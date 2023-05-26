«Страсбург» — «ПСЖ». Мбаппе и Месси отметят 11-е чемпионство

Для этого нужно просто выиграть этот матч.

27 мая 2023 года состоится матч 37-го тура Лиги 1 «Страсбург» — «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.63. Шансы «Страсбурга» оценены в 5.00. Заключить пари на ничью предлагается за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Страсбург» — «ПСЖ» 27 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Страсбург» — «ПСЖ» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.40. Ставки на то, что парижане победят со счётом 2:1, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «Страсбург» — «ПСЖ» (27.05.2023)

«ПСЖ» выиграет Лигу 1, если избежит поражения в матче со «Страсбургом» на стадионе «Стад де ла Мено». За два матча до конца сезона парижане на шесть очков опережают идущий на втором месте «Ланс», у которого хуже даже разница мячей.

На противоположном конце таблицы «Страсбург» находится в шести очках от зоны вылета, что означает, что он будет стремиться победить. Если клуб проиграет две оставшиеся встречи и результаты в других матчах будут не в его пользу, то этого не избежать.

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Тем не менее «Страсбург» набрал семь очков в трёх последних матчах, что даёт ему отличные шансы на спасение от вылета.

После побед со счётом 2:0 над «Нантом» и «Ниццей» команда сыграла вничью с «Труа» (1:1). Стоит также отметить, что «Страсбург» проиграл только одну из шести последних встреч, одержав при этом четыре победы.

Выиграв в пяти из семи последних домашних матчей, забив более 1.5 мяча в каждой из этих побед, хозяева будут уверены в том, что им удастся зацепиться за очки.

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Что касается «ПСЖ», то в последней игре он одержал победу над «Осером» со счётом 2:1 благодаря дублю звёздного нападающего Мбаппе в первом тайме.

В этом сезоне Килиан забил 40 голов в 41 матче, а в чемпионате страны отметился 28 мячами в 32 встречах. Нельзя отрицать, что «ПСЖ» в этом сезоне не работает на полную катушку, поскольку он проиграл 6 из 36 встреч в чемпионате Франции, временами испытывая трудности.

Тем не менее парижане остаются доминирующей силой во французском футболе, и, похоже, им суждено завоевать девятый титул за 11 сезонов. И 11-й за всю историю.

«Страсбург» не выиграл ни одной из девяти последних очных встреч с «ПСЖ» в чемпионате, потерпев шесть поражений. Кроме того, парижане выиграли пять из шести матчей в Лиге 1, забив при этом 18 голов.

Несмотря на улучшения результатов «Страсбурга», «ПСЖ» должен побеждать. Мы прогнозируем, что парижане победят и выиграют рекордный 11-й титул чемпионата Франции. Предлагаем ставку на победу «ПСЖ» с форой (-1.5) за коэффициент 2.50 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.50.

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