Мадридцы не стали первыми в этом сезоне, но могут и вовсе упасть на третье место.

«Севилья» — «Реал». Быть вторыми тоже нужно заслужить

27 мая 2023 года состоится матч 37-го тура Примеры «Севилья» — «Реал». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 2.40. Шансы севильцев оценены в 2.85. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Севилья» — «Реал» 27 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Севилья» — «Реал» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.10. Ставки на то, что мадридцы победят со счётом 2:1, принимаются за 9.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Реал» (27.05.2023)

В субботу стартует предпоследний тур Ла Лиги, в котором «Севилья» принимает на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» идущий на втором месте «Реал».

Учитывая то, что «Барселона» уже выиграла чемпионат Испании, «сливочные» будут стремиться занять второе место, хотя «Атлетико» может спутать их планы.

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Что касается «Севильи», то у неё есть все шансы подняться на место, дающее путёвки в Лигу конференций. Ещё не так давно казалось, что команда обречена остаться в нижней части таблицы, ведь она выглядела очень плохо. Однако красно-белые изменили ситуацию, проиграв лишь 1 из 10 последних матчей в Примере, одержав шесть побед.

«Севилья» выйдет на игру после того, как сыграла вничью с «Бетисом» (0:0) и «Эльче» (1:1). Она будет уверена в том, что сможет доставить «Реалу» проблемы на домашнем стадионе.

Красно-белые проиграли только 2 из 15 последних домашних встреч во всех соревнованиях, одержав при этом 11 побед.

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«Реал» в последнее время был крайне нестабильным, одержав шесть побед и потерпев пять поражений в 11 встречах Ла Лиги.

Стоит также отметить, что «сливочные» потерпели три поражения подряд в чемпионате Испании на выезде. Всего в последних трёх играх у клуба одна победа. Проиграв «Манчестер Сити» со счётом 0:4, мадридцы уступили «Валенсии» (0:1), а затем победили «Райо Вальекано» — 2:1.

«Реал» избежал поражений в каждой из последних восьми встреч с «Севильей», одержав при этом семь побед. С учётом того, что в 17 из 20 последних очных встреч забивалось больше 2.5 мяча, предстоящий матч наверняка будет результативным.

Поэтому предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча и то, что «Реал» выиграет. Команде необходимо побеждать, если она не хочет остаться без наград в этом сезоне. Серебро – не так уж плохо! К тому же все мысли севильцев наверняка о финале Лиги Европы, который пройдёт 31 мая.

Ставки на победу «Реала» и тотал больше 2.5 мяча принимаются в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 3.65. Там же за регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 3.65.

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