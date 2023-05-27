«Спартак» — «Пари НН». Промес настигает Малкома

А ведь у голландца есть шанс стать лучшим бомбардиром этого сезона!

28 мая состоится матч 29-го тура РПЛ «Спартак» – «Пари НН». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех нижегородцев оценивается аналитиками коэффициентом 8.20. Поставить на ничью предлагают за 5.15.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Пари НН» 28 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» – «Пари НН» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Пари НН» (28.05.2023)

Программу второго игрового дня очередного тура чемпионата России по футболу открывает встреча в Москве. На стадионе «Открытие Арена» «Спартак» примет «Пари НН». Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 мск.

«Спартак» продолжает борьбу за второе место, переключаясь от рядовых матчей к принципиальным. После серии из трёх игр без побед красно-белые победили в дерби ЦСКА (2:1). Матч ожидаемо получился насыщенным на события. Голы в первом тайме, два удаления и яркая концовка. Хозяева выиграли благодаря голу Квинси Промеса на 90-й минуте. Он пробил пенальти, но не забил. Однако на добивании был точнее.

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Подопечные Гильермо Абаскаля в нынешнем сезоне утвердились в статусе одной из самых эмоциональных команд чемпионата. Поэтому победа над армейцами, которая также помогла сократить отставание от них до одного очка, важна с точки зрения настроя на оставшиеся два тура. Помимо «Пари НН», предстоит ещё выезд в Самару к «Крыльям Советов».

Настрой важен, потому что баланса красно-белым по-прежнему не хватает. В обороне много ошибок, серьёзные разрывы между линиями. Хорошей новостью является то, что постепенно набирает обороты Георгий Джикия, но один он от всех проблем не избавит. В последний раз москвичи сыграли «на ноль» почти два месяца назад. Минимум один гол они пропускают на протяжении девяти матчей подряд.

Таким образом, хозяева снова должны полагаться на активность впереди. Да, дисквалифицирован Александр Соболев, который забил 15 голов в сезоне. Однако есть Квинси Промес – голландец забил 20 мячей и идёт вторым в бомбардирской гонке РПЛ. Кроме того, форвард может стать лучшим бомбардиром этого сезона. На его счету 20 голов и семь ассистов, а у Малкома, который пропускает 29-й тур, 23 мяча и семь результативных передач.

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Сергей Юран знает силу красно-белых, поэтому тоже попытается навязать агрессивную игру. Отступать нижегородцам больше некуда. Программу минимум они уже выполнили – благодаря крупной победе над «Сочи» (4:0) напрямую клуб из РПЛ не вылетит. Но этого мало, ведь до спасительной строчки всего три очка и есть шанс избавить себя от переходных матчей.

«Пари НН» откровенно плохо выступает в гостях. Шесть поражений подряд, и забито за этот период всего три гола. Он находится в топ-5 худших команд лиги по результативности в целом. Тем не менее гости осознают, что закрываться на своей половине в таком матче бессмысленно, так как фаворит свои моменты всё равно найдёт. Необходимо идти вперёд.

В контратакующем стиле нижегородцы чувствуют себя комфортно. Победа в матче с «Сочи» придала им уверенности, тем более всухую. В пяти последних турах чемпионата России «Пари НН» не позволял соперникам забить больше одного мяча. К давлению на собственную штрафную ему не привыкать.

Матчи «Спартака» во втором круге, возможно, не всегда радуют болельщиков результатом, но точно не разочаровывают зрелищностью. Едва ли хозяевам удастся избежать проблем в защите, но атака во главе с Промесом способна разобраться с аутсайдером. При этом «Пари НН» не станет просто отбиваться, ему нужны очки, и необходимо действовать агрессивно впереди. Логично смотрится ставка – «Спартак» не проиграет и обе забьют за 2.09.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Пари НН» 28 мая 2023 года

«Спартак» в последнем туре победил ЦСКА, сократив отставание от второго места до одного очка. У команды Абаскаля есть проблемы с обороной и отсутствует один из ведущих форвардов, но она будет отталкиваться от сильных сторон – от атаки. «Пари НН» ничего не остаётся, кроме как тоже играть активно. Борьба за выживание ещё не завершена, и надо набирать очки. А Промес ещё может возглавить список лучших бомбардиров этого сезона.

Ставка: «Спартак» не проиграет и обе забьют за 2.09.

Экспресс с коэффициентом 14.25.

Прогноз на матч «Факел» — «Крылья Советов» с коэффициентом 2.70.

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Прогноз на матч «Спартак» — «Пари НН» с коэффициентом 2.50.

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