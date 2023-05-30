Календарь против Федотова. Почему «Спартак» может обойти ЦСКА?

Чемпионат России по футболу выбрался на финишную прямую. В этом сезоне осталось провести всего один тур, перед которым есть две нерешённые задачи: кто будет участвовать в стыковых матчах, а кто закончит чемпионат с медалями. За серебро борются ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Оценим шансы каждого из них.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Армейцы лидируют, но календарь против них

Команда Владимира Федотова является фаворитом гонки за второе место — коэффициент 1.30. С марта по май она потеряла очки лишь в одном из девяти матчей. За этот период армейцам не удалось выиграть у заметно преобразившегося «Локомотива». Зато клуб победил «Зенит» дома.

Благодаря длинной беспроигрышной серии ЦСКА вернулся на вторую строчку и даже успел оторваться от «Спартака» на четыре очка. Однако концовка сезона складывается для него не лучшим образом. Армейцы проиграли в дерби с красно-белыми (1:2), а затем не смогли забить в ворота «Краснодара» (0:0). В трёх последних турах у москвичей не просто соперники из топ-6 лиги, но и игра с «Ростовом», отстающим на два очка.

Важно не забывать, что ЦСКА ещё предстоит матч за Кубок России с «Краснодаром». Поэтому приоритеты красно-синих ясны. Вряд ли Федотов хочет, чтобы один из основных футболистов выбыл после напряжённой встречи с ростовчанами.

Абаскаля подводит оборона

В «Спартак» эксперты верят гораздо меньше – на него коэффициент 5.00. С одной стороны, это логично, так как проблем у красно-белых много. С конца апреля они победили только ЦСКА. Задел по очкам, добытый ещё в первом круге, позволял не отпустить армейцев далеко, однако этого недостаточно.

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Ключевую ошибку команда Гильермо Абаскаля допустила в последнем туре, не сумев обыграть «Пари НН» (0:0). Встреча стала первой за два месяца, в которой «гладиаторы» не пропустили гола, но атака подвела. До конца сезона «Спартаку» придётся обходиться без второго лучшего бомбардира Александра Соболева, поэтому вся ответственность за результативность ложится на Квинси Промеса.

Справится ли голландец — вопрос! Если и сможет помочь, то что делать с обороной? Пропускали москвичи от клубов разного уровня. От «Торпедо» (1:2) и «Химок» (1:1) до «Краснодара» (4:3) и «Зенита» (2:3). В последнем туре «Спартак» отправится в Самару к «Крыльям Советов», которые отчаянно нуждаются в победе, чтобы иметь шанс покинуть зоны переходных матчей. Ждать лёгкой прогулки не приходится.

У Карпина хватает проблем

Последние месяцы сезона подопечные Карпина проводят откровенно слабо, потеряв очки в шести из восьми последних матчей. Тем не менее в нужный момент «Ростов» собрался, одержав важную волевую победу над «Ахматом» (3:2). Благодаря ей жёлто-синие не только остались в борьбе за медали, но и прервали серию из трёх поражений. В тех матчах они не могли даже забить.

Вовремя напомнил о себе Егор Голенков, который оформил дубль, но мощи впереди ростовчанам по-прежнему не хватает. Пара лучших бомбардиров Дмитрий Полоз и Николай Комличенко давно не забивали, а последний до сих пор травмирован. Это проблема, так как у ЦСКА лучший показатель после «Зенита» по пропущенным мячам. Кроме того, в двух последних очных играх с армейцами «Ростов» оставался без голов.

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Единственным преимуществом «Ростова» можно считать психологию. По результатам он давно мог лишиться шансов на медали, однако ключевая победа одержана в нужный момент. Выдать решающий рывок, находясь на эмоциональном подъёме, ростовчане способны вновь. Карпину не занимать опыта в подобных ситуациях. Коэффициент на то, что они финишируют вторыми, 10.0.

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ЦСКА по делу считается фаворитом в борьбе за серебряные медали. Всё в руках армейцев, необходимо одержать последнюю домашнюю победу в сезоне. И всё же календарь пока в пользу «Спартака». Матч с «Крыльями Советов» на выезде будет тяжёлым, но у москвичей осталась лишь одна цель, и класса для её достижения должно хватить.

ЦСКА в концовке сталкивается с проблемами, в двух последних матчах очки потеряны, а впереди финал Кубка России. Поэтому можно рассмотреть рискованную, но выгодную ставку на то, что армейцы потеряют второе место – коэффициент 3.55.

Ставка: ЦСКА не займёт второе место за 3.55.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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