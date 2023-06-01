ЦСКА — «Ростов». Карпин останется без наград

Армейцы не отдадут второе место. Не в этот раз.

3 июня 2023 года состоится матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.49. Успех ростовчан оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» 3 июня 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен тоже с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90 в «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ростов» (03.06.2023)

На 3 июня запланировано восемь встреч заключительного тура РПЛ. Среди них выделяется матч, в котором померяются силами ЦСКА и «Ростов». Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Обе команды могут выиграть серебряные медали по итогам сезона, но у армейцев шансов больше.

Зимний перерыв пошёл ЦСКА на пользу. Владимир Федотов проделал колоссальный объём работы, улучшив качество игры армейцев. Благодаря стараниям наставника они вышли в Суперфинал Кубка России, а также поднялись на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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За последние 11 туров красно-синие уступили только «Спартаку» (1:2). Вничью они сыграли с набравшими отменный ход «Локомотивом» (1:1) и «Краснодаром» (0:0).

За этот период времени москвичи забили целых 22 мяча. В 11 (7+4) из них принял непосредственное участие Фёдор Чалов. Таким образом, он поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров РПЛ, а также установил личный рекорд по голам за сезон. Сейчас на счету нападающего 17 забитых мячей.

Также отдельной похвалы заслуживает Игорь Акинфеев. Легендарный голкипер ЦСКА проводит очень хороший сезон. Несмотря на возраст, он регулярно выручает. Кроме того, 37-летний капитан армейцев успевает радовать результативностью. В этом сезоне он отдал три предголевые передачи и одну голевую.

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У «Ростова» дела идут не столь хорошо. За последние восемь туров в чемпионате России он обыграл только «Урал» (3:1) и «Ахмат» (3:2). Вничью сыграл с «Оренбургом» (2:2), «Зенитом» (0:0) и «Спартаком» (1:1). Проиграл «Факелу» (0:2), «Сочи» (0:1) и «Краснодару» (0:3).

Удастся ли Валерию Карпину удивить? На важные матчи наставник сборной России умеет настраивать футболистов. Плохо лишь то, что, возможно, ему придётся обходиться без подспорья лучшего бомбардира Николая Комличенко. Нападающий получил травму во встрече 27-го тура с «Сочи».

Врач «Ростова» Владимир Шкуляк недавно заявил, что у Комличенко мышечная травма. Он подчеркнул, что клуб пытается успеть восстановить форварда к игре с ЦСКА. Однако даже если Комличенко оправится от повреждения, в какой форме он вернётся в состав?

Впрочем, во встрече последнего тура с «Ахматом» Комличенко на острие атаки вполне успешно заместил Егор Голенков. Нападающий оформил дубль. Один из мячей, правда, он забил после ужасной ошибки защитника соперника. С другой стороны, он продемонстрировал свою состоятельность и желание.

Думается, грядущая встреча получится результативной и насыщенной событиями. Встретятся две сильные команды, с хорошо функционирующим нападением. Хотя у ЦСКА и этот, и оборонительный компоненты развиты лучше. За 29 туров армейцы забили 52 гола, а сами пропустили только 26.

Ростовчане за этот же период времени забили только 47, а пропустили 40. Конечно, относительно прошлого сезона «Ростов» очень сильно прибавил благодаря Карпину. Доверие наставника к молодёжи полностью себя оправдало. Не исключено, что в следующем сезоне жёлто-синие станут ещё сильнее.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отметил, что жёлто-синие являются одной из самых перспективных команд. Много молодых футболистов, которые были лидерами в РПЛ. Тем не менее вряд ли им удастся зацепиться хотя бы за ничью в грядущей встрече.

Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена», что даёт большое преимущество армейцам. За 14 туров дома они потерпели только одно поражение и три раза сыграли вничью. Забили за этот период времени 34 гола, а сами пропустили только 10. Поставить на победу ЦСКА и тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.15 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

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Три из четырёх последних очных встреч закончились именно так. Примечательно, что красно-синие могли занять второе место по итогам минувшего сезона. Однако на последнем отрезке они потерпели ряд поражений и спустились на пятую строчку. В этот раз подобного не случится.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» 3 июня 2023 года

ЦСКА набрал изумительный ход после зимнего перерыва. Благодаря стараниям Федотова у армейцев улучшились результативность и взаимодействие. Плюс в прекрасной форме пребывает Акинфеев. На домашнем стадионе красно-синие, скорее всего, обыграют «Ростов». Статистика свидетельствует о том, что они сильнее ростовчан. Жёлто-синие наверняка навяжут борьбу и забьют гол, а может, два, но добыть очки им вряд ли удастся. Победа ЦСКА и тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет подарен фрибет 2000 рублей.

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