Канада — Германия. Канадцы идут на абсолютный рекорд

«Кленовые листья» выиграют чемпионат мира 28-й раз и обгонят Россию и СССР по этому показателю.

28 мая состоится финальный матч ЧМ-2023 по хоккею Канада — Германия. Начало игры — в 20:20 мск. В «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу канадцев можно с коэффициентом 1.71. Успех немцев оценён экспертами в 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Канада — Германия 28 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч финала ЧМ-2023 Канада — Германия будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что обе команды забьют с первой по 30-ю минуту, можно с коэффициентом 1.84 по линии «Фонбет». Там же за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на финальный матч ЧМ-2023 по хоккею Канада — Германия (28.05.2023)

ЧМ-2023. Финал ЧМ-2023. Финал 28 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК Канада Не начался Германия Кто победит в основное время? П1 X П2

28 мая состоится финал ЧМ-2023. На стадионе «Нокиа-Арена» в Тампере померяются силами Канада и Германия. Стартовый свисток прозвучит в 20:20 мск. В паре отчётливо проглядывается фаворит, но разве мало сенсаций преподнёс нам текущий розыгрыш турнира?

В то, что Германия дойдёт до финала турнира, мало кто верил. Она не без труда добыла путёвку в плей-офф, заняв лишь четвёртое место в турнирной таблице группы А. Причём все очки сборная набрала в матчах с аутсайдерами. Во встречах с сильными соперниками она закономерно проиграла.

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Затем в 1/4 финала «орлы» сенсационно обыграли Швейцарию со счётом 3:1. Далее они прервали семиматчевую беспроигрышную серию США (4:3 ОТ) и впервые с 1930 года вышли в финал чемпионата мира по хоккею. За проявленный характер подопечных Харольда Крайса хочется только хвалить, но в обоих случаях им улыбнулась удача.

Швейцарцы не реализовали целых 19 минут большинства. Примечательно, что они во второй раз подряд вылетели в 1/4 финала, заняв первое место в группе. Американцы, в свою очередь, упустили очень комфортное преимущество. К 10-й минуте они вели 2:0. К 58-й минуте счёт был 3:2, но и его удержать не удалось.

От канадцев бундестим таких подарков определённо ждать не стоит. «Кленовые листья» далеко не первый год являются главными претендентами на золотые медали. Связано это не только с их вековыми традициями и мощнейшим составом, но и с чемпионским менталитетом.

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На счету сборной 27 побед на чемпионатах мира. Подобным может похвастаться лишь Россия, и то это если считать вместе с выигранными СССР трофеями. В случае победы в текущем розыгрыше турнира канадцы станут самой титулованной сборной в истории чемпионатов мира.

На предыдущих стадиях ЧМ-2023 подопечные Андре Туриньи уверенно обыграли хозяев турнира — Финляндию (4:1) и Латвию (4:2). Таким образом, «кленовые листья» в четвёртый раз подряд вышли в финал чемпионата мира по хоккею. Это рекорд турнира после введения серии плей-офф в 1992 году.

Интересно, что после полуфинальной встречи латвийцы раскритиковали судей. Спорные моменты действительно были, но как такового влияния на результат они не оказали. Скорее всего, выиграют канадцы в основное время и в предстоящем матче. Поставить на их победу по итогам 60 минут можно с коэффициентом 1.71 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Нет никаких сомнений в том, что матч порадует болельщиков накалом страстей и получится насыщенным событиями. Без борьбы сборная Германии точно не сдастся. Однако в пользу её поражения свидетельствует слишком многое. За последние 12 очных встреч бундестим выиграла только два раза. Во всех остальных случаях она проиграла в основное время.

Кроме того, к предстоящей встрече канадцы подходят с большим запасом энергии. Их полуфинальная встреча с Латвией закончилась на несколько часов раньше. Потратили в ней «кленовые листья» меньше сил.

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В расположении немцев есть только три игрока, которые на клубном уровне выступают в НХЛ. У канадцев почти вся сборная состоит из таковых. Исключением является лишь 18-летний Адам Фантилли (Университет Мичиган), но в ближайшем будущем и он будет задрафтован.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 Канада — Германия 28 мая 2023 года

У канадцев мощнее состав и больше запас энергии. Всецело на их стороне история очных встреч. Полагаем, «кленовые листья» одержат победу в основное время и станут абсолютными чемпионами турнира. Германия приложила много усилий для того, чтобы дойти до финала. Она наверняка вновь проявит характер, но даже дотянуть до дополнительного времени ей вряд ли удастся. Канадцы стабильны и не прощают ошибок. Ставки на победу Канады принимаются в «Фонбет» за 1.71. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Канады за коэффициент 1.71.

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