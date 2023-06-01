Лоренцо Сонего — Андрей Рублёв. Эмоции под контролем

2 июня 2023 года Лоренцо Сонего и Андрей Рублёв сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом россиянина: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.29. Успех итальянца оценивается в 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Лоренцо Сонего — Андрей Рублёв 2 июня 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Лоренцо Сонего — Андрей Рублёв получится упорным. Тотал больше 35.5 гейма идёт за 1.68, а тотал меньше 35.5 гейма — за 2.08. Заключить пари на то, что россиянин выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 2.60.

Анализ и прогноз на матч третьего круга «Ролан Гаррос» Лоренцо Сонего — Андрей Рублёв (02.06.2023)

2 июня состоится матч третьего круга Открытого чемпионата Франции, в котором померяются силами Андрей Рублёв и Лоренцо Сонего. После сенсационного проигрыша Медведева россияне будут следить за выступлениями седьмой ракетки мира.

Болельщиков радует, как ведёт себя на «Ролан Гаррос» Андрей. Чётко, спокойно и методично разбирает соперников, не поддаваясь на провокационные выкрики с трибун. Собственные ошибки не вызывают у Рублёва нервной реакции, что можно считать хорошим знаком.

«Всё ещё пытаюсь осознать». Аванесян — о выходе в третий круг «Ролан Гаррос».

Во втором круге россиянин выиграл у француза Корентена Муте со счётом 3:1 (6:4, 6:2, 3:6, 6:3). Борьба завязалась лишь в третьем сете, когда у соперника прошли несколько сложных ударов. Он поймал кураж и победил.

В решающий момент Андрей сконцентрировался и не оставил французу ни единого шанса, выиграв четвёртый сет со счётом 6:3. Он доминировал на собственных подачах и старался выбить из равновесия Муте на приёме.

Корентен исполнил практически такой же «номер», каким отметился Рублёв на «тысячнике» в Риме. Француз ругался, спорил с арбитром и был заметно агрессивен. На исходе матча он и вовсе сделал попытку занять место судьи на вышке, но был наказан за несдержанность.

Необходимо отметить большое количество технического брака у россиянина. 46 невынужденных ошибок — крайне тревожный показатель. Если бы на месте француза был кто-нибудь из первой десятки рейтинга АТР, исход встречи мог быть иным.

Аванесян дебютирует в топ-100 рейтинга WTA.

У Рублёва есть резервы для улучшения статистики. Необходимо поправить точность первой подачи. Несмотря на агрессивную манеру ввода мяча, 61% попадания не может считаться хорошим результатом.

На послематчевой пресс-конференции Рублёв высказался о манере игры соперника. Россиянин отметил, что если бы потерял концентрацию и поддался на выходки француза, то мог проиграть. Значит, психологическая устойчивость Андрея пока на высоте.

Его будущий соперник Лоренцо Сонего во втором круге «Ролан Гаррос» обыграл французского теннисиста Уго Умбера со счётом 3:0. Встреча длилась 2 часа 38 минут. Итальянец продемонстрировал максимальную концентрацию. Он допустил всего 21 невынужденную ошибку, а его соперник – 43.

Лоренцо Сонего и Андрей Рублёв провели два очных матча. Каждый из теннисистов записал в актив по победе. В минувшем году на грунте в Риме выиграл итальянец со счётом 2:1. Он взял реванш за поражение в Вене 2020 года.

Рублёв — явный фаворит встречи. Россиянин находится в отличных физических кондициях и избавился от психологических проблем. Собственные ошибки пока не вызывают неадекватную реакцию у россиянина, поскольку он предельно сконцентрирован на игре.

Соболенко отказалась отвечать на вопросы украинских журналистов.

Перспективно смотрится ставка на победу Андрея Рублёва и тотал больше 3.5 сета за коэффициент 2.35. Отметим, что в очной встрече на грунте итальянец отчаянно сопротивлялся и выиграл один сет.

Прогноз и ставки на матч «Ролан Гаррос» Лоренцо Сонего — Андрей Рублёв 2 июня 2023 года

Россиянин — явный фаворит матча. Практически нет сомнений в победе Андрея, но Лоренцо Сонего вполне по силам выиграть у него минимум один сет. В действиях седьмой ракетки мира пока случаются провалы, чем может воспользоваться соперник.

Ставка: победа Андрея Рублёва и тотал больше 3.5 сета за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 8.37.

Рублёв: Муте мог выиграть, только если бы у меня поехала крыша.

16-летняя Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

Международная федерация тенниса отказалась наказывать Джоковича за заявление о Косове.

Мирра Андреева: немного потряхивало, потому что трибуны болели за соперницу.