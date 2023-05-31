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Елена Рыбакина — Линда Носкова, прогноз на матч «Ролан Гаррос» 1 июня 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно

Елена Рыбакина — Линда Носкова. Казахстанке легко с чешками
Максим Ермаков
Елена Рыбакина – Линда Носкова: прогноз на матч
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Одну спортсменку из Чехии она уже обыграла, на очереди следующая.

1 июня Елена Рыбакина и Линда Носкова сыграют в матче второго круга «Ролан Гаррос». Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом казахстанскую спортсменку: коэффициент на её победу составляет 1.16, а на чешку можно поставить за 5.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Елена Рыбакина – Линда Носкова 1 июня 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч второго круга «Ролан Гаррос» Елена РыбакинаЛинда Носкова не получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 2.25, а тотал меньше 20.5 гейма оценён экспертами в 1.57. Ставку на победу казахстанки с точным счётом 2:0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 1.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч «Ролан Гаррос» Елена Рыбакина – Линда Носкова (01.06.2023)

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 12:00 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Линда Носкова
50
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина встретится с 50-й ракеткой мира Линдой Носковой во втором круге Открытого чемпионата Франции 2023 года 1 июня. Начало игры не ранее 12:00 мск.

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Рыбакина начала свой путь на «Ролан Гаррос» с победы над Брендой Фрухвиртовой в первом круге со счётом 2-0 (6:4, 6:2). Казахстанка уверенно прошла сопернику, но в первом сете были небольшие трудности, когда она уступала 3:4 по геймам. Однако затем Елена выиграла три гейма подряд.

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Носкова в первом круге встречалась с Данкой Ковинич. 19-летняя чешка выиграла первый сет со счётом 6:4. Во втором сете Линда повела 2:1 по геймам, а затем Ковинич не смогла продолжить игру из-за травмы спины. Таким образом, чешская теннисистка одержала свою первую победу на турнире «Большого шлема».

Рыбакиной очень сильно помогла её подача, благодаря которой у неё в общей сложности девять эйсов. Казахстанка сделала 33 виннерса, допустив при этом 26 невынужденных ошибок. Эта победа продлила её беспроигрышную серию до семи матчей.

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Носкова проводила довольно хороший матч до того момента, как Ковинич была вынуждена сняться из-за травмы. Она бывшая чемпионка Открытого чемпионата Франции среди юниоров, два года назад завоевавшая титул в одиночном разряде среди девушек. Талантливая молодая спортсменка медленно поднималась в рейтинге в этом году.

15 из 18 российских теннисистов вышли во второй раунд «Ролан Гаррос».

Чешка сама неплохо бьёт по мячу, но ей предстоит играть с грозной соперницей в лице Рыбакиной. Учитывая, что на стороне Елены опыт, трудно предположить, что действующая чемпионка Уимблдона проиграет.

Предлагаем поставить на победу Елены Рыбакиной с форой (-5.5) за коэффициент 1.80 по линии «Фонбет». Всем зарегистрировавшимся букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Тем более в первом круге казахстанская спортсменка уже обыграла одну чешку, теперь на очереди ещё одна.

Ставка: победа Рыбакиной с форой (-5.5) за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 10.25.

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