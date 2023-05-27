«Болонья» — «Наполи». Чемпион разваливается

Чемпионство не сплотило команду грузина. Уходят Спаллетти и ряд ведущих игроков. В такой атмосфере о победе не стоит думать.

28 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Наполи». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 2.15. Успех «Болоньи» оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Болонья» — «Наполи» 28 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Болонья» — «Наполи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 37-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Наполи» (28.05.2023)

В итальянской Серии А уже определился чемпион. Однако кто вылетит в Серию В, а кто закончит сезон в зоне еврокубков, ещё предстоит узнать. На 28 мая запланировано пять матчей 37-го тура. В одном из них на стадионе «Ренато Далль'Ара» встретятся местная «Болонья» и «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Под руководством небезызвестного Тьяго Мотты «Болонья» стала постепенно прогрессировать. Она научилась чаще навязывать борьбу сильным соперникам и цепляться за очки. Улучшился рисунок игры красно-синих. У многих футболистов появился индивидуальный качественный рост.

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Благодаря стараниям 40-летнего специалиста «Болонья» поднялась на девятое место в турнирной таблице. Отставание от идущей на восьмой строчке «Монцы» составляет всего лишь два очка. В зону еврокубков красно-синие уже точно не попадут, но вот закончить сезон на более высоком месте у них есть хорошие шансы.

За последние семь туров в Серии А «Болонья» уступила только «Вероне» (1:2) и «Эмполи» (1:3). Причём в обоих случаях она выступала на выезде. Также подопечные Мотты сыграли вничью с «Миланом», «Ювентусом», «Сассуоло» (во всех трёх случаях 1:1) и «Ромой» (0:0). Обыграли они «Кремонезе» (5:1).

В игре последнего тура с «Кремонезе» получил красную карточку один из лидеров «Болоньи» Риккардо Орсолини. За 31 тур в Серии А нападающий забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи. Нет никаких сомнений, что его дисквалификация скажется на результате грядущего матча.

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Ресурсов у красно-синих крайне мало. Результативных футболистов можно по пальцам пересчитать. С другой стороны, у Мотты в подспорье есть Марко Арнаутович. Австриец был очень хорош в начале сезона. Он забил восемь мячей в стартовых 15 турах Серии А. После этого 34-летний форвард получил травму и много пропустил.

Вышел из лазарета Арнаутович совсем недавно и уже в игре с «Кремонезе» забил мяч. Возникнут ли у «Наполи» проблемы с «Болоньей»? Действующий чемпион Италии в спокойном темпе доигрывает сезон. Лучано Спаллетти не сильно экспериментирует. Он старается как сохранить в тонусе основообразующих игроков, так и найти молодые таланты.

В роли обладателей скудетто «партенопейцы» в последних двух турах Серии А уступили «Монце» (0:2) и обыграли «Интер» (3:1). Во встрече с «нерадзурри» им немного повезло. Полузащитник соперника Роберто Гальярдини получил красную карточку на 41-й минуте игры, при счёте 0:0. Если бы не удаление, результат наверняка был бы иным.

Примечательно, что накануне встречи с «Интером» Спаллетти рассказал своим подопечным, что он уйдёт из «Наполи» по окончании сезона. Сообщается, что у бывшего тренера «Зенита» возник конфликт с президентом клуба. Главным кандидатом на его должность является наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Действующий чемпион Италии начал разваливаться. Помимо Спаллетти, состав «партенопейцев» могут покинуть ряд лидеров, в том числе лучший бомбардир команды Виктор Осимхен. Нападающий составлял отличную пару экс-полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии. На двоих они соорудили целых 35 голов в 36 турах Серии А.

Похоже, из лидеров Хвича останется в «Наполи» совсем один. Грузин продлил контракт с клубом до 2028 года. В оставшихся двух турах мало что изменится. Ради болельщиков неаполитанцы наверняка доиграют сезон в близком к привычному темпе, но вот в следующем их, как кажется, не ожидает ничего хорошего.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.82. В настрое «партенопейцев» есть сразу несколько поводов усомниться. Во-первых, они уже выполнили главную задачу — выиграли скудетто. Во-вторых, на футболистах наверняка скажется история со Спаллетти. Итальянец даже сделал татуировку в честь победы в Серии А, но теперь вынужден уйти.

Один гол неаполитанцы наверняка сумеют соорудить. За 36 туров они забили целых 73 мяча — больше всех. Однако из-за экспериментов Спаллетти и не только оборона «партенопейцев» стала слабее. Даже в меньшинстве «Интер» сумел им забить.

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В гол красно-синих верится без особого труда. Встреча состоится на их домашнем стадионе. Плюс возвращается в игру Марко Арнаутович. Да и вообще, за последние 10 туров подопечные Мотты лишь раз ушли с поля без гола — в игре с «Ромой» Моуринью. Думается, даже без Орсолини они сумеют распечатать ворота неаполитанцев.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Болонья» — «Наполи» 28 мая 2023 года

«Болонья» стала сильнее благодаря Тьяго Мотте. На последнем отрезке сезона она цеплялась за очки в матчах с сильными соперниками. На домашнем стадионе красно-синие наверняка сумеют забить «Наполи». У неаполитанцев по нескольким причинам ухудшились мотивация и качество оборонительной линии. Один гол мощная атакующая линия «партенопейцев» наверняка сумеет соорудить. Но вот в том, что действующий чемпион Италии сумеет выиграть, есть сомнения.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.82.

Экспресс с коэффициентом 14.25.

Прогноз на матч «Спартак» — «Пари НН» с коэффициентом 2.50.

Спаллетти сделал татуировку, посвящённую победе «Наполи» в Серии А.

Прогноз на матч «Факел» — «Крылья Советов» с коэффициентом 2.70.

Данни: верю, что «Зенит» снова будет чемпионом в следующем сезоне.