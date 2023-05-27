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«Спартак» — «Пари НН», прогноз на матч РПЛ 28 мая 2023, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Спартак» — «Пари НН». Промес настигает Малкома
Николай Дятлов
«Спартак» — «Пари НН»: прогноз на матч РПЛ
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А ведь у голландца есть шанс стать лучшим бомбардиром этого сезона!

28 мая состоится матч 29-го тура РПЛ «Спартак» – «Пари НН». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех нижегородцев оценивается аналитиками коэффициентом 8.20. Поставить на ничью предлагают за 5.15.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Пари НН» 28 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» – «Пари НН» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Пари НН» (28.05.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Программу второго игрового дня очередного тура чемпионата России по футболу открывает встреча в Москве. На стадионе «Открытие Арена» «Спартак» примет «Пари НН». Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 мск.

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«Спартак» продолжает борьбу за второе место, переключаясь от рядовых матчей к принципиальным. После серии из трёх игр без побед красно-белые победили в дерби ЦСКА (2:1). Матч ожидаемо получился насыщенным на события. Голы в первом тайме, два удаления и яркая концовка. Хозяева выиграли благодаря голу Квинси Промеса на 90-й минуте. Он пробил пенальти, но не забил. Однако на добивании был точнее.

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Подопечные Гильермо Абаскаля в нынешнем сезоне утвердились в статусе одной из самых эмоциональных команд чемпионата. Поэтому победа над армейцами, которая также помогла сократить отставание от них до одного очка, важна с точки зрения настроя на оставшиеся два тура. Помимо «Пари НН», предстоит ещё выезд в Самару к «Крыльям Советов».

Настрой важен, потому что баланса красно-белым по-прежнему не хватает. В обороне много ошибок, серьёзные разрывы между линиями. Хорошей новостью является то, что постепенно набирает обороты Георгий Джикия, но один он от всех проблем не избавит. В последний раз москвичи сыграли «на ноль» почти два месяца назад. Минимум один гол они пропускают на протяжении девяти матчей подряд.

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Таким образом, хозяева снова должны полагаться на активность впереди. Да, дисквалифицирован Александр Соболев, который забил 15 голов в сезоне. Однако есть Квинси Промес – голландец забил 20 мячей и идёт вторым в бомбардирской гонке РПЛ. Кроме того, форвард может стать лучшим бомбардиром этого сезона. На его счету 20 голов и семь ассистов, а у Малкома, который пропускает 29-й тур, 23 мяча и семь результативных передач.

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Сергей Юран знает силу красно-белых, поэтому тоже попытается навязать агрессивную игру. Отступать нижегородцам больше некуда. Программу минимум они уже выполнили – благодаря крупной победе над «Сочи» (4:0) напрямую клуб из РПЛ не вылетит. Но этого мало, ведь до спасительной строчки всего три очка и есть шанс избавить себя от переходных матчей.

«Пари НН» откровенно плохо выступает в гостях. Шесть поражений подряд, и забито за этот период всего три гола. Он находится в топ-5 худших команд лиги по результативности в целом. Тем не менее гости осознают, что закрываться на своей половине в таком матче бессмысленно, так как фаворит свои моменты всё равно найдёт. Необходимо идти вперёд.

В контратакующем стиле нижегородцы чувствуют себя комфортно. Победа в матче с «Сочи» придала им уверенности, тем более всухую. В пяти последних турах чемпионата России «Пари НН» не позволял соперникам забить больше одного мяча. К давлению на собственную штрафную ему не привыкать.

Матчи «Спартака» во втором круге, возможно, не всегда радуют болельщиков результатом, но точно не разочаровывают зрелищностью. Едва ли хозяевам удастся избежать проблем в защите, но атака во главе с Промесом способна разобраться с аутсайдером. При этом «Пари НН» не станет просто отбиваться, ему нужны очки, и необходимо действовать агрессивно впереди. Логично смотрится ставка – «Спартак» не проиграет и обе забьют за 2.09.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Пари НН» 28 мая 2023 года

«Спартак» в последнем туре победил ЦСКА, сократив отставание от второго места до одного очка. У команды Абаскаля есть проблемы с обороной и отсутствует один из ведущих форвардов, но она будет отталкиваться от сильных сторон – от атаки. «Пари НН» ничего не остаётся, кроме как тоже играть активно. Борьба за выживание ещё не завершена, и надо набирать очки. А Промес ещё может возглавить список лучших бомбардиров этого сезона.

Ставка: «Спартак» не проиграет и обе забьют за 2.09.

Экспресс с коэффициентом 14.25.

Прогноз на матч «Факел» — «Крылья Советов» с коэффициентом 2.70.

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Прогноз на матч «Спартак» — «Пари НН» с коэффициентом 2.50.

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