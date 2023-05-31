Елена Рыбакина — Линда Носкова. Казахстанке легко с чешками

Одну спортсменку из Чехии она уже обыграла, на очереди следующая.

1 июня Елена Рыбакина и Линда Носкова сыграют в матче второго круга «Ролан Гаррос». Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом казахстанскую спортсменку: коэффициент на её победу составляет 1.16, а на чешку можно поставить за 5.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Елена Рыбакина – Линда Носкова 1 июня 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч второго круга «Ролан Гаррос» Елена Рыбакина – Линда Носкова не получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 2.25, а тотал меньше 20.5 гейма оценён экспертами в 1.57. Ставку на победу казахстанки с точным счётом 2:0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 1.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч «Ролан Гаррос» Елена Рыбакина – Линда Носкова (01.06.2023)

Чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина встретится с 50-й ракеткой мира Линдой Носковой во втором круге Открытого чемпионата Франции 2023 года 1 июня. Начало игры не ранее 12:00 мск.

Рыбакина начала свой путь на «Ролан Гаррос» с победы над Брендой Фрухвиртовой в первом круге со счётом 2-0 (6:4, 6:2). Казахстанка уверенно прошла сопернику, но в первом сете были небольшие трудности, когда она уступала 3:4 по геймам. Однако затем Елена выиграла три гейма подряд.

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Носкова в первом круге встречалась с Данкой Ковинич. 19-летняя чешка выиграла первый сет со счётом 6:4. Во втором сете Линда повела 2:1 по геймам, а затем Ковинич не смогла продолжить игру из-за травмы спины. Таким образом, чешская теннисистка одержала свою первую победу на турнире «Большого шлема».

Рыбакиной очень сильно помогла её подача, благодаря которой у неё в общей сложности девять эйсов. Казахстанка сделала 33 виннерса, допустив при этом 26 невынужденных ошибок. Эта победа продлила её беспроигрышную серию до семи матчей.

Носкова проводила довольно хороший матч до того момента, как Ковинич была вынуждена сняться из-за травмы. Она бывшая чемпионка Открытого чемпионата Франции среди юниоров, два года назад завоевавшая титул в одиночном разряде среди девушек. Талантливая молодая спортсменка медленно поднималась в рейтинге в этом году.

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Чешка сама неплохо бьёт по мячу, но ей предстоит играть с грозной соперницей в лице Рыбакиной. Учитывая, что на стороне Елены опыт, трудно предположить, что действующая чемпионка Уимблдона проиграет.

Предлагаем поставить на победу Елены Рыбакиной с форой (-5.5) за коэффициент 1.80 по линии «Фонбет». Всем зарегистрировавшимся букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Тем более в первом круге казахстанская спортсменка уже обыграла одну чешку, теперь на очереди ещё одна.

Ставка: победа Рыбакиной с форой (-5.5) за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 10.25.

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