. Во встрече с «Балтикой», у которой тоже очень надёжная защита, подопечные Рахимова победили со счётом 1:0. Вероятнее всего, грядущий матч закончится подобным образом.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Рубин» — «Динамо» Махачкала 27 мая 2023 года

«Рубин» на последнем отрезке сезона набрал шикарный ход благодаря Рахимову. Наставник раскрепостил казанцев и вывел их в лидеры Первой лиги. Осталось только выиграть золотые медали и как можно лучше подготовиться к возвращению в РПЛ. У махачкалинского «Динамо» очень мало ресурсов и не лучшие результаты на последнем отрезке сезона. До кучи у него всплыли проблемы с соблюдением регламента, что наверняка отразится на настрое футболистов.

Ставка: победа «Рубина» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.98.

Экспресс с коэффициентом 7.94.

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