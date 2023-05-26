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«Севилья» — «Реал», прогноз на матч Примеры 27 мая 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Севилья» — «Реал». Быть вторыми тоже нужно заслужить
Максим Ермаков
«Севилья» — «Реал»: прогноз на матч Примеры
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Мадридцы не стали первыми в этом сезоне, но могут и вовсе упасть на третье место.

27 мая 2023 года состоится матч 37-го тура Примеры «Севилья» — «Реал». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 2.40. Шансы севильцев оценены в 2.85. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Севилья» — «Реал» 27 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Севилья» — «Реал» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.10. Ставки на то, что мадридцы победят со счётом 2:1, принимаются за 9.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Реал» (27.05.2023)

Испания - Примера. 37-й тур
27 мая 2023, суббота. 20:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В субботу стартует предпоследний тур Ла Лиги, в котором «Севилья» принимает на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» идущий на втором месте «Реал».

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Учитывая то, что «Барселона» уже выиграла чемпионат Испании, «сливочные» будут стремиться занять второе место, хотя «Атлетико» может спутать их планы.

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Что касается «Севильи», то у неё есть все шансы подняться на место, дающее путёвки в Лигу конференций. Ещё не так давно казалось, что команда обречена остаться в нижней части таблицы, ведь она выглядела очень плохо. Однако красно-белые изменили ситуацию, проиграв лишь 1 из 10 последних матчей в Примере, одержав шесть побед.

«Севилья» выйдет на игру после того, как сыграла вничью с «Бетисом» (0:0) и «Эльче» (1:1). Она будет уверена в том, что сможет доставить «Реалу» проблемы на домашнем стадионе.

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Красно-белые проиграли только 2 из 15 последних домашних встреч во всех соревнованиях, одержав при этом 11 побед.

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«Реал» в последнее время был крайне нестабильным, одержав шесть побед и потерпев пять поражений в 11 встречах Ла Лиги.

Стоит также отметить, что «сливочные» потерпели три поражения подряд в чемпионате Испании на выезде. Всего в последних трёх играх у клуба одна победа. Проиграв «Манчестер Сити» со счётом 0:4, мадридцы уступили «Валенсии» (0:1), а затем победили «Райо Вальекано» — 2:1.

«Реал» избежал поражений в каждой из последних восьми встреч с «Севильей», одержав при этом семь побед. С учётом того, что в 17 из 20 последних очных встреч забивалось больше 2.5 мяча, предстоящий матч наверняка будет результативным.

Поэтому предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча и то, что «Реал» выиграет. Команде необходимо побеждать, если она не хочет остаться без наград в этом сезоне. Серебро – не так уж плохо! К тому же все мысли севильцев наверняка о финале Лиги Европы, который пройдёт 31 мая.

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Ставки на победу «Реала» и тотал больше 2.5 мяча принимаются в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 3.65. Там же за регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 3.65.

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