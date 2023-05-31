«Денвер Наггетс» — «Майами Хит», первый матч. Никола Йокич приструнит Батлера

2 июня состоится первый матч финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Наггетс» в основное время можно с коэффициентом 1.27. Успех «Хит» оценён экспертами в 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» 2 июня 2023 года

Букмекеры считают, что первый матч финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» будет результативным: тотал больше 217.5 очка идёт за 1.79, а тотал меньше 217.5 очка — за 2.02. Заключить пари на то, что «Хит» одержат победу в турнире, можно с коэффициентом 3.93.

Анализ и прогноз на матч финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» (02.06.2023)

На 2 июня запланирован первый матч финала плей-офф НБА. На стадионе «Болл-Арена» местный «Денвер Наггетс» примет «Майами Хит». Начало игры — в 3:30 мск. История 10 последних очных встреч всецело на стороне «Денвера». В девяти из них он одержал победы в основное время.

Удастся ли «Майами» совершить сенсацию и стать чемпионом? Откровенно говоря, шансов у него немного. К грядущему матчу подопечные опытного Эрика Споэльстры подходят не в самой хорошей форме. У них ушло немало сил на то, чтобы обыграть «Бостон Селтикс» на предыдущей стадии турнира.

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Поначалу всё шло просто замечательно. «Хит» успешно воспользовались многочисленными проблемами «Селтикс» и одержали победы в первых трёх матчах. Они продемонстрировали качественный командный баскетбол. Превосходно сработали плотная опека и прессинг, поставленные Споэльстрой.

Однако после этого «Бостон» выиграл один матч и поймал кураж. По итогу, несмотря на старания Джимми Батлера, серия затянулась на семь встреч. В среднем за игру в текущем розыгрыше плей-офф НБА звёздный форвард «Майами» набирал 28,2 очка, отдавал 5,7 результативной передачи и совершал 4,6 подбора.

На решающую игру с «Бостоном» баскетболисты «Хит» всё-таки сумели настроиться как надо. Батлер набрал в ней 28 очков, совершил семь подборов, а также отдал шесть передач. В результате он был признан MVP Восточной конференции. Вполне заслуженно. Джимми стабильно демонстрировал игру высочайшего уровня и восхищал результативностью.

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Вот только одного Джимми Батлера для того, чтобы выиграть финал плей-офф НБА, вряд ли будет достаточно. Комплектация у «Майами» хуже, чем у «Денвера». «Наггетс» собрали бесподобный состав. За счёт этого и не только на предыдущих стадиях турнира они уверенно обыграли «Финикс Санз» со счётом 4-2 и разгромили «Лос-Анджелес Лейкерс» 4-0.

Ни одна из самых надёжных оборон в лиге, ни легендарный форвард Леброн Джеймс не смогли ничего противопоставить «Денверу». Особую роль в результатах «Наггетс» сыграл Никола Йокич. В нынешнем розыгрыше плей-офф он принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 29,9 очка, совершая 13,3 подбора и отдавая 10,3 передачи.

Отметившись в заключительном матче с «Лейкерс» 30 набранными очками, 14 подборами и 13 передачами, Йокич побил рекорд легендарного Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов за конкретный розыгрыш плей-офф НБА. Сейчас на счету центрового «Денвера» уже восемь таковых.

Лучше всего описал Йокича его знаменитый соотечественник Новак Джокович. Теннисист поделился мнением, что вряд ли кто-то способен делать то, что сейчас вытворяет Никола. Он подчеркнул, что для него центровой «Денвера» — MVP сезона и лучший баскетболист мира.

Понятно, что Джокович вряд ли сказал бы что-либо другое о соотечественнике. Однако многие с ним согласятся. Отличное подспорье Йокичу составляет Джамал Маррей. Недавно он повторил рекорд легендарного Аллена Айверсона. Четыре раза в своей карьере разыгрывающий набрал не менее 20 очков в заключительной четверти игры плей-офф НБА.

При таком раскладе «Денвер» выглядит фаворитом не только грядущего матча, но и всей серии. К слову, подходят к ней «Наггетс» с хорошим запасом сил. Времени для восстановления после серии с «Лейкерс» было предостаточно. Поставить на их победу и тотал больше 217.5 очка можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26.

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У обеих команд хватает результативных игроков, но особенно хорош в этом аспекте «Денвер». Помимо Йокича и Маррея, набрали прекрасную форму Майкл Портер, Аарон Гордон и не только. Думается, на домашнем стадионе они в очередной раз одержат результативную победу, которая станет седьмой подряд в текущем розыгрыше плей-офф НБА.

Прогноз и ставка на матч НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» 2 июня 2023 года

«Майами» потратил немало сил на то, чтобы выйти в финал плей-офф НБА. «Денвер» подходит к матчу с гораздо большим запасом сил. Плюс у него лучше глубина и качество состава. Кроме того, игра состоится на домашнем стадионе «Наггетс». История 10 последних очных встреч всецело на стороне их победы. Думается, Йокич и Маррей вновь порадуют отменной результативностью. Ждём, что и Батлер наберёт немало очков, хотя вряд ли это как-то поможет «Хит».

Ставка: победа «Денвера» и тотал больше 217.5 очка за 2.26.

Экспресс с коэффициентом 10.25.

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