Тьяго Уайлд — Даниил Медведев. Россиянин покорил грунт

Прогресс второй ракетки мира на глине трудно не замечать.

30 мая Тьяго Уайлд и Даниил Медведев сыграют в матче первого круга «Ролан Гаррос». Начало — не ранее 14:15 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом россиянина: коэффициент на его победу составляет 1.06, а на бразильского теннисиста можно поставить за 9.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Тьяго Уайлд — Даниил Медведев 30 мая 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч первого круга «Ролан Гаррос» Тьяго Уайлд – Даниил Медведев не получится упорным: ставки на тотал больше 35.5 гейма принимаются за 2.65, а тотал меньше 35.5 гейма оценён экспертами в 1.42. Ставку на победу россиянина с точным счётом 3:0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 1.66, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч «Ролан Гаррос» Тьяго Уайлд — Даниил Медведев (30.05.2023)

Второй номер рейтинга Даниил Медведев встретится с Тьяго Уайлдом в первом круге «Ролан Гаррос». Россиянин проводит потрясающий сезон, выиграв 39 из 44 матчей и завоевав пять титулов. В последний раз россиянин выступал на Открытом чемпионате Италии в качестве третьего номера рейтинга и дошёл до финала, победив Эмиля Руусувуори, Бернабе Сапата-Миральеса, Зверева, Янника Ханфмана и Стефаноса Циципаса.

В финале он встретился с Хольгером Руне, которого обыграл со счётом 2:0 (7:5, 7:5) и забрал свой первый титул на грунте и пятый в 2023 году. Благодаря этой победе Медведев поднялся на второе место в рейтинге ATP.

Даниил Медведев: в этом году у меня более высокие ожидания от «Ролан Гаррос».

Тьяго Уайлд в этом сезоне в основном выступал в турнире «челленджер», одержав победы в Буэнос-Айресе и Винья-дель-Мар. Он также участвовал в трёх матчах квалификации на «Ролан Гаррос», выиграв в каждом из них.

Бразилец начал с победы над Антуаном Белье со счётом 2:0 (7:6, 6:1). После этого он обыграл Ричардаса Беранкиса – 2:1 (6:2, 6:7, 6:2), а затем одержал победу всухую над Домиником Кёпфером и впервые в своей карьере вышел в основную сетку Открытого чемпионата Франции.

Медведев выйдет на матч в роли явного фаворита, учитывая его последние выступления на грунте. Россиянин подал 29 эйсов в четырёх матчах на прошлогоднем «Ролан Гаррос». Также пригодятся его навыки игры на задней линии и мощные удары на грунте.

Ястремская: не ожидала такой реакции публики на действия Костюк.

Сейбот Уайлд должен быть невероятно удачливым, чтобы иметь хоть какие-то шансы в игре с Медведевым. Бразилец сделал 97 виннерсов и 44 невынужденные ошибки во время отборочного турнира «Ролан Гаррос». Он не должен так много ошибаться.

Медведев в последнее время находится в отличной форме, и у него не должно возникнуть проблем с победой над бразильцем. К тому же он так резко прогрессировал на грунте, что теперь обязан держать заданный уровень.

Предлагаем поставить на победу Даниила Медведева со счётом 3:0 по сетам за коэффициент 1.68 по линии «Фонбет». А всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Медведева со счётом 3:0 по сетам за 1.68.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

Чесноков остался недоволен игрой Хачанова на старте «Ролан Гаррос».

Соболенко: думала, свист фанатов адресован мне.

Эрика Андреева заменит травмированную Калинскую в основной сетке «Ролан Гаррос».

Тони Надаль оценил шансы Медведева и Рублёва на победу на «Ролан Гаррос».