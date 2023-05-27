Формула-1, Гран-при Монако. Золотой шанс для Алонсо

28 мая на городской трассе в Монте-Карло пройдёт Гран-при Монако — шестой этап сезона Формулы-1 2023 года. Начало гонки — в 16:00 мск. Аналитики букмекерских контор считают главным фаворитом лидера чемпионата и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена. Поставить на победу голландца из «Ред Булл» можно с коэффициентом 2.16. На то, что Макс не выиграет, букмекеры выставили коэффициент 1.59.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1 — Монте-Карло 28 мая 2023 года

Хотя гонка пройдёт на городской трассе, букмекеры не ждут большого количества сходов. Ставка на то, что на финише будет меньше 15 машин, составляет солидные 3.16. Не ожидается и завала на старте: ставка на то, что первый круг не закончат больше четырёх пилотов, оценена в колоссальные 51.0. При этом выезд автомобиля безопасности по ходу гонки практически обеспечен — коэффициент 1.11.

На то, что обладатель поула останется впереди в конце первого круга, дают небольшие 1.16, а на его победу — 1.72. Шансы на успех пилота со второго места на решётке — 3.00, с третьего или четвёртого — 6.00. Вариант с победой с отрывом меньше 5 секунд оценен в 2.40, от 5 до 10 секунд — 3.40, больше 10 — 2.20.

Анализ и прогноз на гонку Гран-при Монако на трассе Монте-Карло — Формула-1 (28.05.2023)

«Просто подождите до Монако!» — предупредил Фернандо Алонсо пилотов «Ред Булл» на пресс-конференции после Гран-при Майами, имея в виду, что «Астон Мартин» даст бой чемпионской команде на улочках Монте-Карло. Испанец не шутил: он действительно возлагает большие надежды на ближайшую гонку.

Оптимизм Алонсо, скажем так не лишён смысла. Ещё на зимних тестах зелёные ехали примерно в одном темпе с «быками» на медленных участках. Отстают они только на среднескоростных и особенно на быстрых секциях — это вообще главный недостаток машины AMR23. Об этом свидетельствуют и данные GPS, и отставание на соответствующих секторах.

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На городском кольце в Монако быстрых и среднескоростных участков нет — сплошные медленные повороты. Проиграть «Ред Булл» можно разве что на коротких прямых на старт-финишном отрезке и в тоннеле. Плюс, в целом аэродинамическая эффективность машины здесь не столь важна. Поэтому действительно «Астон Мартин» может «выстрелить».

Кроме того, есть ещё один немаловажный фактор. «Ред Булл» в нынешнем сезоне громит соперников в гонках, где везёт всем примерно 0,6 секунды. Но в квалификациях их преимущество в 4-5 раз меньше — 0,150 секунд. Просто концепция RB19 такая, что шины прогреваются долго, но зато меньше изнашиваются, и в целом машина стабильнее ведёт себя именно на длинной дистанции.

На городской трассе в Монако «Ред Булл» может ещё больше пострадать от своего перекоса в сторону гонки. Асфальт весь уик-энд грязный, так дороги по ночам по ходу уик-энда открыты для движения, и наката там по минимуму — к тому же ещё и дождь обещают. И в таких условиях чемпионская команда столкнётся с ещё большими проблемами при прогреве шин.

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У «Астон Мартина» баланс между квалификацией и гонкой более равномерный. Так что если Алонсо заберёт поул в субботу, то сделает важный шаг к успеху в воскресенье. Останется только удержать лидерство на старте гонки и избежать проблем по ходу дистанции — и победа в кармане.

С одной стороны, звучит просто. С другой, поул-позиция — это действительно половина дела в Монако, поскольку обгоны тут практически исключены. Ну что такое 16 обгонов за последние пять гонок? По три обгона на гонку! Потому даже если «Ред Булл» в воскресенье будет на голову сильнее «Астон Мартина», Алонсо относительно легко удержит Ферстаппена позади при старте впереди

Ну и наконец, Фернандо не привыкать творить чудеса на Гран-при Монако. Вспомните, как в 2010-м он прорвался с последнего, 24-го места на шестое, и как финишировал пятым на неконкурентоспособной машине «Макларен-Хонда» в 2016-м. И уж при его нынешней второй молодости и лучшей машине за последние 10-11 лет, двукратный чемпион должен выдать нечто запоминающееся.

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Монако — 28 мая 2023 года

Да, безусловно, гонка в Монако — шанс для Фернандо Алонсо и «Астон Мартина», лучших из остальных в чемпионате, прервать победную серию «Ред Булл», которая длится со старта сезона. Потенциал у них определённо есть, тогда как у главных фаворитов возможные некоторые проблемы, особенно в квалификации. Если действительно в субботу всё сложится в пользу Фернандо, то его победа в воскресенье более чем реальна.

Ставка: Фернандо Алонсо выиграет гонку за 6.85.

Экспресс с коэффициентом 14.25.

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