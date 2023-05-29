Елена Рыбакина — Бренда Фрухвиртова. Без шансов для чешки

30 мая Елена Рыбакина и Бренда Фрухвиртова сыграют в матче первого круга «Ролан Гаррос». Начало — не ранее 15:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом казахстанку: коэффициент на её победу составляет 1.08, а на чешскую теннисистку можно поставить за 8.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Елена Рыбакина — Бренда Фрухвиртова 30 мая 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч первого круга «Ролан Гаррос» Елена Рыбакина – Бренда Фрухвиртова не получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 2.90, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами в 1.32. Ставку на победу казахстанки с точным счётом 2:0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 1.34, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч «Ролан Гаррос» Елена Рыбакина — Бренда Фрухвиртова (30.05.2023)

Четвёртый номер мирового рейтинга Елена Рыбакина встретится с Брендой Фрухвиртовой в первом круге «Ролан Гаррос» 2023 года.

Казахстанская теннисистка провела впечатляющий сезон в этом году, выиграв 28 из 35 матчей и взяв два титула WTA-1000. Она также дошла до финала Australian Open, проиграв Арине Соболенко.

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Совсем недавно Елена выступала на Открытом чемпионате Италии, тогда ещё под седьмым номером рейтинга. Она обыграла Ясмине Паолини, Анну Калинскую, Маркету Вондроушову, Игу Свёнтек, Елену Остапенко и вышла в финал.

Чемпионка Уимблдона встретилась с Ангелиной Калининой и выиграла первый сет со счётом 6:4. Во втором она повела 1:0, после чего украинка снялась с соревнований из-за травмы ноги. Таким образом, Рыбакина выиграла Открытый чемпионат Италии и впервые в своей карьере вошла в топ-5 рейтинга WTA.

Бренда Фрухвиртова в этом сезоне провела четыре матча в основной сетке турнира и пока не одержала ни одной победы. Последнее её выступление на турнире состоялось в Мадриде, где она уступила Анне Калинской со счётом 1:2 (2:6, 4:6 4:6).

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Чешка вышла в квалификационный раунд «Ролан Гаррос» и начала с победы над Антонией Ружич со счётом 2:1 (3:6, 6:2, 7:6). Затем Бренда обыграла Катинку фон Дайхман из Лихтенштейна всухую 2:0 (7:6, 6:1) и вышла в финал квалификации, в котором её поджидала Элис Робб.

Она победила француженку со счётом 2:0 (6:3, 6:0) и впервые в своей карьере забронировала место в основной сетке мэйджора на глиняных кортах.

Рыбакина выйдет на матч в качестве фаворита на победу, учитывая её форму. Казахстанка показывает лучший теннис в своей карьере, выиграв уже два титула WTA-1000, в том числе один на грунте.

Она будет стремиться набрать как можно больше очков за счёт эйсов. 23-летняя теннисистка очень мощно бьёт по мячу, но ей нужно быть осторожной, чтобы не допускать слишком много невынужденных ошибок.

Фрухвиртова хорошо играет с задней линии и обладает довольно эффективной подачей, которая иногда приносит ей много эйсов. Последний раз она сделала восемь таких во встрече с Калинской в Мадриде.

Однако в «Ролан Гаррос» она допустила 13 двойных ошибок. Как Бренда будет справляться с такой сильной подающей, как Рыбакина? Придётся любыми путями сокращать количество ошибок.

Фрухвиртова — молодая и перспективная, и на неё стоит обратить внимание в будущем. Однако трудно предположить, что Рыбакина проиграет ей, учитывая, в какой форме она находится в данный момент. К тому же у чешки мало опыта.

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