Корентен Муте — Андрей Рублёв. Только спокойствие!

Выводы из «Мастерса» в Риме сделаны. На Открытом чемпионате Франции седьмая ракетка мира такого не допустит и будет вести себя сдержанно.

31 мая Корентен Муте и Андрей Рублёв сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют россиянина фаворитом, а коэффициент на его победу составляет 1.04. На успех француза можно поставить в букмекерских конторах за 11.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Корентен Муте — Андрей Рублёв 31 мая 2023 года

Аналитики считают, что матч второго круга «Ролан Гаррос» Корентен Муте — Андрей Рублёв не получится упорным: ставки на тотал больше 33.5 гейма принимаются за 1.92, а тотал меньше 33.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.88. Ставки на пятый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 6.40.

Анализ и прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос» Корентен Муте — Андрей Рублёв (31.05.2023)

31 мая состоится встреча второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в которой померяются силами Корентен Муте и седьмая ракетка мира Андрей Рублёв. На предыдущей стадии «Ролан Гаррос» француз обыграл Артура Казо — 6:1, 6:3, 4:6, 6:4. Россиянин, в свою очередь, победил Ласло Джере — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Корентену очень повезло. В соперники ему достался Артур Казо, для которого матч стал первым на профессиональном уровне в этом сезоне. Как ни странно, получившему уайлд-кард Казо удалось навязать Муте борьбу. 20-летний теннисист взял один сет, что для него уже немалое достижение.

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Неужели Корентен в настолько плохой форме, что проблемы у него возникают даже с совсем юными соперниками? Пожалуй, что так. Ни на одном из турниров в текущем сезоне Муте не удалось пробраться дальше второго круга. Особенно неудачно он выступил на грунтовых турнирах.

В матче первого круга «Мастерса» в Мадриде 24-летний француз без шансов уступил японскому квалифаеру Йосуке Ватануки — 3:6, 3:6. Затем во встрече первого круга «Мастерса» в Риме он проиграл итальянскому квалифаеру Фабиану Марожану — 0:6, 7:6, 2:6. Следом потерпел поражение в игре первого круга АТР-250 в Лионе с Грегуаром Баррером — 4:6, 2:6.

Вероятно, ухудшение формы Корентена связано с тем, что он был исключён из системы федерации тенниса Франции, за частичное нарушение кодекса поведения. Организация прекратила оказывать Муте финансовую поддержку из-за того, что он чуть не подрался с соперником после матча.

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Для Рублёва француз является удобным соперником. Россиянин встречался с ним лишь раз, в финале турнира АТР-250 в Дохе в 2020 году. Тогда он одержал уверенную победу в двух сетах. С тех пор Андрей достиг солидного прогресса и выиграл множество трофеев.

Совсем недавно Рублёв победил на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло. В решающем матче он обыграл восьмую ракетку мира Хольгера Руне. Затем Андрей дошёл до финала АТР-250 в Лука-Бане, но обидно уступил Душану Лайовичу.

Правда, после этого он не очень удачно выступил в Мадриде и Риме. В обоих случаях он дошёл лишь до матчей четвёртого круга. Дальше не пустили Карен Хачанов и немецкий квалифаер Янник Ханфман соответственно. Понятное дело, наиболее интересна игра с немцем.

У седьмой ракетки мира многое не получалось. Да и настрой на встречу у него был явно не из лучших. Проиграв один из геймов, спортсмен разразился бранью на русском, за что получил предупреждение. На «Ролан Гаррос» Андрей настроился гораздо лучше. В матче первого круга он обыграл не самого простого соперника — Ласло Джере.

В послематчевом интервью Рублёв признался, что был слишком расслаблен во втором сете. Тем не менее, проиграв свою подачу в третьей партии, россиянин постарался вернуть энергию. И это ему удалось! Андрей перевернул ход встречи, продемонстрировав, что сейчас с нервами у него всё в порядке. Это немаловажно.

Думается, в грядущей игре Рублёв одержит уверенную победу. Поставить на его успех и тотал меньше 33.5 гейма можно с коэффициентом 1.81. У россиянина гораздо больше мастерства и опыта в больших матчах. Неоднократно он доходил до финальных стадий ТБШ.

Корентен тем же похвастаться не может. За всю карьеру он не выиграл ни одного турнира категории АТР. На мэйджорах Муте ни разу не проходил дальше четвёртого круга. На «Ролан Гаррос» он доходил только до третьего круга, причём было это в далёком 2019 году. В нынешней форме француз вряд ли сумеет навязать борьбу россиянину.

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Победитель двух турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский отметил, что в матче с Ласло Джере Рублёв был явным фаворитом и выиграл на классе. Он также отметил, что россиянин показал лучшую готовность и психологическую устойчивость. Скорее всего, на классе седьмая ракетка мира победит и в этот раз.

Прогноз и ставка на матч «Ролан Гаррос» Корентен Муте — Андрей Рублёв 31 мая 2023 года

Корентен Муте сильно уступает Рублёву в мастерстве. У него меньше опыта и намного хуже результаты. В единственной очной встрече француз без шансов проиграл. Сейчас он пребывает в очень плохой форме. Скорее всего, сюрпризов не будет, и россиянин одержит уверенную победу. Судя по всему, Андрей сделал выводы из неудачи в «Мастерсе» в Риме. Он собран и уверен в собственных силах.

Ставка: победа Андрея Рублёва и тотал меньше 33.5 гейма за 1.81.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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