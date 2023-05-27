Экспресс на РПЛ с коэффициентом 15.9: Федотов теряет очки, Гончаренко может расслабиться

27 мая пройдут очередные матчи РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 15.9 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Урал»

Матч прямых конкурентов, в котором бороться за результат будет лишь одна из команд. Конечно, «Химки» имеют некоторую мотивацию, ведь это последний домашний матч для них. Они постараются порадовать своих болельщиков перед тем, как начать строить новый проект на будущее. Однако данного настроя команде Андрея Талалаева едва ли хватит для победы.

Сказать, что она в ужасной форме, это просто отметить очевидное – с ноября в 12 встречах чемпионата выиграла всего один раз. И то победа над «Торпедо» (4:2), которое потеряло всякую мотивацию намного раньше, не выглядит серьёзным достижением. За это время красно-чёрные допустили восемь поражений, пропуская в среднем три гола и забивая меньше одного. В четырёх последних турах они набрали всего одно очко и забили два гола.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Уралу» тоже нечем ответить сопернику в атаке. Подопечные Виктора Гончаренко добились одной победы над «Оренбургом» в девяти последних матчах, а в пяти случаях даже не забивали. И всё же они выглядят стабильнее хозяев. Поражение в прошлом туре от «Крыльев Советов» (0:3) стало для «шмелей» первым за четыре тура. Им необходима всего одна победа, чтобы обезопасить себя от вылета, и они её добудут. Рассмотрим победу гостей с коэффициентом 1.92.

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Зенит»

«Сочи» в нынешнем сезоне является одной из самых нестабильных команд чемпионата. Постоянные корректировки на тренерской скамейке не привели ни к чему хорошему, поэтому теперь южане готовы финишировать в нижней части турнирной таблицы. Впрочем, главная цель на концовку достигнута – вылет клубу из элитного дивизиона давно не грозит, а о будущем станут думать потом.

Предстоящая игра с «Зенитом» последняя для сочинцев, в которой у них есть серьёзная мотивация. Во-первых, это последний домашний матч сезона, и болельщики ждут сенсации. Во-вторых, в первом круге санкт-петербуржцы забили хозяевам семь безответных голов. Шанс на то, чтобы частично взять реванш, у них есть. Даже эксперты дают на победу фаворита в матче высокие коэффициенты, потому что он уже в полной мере доигрывает сезон. Сергей Семак активно проворачивает ротацию состава, и уже на протяжении двух матчей подряд его подопечные не могут выиграть.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Однако важно отметить, что уступать любому из оставшихся соперников гости не намерены – они отобрали очки у «Краснодара» и «Оренбурга» (2:2), забивая решающие голы в добавленное ко второму тайму время после ничьих в первом. Поэтому проиграть «Зенит» за счёт класса не должен, но точно пропустит и, возможно, не раз. Основной ставкой возьмём тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.27.

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА

В чемпионате у «Краснодара» уже нет мотивации, самое главное для «быков» — взять реванш у ЦСКА в финале Кубка России. До него ещё больше двух недель, и хозяевам нет смысла экономить силы. К финишу сезона они подошли в хорошей форме, сбавлять обороты будет не лучшим решением. Владимир Ивич в последних играх немного использовал ротацию, но это не помешало его команде играть уверенно и побеждать. Например, в прошлом туре «быки» обыграли «Ростов» со счётом 3:0.

ЦСКА продолжает удерживать вторую строчку, но уже не так уверенно. Судьи откровенно испортили дерби со «Спартаком», которое ЦСКА проиграл и которое после всего случившегося тяжело рассматривать с футбольной точки зрения. Армейцы могут считать себя пострадавшими от судейского произвола, но по большому счёту они не наиграли на победу, которая могла бы гарантировать им серебряные медали. Такая игра не просто прервала беспроигрышную серию гостей, но и запросто могла выбить их из колеи.

Армейцы считаются фаворитом, но не стоит недооценивать «Краснодар», который сейчас находится в отличной форме. Хозяева не отдадут матч просто так. Владимиру Ивичу будет интересно в очередной раз присмотреться к ЦСКА, попробовать подстроиться под него, провести, так сказать, генеральную репетицию финала Кубка. Поражение от «Спартака» могло выбить из колеи подопечных Владимира Федотова. Предлагаем поставить на ничью за 3.65.

Экспресс на матчи 27 мая

Ставка 1: победа «Урала» над «Химками» за 1.92.

Ставка 2: ТБ 3.5 в матче «Сочи» — «Зенит» за 2.27.

Ставка 3: ничья в матче «Краснодар» — ЦСКА за 3.65.

Общий коэффициент: 1.92 Х 2.27 Х 3.65 = 15.9.

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