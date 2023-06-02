«Ахмат» — «Краснодар». Ташуев за красивый футбол

3 июня состоится матч 30-го тура РПЛ «Ахмат» — «Краснодар». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 2.26. Успех краснодарцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» 3 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Краснодар» (03.06.2023)

На 3 июня запланировано восемь встреч заключительного тура РПЛ. Среди них выделяется матч, в котором померяются силами «Ахмат» и «Краснодар». Игра состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

С тех пор как Сергей Ташуев занял должность главного тренера «Ахмата», клуб начал стремительно прогрессировать. Специалист изменил многое, в частности, подход своих подопечных к делу. Также он сделал сложнее и эффективнее тренировки. За счёт этого улучшил интенсивность и силовую составляющую игры команды.

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На конец сезона Ташуев поставил перед своими подопечными задачу побороться за самое высокое место в истории «Ахмата». К сожалению, эту задачу грозненцам выполнить уже невозможно. Они лишились шанса закончить сезон в топ-4 после того, как обидно проиграли «Ростову» в последнем туре РПЛ, со счётом 2:3.

Теперь бы не упустить пятую строчку. Отрыв от «Краснодара» — два очка. Ничейного результата грозненцам будет вполне достаточно. Добыть его на домашнем стадионе «Ахмату» по силам. Благодаря Ташуеву у него стала гораздо мощнее атакующая линия.

За последние 10 туров в РПЛ грозненцы лишь раз уходили с поля без забитого мяча. Проглядывается прогресс даже в игре Гамида Агаларова. Лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона забил два гола в последних четырёх турах. Помимо всего прочего, шикарную форму набрал голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия. Сейчас его можно смело назвать одним из лучших вратарей в стране.

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Недавно Шелия дал интервью, в котором признался, что Ташуев может быть грубым, но держит себя в руках. Он отметил, что тренер кардинально поменял отношение своих подопечных к выходу из обороны и развитию атак. Специалист требует играть в красивый футбол.

Удастся ли «Краснодару» обыграть на выезде таких грозненцев? После зимнего перерыва он тоже очень здорово прибавил. Под чутким руководством Владимира Ивича «быки» вышли в Суперфинал Кубка России. На предыдущих стадиях турнира они обыграли «Урал», «Акрон», «Крылья Советов» и «Ростов».

Также у краснодарцев замечательно идут дела в чемпионате России. За последние девять туров РПЛ они проиграли только «Спартаку» (3:4). Также чёрно-зелёные сыграли вничью с «Уралом» (1:1), «Зенитом» (2:2) и ЦСКА (0:0). Во всех остальных матчах одержали победы.

За эти девять туров «быки» забили целых 22 мяча. Семь из них записал на свой счёт Джон Кордоба. Также он отдал четыре результативные передачи. При Ивиче нападающий вышел на абсолютно новый уровень игры. У него стало больше вариативности в атаке и, соответственно, больше шансов забить.

Конечно же, это результат командной работы и показатель того, что прибавила вся атакующая группа краснодарцев. Ивич поставил им очень красивый комбинационный футбол, ориентированный на высокую результативность. Смелость решений наставника привела и к тому, что Матвея Сафонова из основы вытеснил Станислав Агкацев.

В последних двух турах РПЛ 21-летний голкипер провёл на поле по 90 минут и сыграл не последнюю роль в том, что его команда обыграла «Ростов» (3:0) и сыграла вничью с ЦСКА (0:0). При таком раскладе выявить фаворита в грядущем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. Оба клуба подходят к игре в хорошей форме, с примерно одинаковыми шансами на победу.

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Предлагаем поставить на ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.00. У обеих команд в весенней части сезона просто шикарно функционирует нападение. На двоих они забили 109 голов за 29 туров в чемпионате России. Сами, несмотря на старания голкиперов, тоже пропустили немало — 81 мяч.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» 3 июня 2023 года

Во второй половине сезона и «Ахмат», и «Краснодар», очень здорово прибавили. Их наставников можно только похвалить за проделанную работу. И у грозненцев, и у краснодарцев улучшилась результативность, а также игра в целом. Статистика команд и хорошие результаты предвосхищают большое количество забитых мячей с обеих сторон. Ждём, что встреча получится красивой, насыщенной событиями и очень интересной.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 8.37.

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