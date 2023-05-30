Новак Джокович — Мартон Фучович. Путь серба тернист

Первый круг обернулся для третьей ракетки мира скандалом. Ему нелегко, как минимум психологически.

31 мая Новак Джокович и Мартон Фучович сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом серба: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.03. Успех венгра оценивается в 12.35.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Мартон Фучович 31 мая 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Новак Джокович — Мартон Фучович не получится упорным. Тотал больше 31.5 гейма идёт за 2.10, а тотал меньше 31.5 гейма идёт за 1.65. Заключить пари на то, что Новак выиграет со счётом 3:0, можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Мартон Фучович (31.05.2023)

31 мая состоится матч второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором померяются силами третья ракетка мира Новак Джокович и Мартон Фучович. На минувшей стадии «Ролан Гаррос» серб оказался в центре громкого скандала, который может стоить ему участия в турнире.

В первом круге Джокович обыграл представителя США Александра Ковачевича со счётом 3:0 (6:3, 6:2, 7:6). Теннисисты провели на корте два часа 26 минут. Новак действовал в спокойной манере и не форсировал события на корте.

Мирра Андреева: получаю удовольствие от участия в «Ролан Гаррос».

Он сконцентрировался на отработке собственных технических приёмов и не позволял сопернику перехватить инициативу. Лишь в третьем сете на корте завязалось подобие борьбы. Джокович позволил американцу взять свои подачи, и дело дошло до тай-брейка.

В решающий момент игры серб сконцентрировался и не оставил сопернику ни единого шанса, выиграв тай-брейк со счётом 7:1. Статистические показатели Джоковича в матче первого круга указывают на то, что теннисист находится в отличном игровом тонусе.

Новак выполнил 12 эйсов при одной двойной ошибке. Первая подача стала главным фактором победы серба — он выиграл 83% очков после её розыгрыша. Отметим, что у третьей ракетки мира 22 невынужденные ошибки.

Аванесян: знала, что должна показать свой максимум в матче с Бенчич.

Главные события развернулись после окончания матча. Джокович сделал надпись на объективе телевизионной камеры в поддержку Сербии. После этого в социальных сетях развернулся настоящий кошмар. Некоторые фанаты, припомнив Новаку принципиальную позицию во время карантина, требуют выгнать звезду с турнира.

Пока организаторы «Ролан Гаррос» не пошли на поводу у болельщиков и ограничились нейтральным заявлением. Новак продолжает борьбу за победу в Париже, но сильно рискует.

Раскритиковал Джокович своих коллег, жалующихся на тяжёлые мячи, которые снижают скорость игры. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» на пресс-конференции рассказал, что не испытывает никаких проблем в новых условиях и готов побеждать.

Его будущий соперник Мартон Фучович в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл французского теннисиста Уго Гренье со счётом 3:1. Встреча длилась 3 часа 15 минут. Венгр выполнил пять эйсов, допустив при этом пять двойных ошибок.

Новак Джокович и Мартон Фучович провели четыре очных матча. Все выиграл сербский теннисист. Отметим, что три встречи прошли на харде и одна на травяном корте Уимблдона. На грунтовых площадках соперники не встречались.

Джокович — явный фаворит встречи. Серб находится в отличных физических кондициях и не испытывает проблем с травмами. Напряжённая ситуация вокруг Новака может пойти теннисисту на пользу. Под давлением третья ракетка мира сохраняет предельную концентрацию.

Андрей Рублёв: я слишком успокоился после первого сета матча с Джере.

Перспективно смотрится ставка на победу Новака Джоковича и тотал больше 3.5 сета за коэффициент 2.66. Отметим, что в трёх из четырёх очных встреч Мартон Фучович выиграл у Джоковича один сет.

Прогноз и ставки на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Мартон Фучович 31 мая 2023 года

Новак Джокович – безусловный фаворит матча. Больших сомнений в его победе нет, но Мартон Фучович, вполне вероятно, сумеет выиграть один сет у сербского теннисиста. Джокович выйдет на пик формы ближе к четвертьфиналу, поэтому у соперника будет шанс. Тем более что в очных встречах венгр всегда активно сопротивлялся Джоковичу.

Ставка: победа Новака Джоковича и тотал больше 3.5 сета за 2.66.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

Даниил Медведев: в этом году у меня более высокие ожидания от «Ролан Гаррос».

Чесноков остался недоволен игрой Хачанова на старте «Ролан Гаррос».

Россиянка Рахимова за час обыграла Бейлек в первом круге «Ролан Гаррос».

Соболенко: думала, свист фанатов адресован мне.