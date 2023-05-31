«Коринтианс» — «Атлетико Минейро». Юри Алберто не конкурент Халку

36-летний экс-нападающий «Зенита» оказывает огромное влияние на игру и результаты. Может, лучше его приобрести «Эвертону»?

1 июня состоится матч 1/8 финала Кубка Бразилии «Коринтианс» — «Атлетико Минейро». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Атлетико Минейро» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех «Коринтианса» оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Бразилии «Коринтианс» — «Атлетико Минейро» 1 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Коринтианс» — «Атлетико Минейро» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Бразилии «Коринтианс» — «Атлетико Минейро» (01.06.2023)

Отгремели матчи 8-го тура бразильской Серии А, а также первые встречи 1/8 финала Кубка страны. На 1 июня запланировано шесть ответных игр. В одной из них на стадионе «Нео Кимика Арена» в Сан-Паулу померяются силами «Коринтианс» и «Атлетико Минейро». Стартовый свисток запланирован на 3:30 мск.

В первом матче, который проходил в Белу-Оризонти, «Коринтианс» потерпел закономерное поражение со счётом 0:2. За весь матч ему удалось нанести всего лишь три удара, причём ни один из них не угодил в створ. «Атлетико Минейро» гораздо чаще владел мячом и чудом не забил больше.

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Удастся ли чёрно-белым взять реванш и добыть путёвку в 1/4 финала турнира? Вряд ли. В этом сезоне у них совсем не идёт игра. «Мушкетёры» располагаются на 14-м месте в турнирной таблице Серии А. За восемь туров они обыграли только «Крузейро» (2:1) и «Флуминенсе» (2:0). Вничью сыграли с «Форталезой» (1:1) и «Сан-Паулу» (1:1).

Плохо дела идут у «Коринтианса» и в Кубке Либертадорес. За четыре тура группового этапа турнира он обыграл только уругвайский «Ливерпуль» (3:0). Также сыграл вничью с «Аргентинос Хуниорс» (0:0). Плохие результаты связаны с тем, что руководивший в прошлом сезоне командой из Сан-Паулу главный тренер Витор Перейра перебрался во «Фламенго».

Найти качественную замену специалисту у «Коринтианса» пока что не выходит. Плохо функционирует как линия защиты, так и нападение. В последних 15 матчах во всех турнирах клуб из Сан-Паулу пропустил 19 мячей, а забил только 14. И только два из них записал на свой счёт экс-нападающий «Зенита» Юри Алберто.

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В конце прошлого сезона 22-летний форвард регулярно радовал результативностью. В этом же в 24 матчах во всех турнирах он забил лишь пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Интересно, что в трансфере Алберто заинтересован «Эвертон». Ливерпульцы связались с агентом футболиста для сбора информации и получения возможности подписать Юри в летнее трансферное окно.

У «Атлетико Минейро» дела идут гораздо лучше, чем у «Коринтианса». За восемь туров в чемпионате Бразилии он потерпел только два поражения — во встречах с «Васко да Гама» (1:2) и лидирующим «Ботафого» (0:2). Также сыграл вничью с «Сантосом» (0:0) и «Палмейрасом» (1:1).

Благодаря результативным победам в других матчах команда Халка поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице. Отставание от идущего на втором месте «Палмейраса» составляет два очка. Также они обыграли в последних двух турах группового этапа Кубка Либертадорес перуанскую «Альянсу» (2:0) и «Атлетико Паранаэнсе» (2:1).

Таким образом, клуб из Белу-Оризонти поднялся на второе место в турнирной таблице, гарантирующее выход в плей-офф. Для пущей красоты картины осталось только выйти в четвертьфинал Кубка Бразилии. Для этого подопечным Эдуардо Коудета достаточно не проиграть в грядущей встрече.

В том, что «Атлетико Минейро» преуспевает во всех турнирах есть заслуга бывшего нападающего «Зенита» Халка. 36-летний бразилец пребывает в замечательной форме. В 25 матчах во всех официальных турнирах в этом сезоне он отметился 18 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Несмотря на возраст, мощный форвард продолжает демонстрировать очень качественный футбол, радуя глаз отменной физической подготовкой. Его богатый опыт, а также лидерские качества очень помогают и воодушевляют команду из Белу-Оризонти. Поставить на её победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23.

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На данном этапе «Атлетико Минейро» выглядит попросту сильнее «Коринтианса». У него лучше поставлена командная игра. Благодаря Халку и другим классным нападающим отлично обстоят дела с результативностью. В 27 матчах во всех официальных турнирах в этом сезоне подопечные Коудета забили 44 мяча. Сами пропустили только 21.

Прогноз и ставки на матч Кубка Бразилии «Коринтианс» — «Атлетико Минейро» 1 июня 2023 года

«Коринтианс» крайне неудачно начал сезон. На нём сильно отразился уход Перейры. Как скоро команда из Сан-Паулу выкарабкается из ямы — остаётся только гадать. Пока что она демонстрирует невнятный футбол и терпит закономерные поражения. «Атлетико Минейро», напротив, набрал замечательный ход и преуспевает во всех турнирах. В шикарной форме Халк и другие футболисты. Вероятно, они не просто «высушат» грядущий матч, но и даже сумеют выиграть. В первом матче подопечные Коудета были на голову сильнее соперника.

Ставка: победа «Атлетико Минейро» за коэффициент 2.23.

Экспресс с коэффициентом 10.25.

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