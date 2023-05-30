Людмила Самсонова — Анастасия Павлюченкова. Эпичное возвращение!

31 мая Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова сыграют в матче первого круга «Ролан Гаррос». Начало — не ранее 15:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом 15-ю ракетку мира: коэффициент на её победу составляет 1.42, а на Анастасию можно поставить за 2.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Людмила Самсонова — Анастасия Павлюченкова 31 мая 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч второго круга «Ролан Гаррос» Людмила Самсонова – Анастасия Павлюченкова не получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.98, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами в 1.83. Ставку на победу Людмилы с точным счётом 2:0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 2.05, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч «Ролан Гаррос» Людмила Самсонова — Анастасия Павлюченкова (31.05.2023)

15-й номер мирового рейтинга Людмила Самсонова встретится с соотечественницей и бывшей финалисткой «Ролан Гаррос» Анастасией Павлюченковой во втором круге Открытого чемпионата Франции 1 июня. Начало игры — не ранее 13:30 мск.

Самсонова подошла к матчу первого круга с Кэти Волынец в качестве фаворитки, но мало кто ожидал от неё такого великолепного выступления, которое она продемонстрировала.

Даниил Медведев: в этом году у меня высокие ожидания от «Ролан Гаррос».

Людмиле понадобилось всего 69 минут, чтобы победить американскую спортсменку со счётом 2:0 (6-0, 6-1). Россиянка впервые выиграла матч на «Ролан Гаррос», и это большая заслуга.

Эта победа стала для Самсоновой четвёртой, которую она одержала на глине в этом сезоне, но у неё также три поражения. Сможет ли она положить конец возвращению Павлюченковой?

Линда Фрухвиртова – талантливая и очень молодая спортсменка. Встреча с такой теннисисткой, как Павлюченкова, которая выпала из топ-300, дала ей надежду на прохождение первого круга.

Аванесян: знала, что должна показать свой максимум в матче с Бенчич.

К сожалению для чешки, Анастасия была в своей лучшей форме — как и в 2021 году, когда она вышла в финал «Ролан Гаррос». Россиянка не оставила сопернице ни единого шанса. Ей понадобился 1 час и 12 минут, чтобы одержать победу над Фрухвиртовой со счётом 2:0 (6:2, 6:2).

Павлюченкова показала лучшие результаты на каждом из трёх предыдущих турниров на грунте, дойдя до четвертьфинала в Страсбурге и выиграв стартовые матчи в Мадриде и Риме. Сможет ли она остановить прогресс Самсоновой?

Форма Самсоновой действительно хорошая, но насколько? Это только предстоит выяснить. Павлюченковой не было полтора года, и за это время многое изменилось. Однако уже в первом матче она легко выиграла у 18-летней амбициозной чешки. Может быть, Анастасию недооценивают?

Мы предлагаем поставить на победу Павлюченковой с коэффициентом 2.65 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Возвращение на корт российской спортсменки выйдет удачным.

Ставка: победа Павлюченковой за 2.65.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

Андрей Рублёв: я слишком успокоился после первого сета матча с Джере.

Чесноков остался недоволен игрой Хачанова на старте «Ролан Гаррос».

Россиянка Рахимова за час обыграла Бейлек в первом круге «Ролан Гаррос».

Соболенко: думала, свист фанатов адресован мне.