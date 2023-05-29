«Даллас» — «Вегас», шестой матч. Барбашёв растерян

30 мая состоится шестой матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Даллас» — «Вегас». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 2.32, а успех «Голден Найтс» идёт за 2.75. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Даллас» — «Вегас» 30 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.85 и тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.95. Сделать ставку на гол на первой минуте матча в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.5.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Вегас» (30.05.2023)

30 мая всё внимание будет приковано к шестой игре полуфинала плей-офф НХЛ между «Далласом» и «Вегасом», которая пройдёт на льду «Американ Эйрлайнc-центра». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу «Голден Найтс».

«Даллас» в пятом матче серии обыграл «Вегас» на выезде со счётом 4:2. Подопечные Питера Дебура сократили отставание до минимума. Никто и подумать не мог, что «Вегас» при счёте 3-0 в серии начнёт проигрывать, но «Старз» устроили настоящий праздник для болельщиков. Теперь у них есть возможность установить паритет

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Евгений Дадонов получил травму и пропустил две игры. Скорее всего, пропустит он и очередную встречу. У «Вегаса» начались проблемы, причём довольно неожиданно. Однако, как их исправить, пока тренер не решил. Возможно, сможет победить в шестом матче?

«Золотые рыцари» голодны до побед, о чём рассказал защитник «Вегаса» Алек Мартинес. Доминирования «Голден Найтс» практически нет в этой серии, а теперь и вовсе клуб смотрится плохо.

Иван Барбашёв в последней встрече забросил шайбу. За 16 игр плей-офф он набрал 14 очков, но даже этого оказалось мало. «Даллас» без двух ведущих хоккеистов стал играть сильнее. Преимущество на стороне «звёзд», плюс игра пройдёт на их льду. Поэтому проверим ставку на победу «Старз» и к этому добавим ставку на тотал меньше 6.5 шайбы за 3.20.

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Питер Дебур сумел переломить ход серии, и его отделяет одна победа от паритета. За это он будет награждён, как и вся команда, которая не сдалась и билась до победного. Джейк Эттингер провёл второй отличный матч, после неудачи в третьей встрече главный тренер ставит на него, верит ему.

Плюс обе команды показывают упорный хоккей и пока лишь в двух играх тотал был больше пяти шайб. В составах хватает звёзд и забивать есть кому, но вратарские линии на высоте. Поэтому пока остановимся на тотале меньше. Плюс сейчас результативность уйдёт на второй план, главное — одержать победу любой ценой.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Вегас» 30 мая 2023 года

«Даллас» близок к тому, чтобы совершить камбэк. Серия переезжает на лёд «Старз», где поддержка трибун и атмосфера будет на их стороне. Питер Дебур даже без двух лидеров смог отладить игровые механизмы и состав. Поэтому проверим победу хозяев через тотал меньше, пока соперники не забрасывают больше шести шайб.

Ставка: победа «Далласа» и тотал меньше 6.5 шайбы за 3.20.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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