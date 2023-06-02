«Оренбург» — «Динамо». За Йокановичем ещё долго прибирать

Всё, чего достиг с командой Сандро Шварц в прошлом сезоне, утеряно. Сербский специалист это разрушил.

3 июня состоится матч 30-го тура РПЛ «Оренбург» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу оренбуржцев можно с коэффициентом 2.34. Успех москвичей оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Динамо» 3 июня 2023 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Оренбург» — «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.38.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Динамо» (03.06.2023)

На 3 июня запланировано восемь встреч заключительного тура РПЛ. Среди прочих выделяется игра, в которой померяются силами «Оренбург» и московское «Динамо». Матч состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Оренбург» заканчивает сезон на очень хорошей ноте. За последние 11 туров в чемпионате России он уступил только «Локомотиву» (1:4), ЦСКА (1:2) и «Уралу» (1:2). Вничью сыграл с «Крыльями Советов» (1:1), «Ростовом» (2:2) и «Зенитом» (2:2). Обыграл «Сочи» (4:0), «Спартак» (2:0) и «Факел» (3:1), а затем «Пари НН» (1:0) и «Торпедо» (3:1).

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Бóльшую часть очков подопечные Марцела Лички потеряли на выезде. На домашнем стадионе они уступили только железнодорожникам. Как ни странно, уход лучшего бомбардира команды Владимира Писарского в «Крылья Советов» этой зимой благотворно отразился на оренбуржцах.

На вырученные с продажи Писарского средства клуб из одноимённого города подписал 24-летнего защитника «Лануса» Матиаса Переса. Аргентинец очень быстро влился в ритм РПЛ. За счёт этого Личка закрыл брешь в обороне, которая часто приводила к поражениям в первой половине сезона.

За последние 11 туров в РПЛ оренбуржцы пропустили немало — 15 мячей. Но, во-первых, в соперниках было много сильных команд. Во-вторых, это меньше, чем в первой половине сезона. К тому же забили подопечные Лички больше, чем пропустили, — 21 гол. По обыкновению они продемонстрировали очень классный атакующий футбол, создав много моментов.

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Московское «Динамо» подходит к матчу заключительного тура текущего розыгрыша чемпионата России далеко не в такой хорошей форме, как «Оренбург». Недавно команду из Москвы покинул Славиша Йоканович. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Павел Алпатов.

Йоканович отказался комментировать свой уход из «Динамо». Он отметил, что не заинтересован давать какие-либо комментарии по поводу его работы в России и ситуации в клубе. Сербского специалиста часто критиковали за плохие результаты и невнятную игру команды. Алпатову она досталась в ужасном состоянии.

За последние шесть встреч в РПЛ бело-голубые обыграли только располагающиеся в зоне вылета клубы — «Химки» (1:0) и «Торпедо» (3:0). Уступили они «Зениту» (1:3), «Факелу» (0:2), «Ахмату» (0:3) и «Локомотиву» (2:4). В матчах с железнодорожниками и автозаводцами руководил «Динамо» уже Алпатов.

Назначение нового тренера немного воодушевило москвичей. Они сумели забить пять мячей в двух матчах. Неплохо! Впрочем, вряд ли этого эмоционального всплеска хватит на то, чтобы зацепиться хотя бы за ничью во встрече с «Оренбургом». Поставить на победу подопечных Лички можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34.

На домашнем стадионе оренбуржцы выступают особенно здорово. За 14 туров на арене «Газовик» они только два раза проиграли и трижды сыграли вничью. Забили за этот период времени 34 мяча, а сами пропустили только 19. Лучше подопечных Лички дома в этом сезоне выступают только «Спартак», ЦСКА и «Зенит».

В преддверии следующего сезона «Динамо» наверняка возглавит какой-нибудь опытный специалист. Главным кандидатом на должность главного тренера команды называют Леонида Слуцкого. Ранее появлялась информация, что должность может занять экс-наставник «Локомотива» Марко Николич, но серб отказался от работы в пользу однолетнего контракта с клубом из ОАЭ.

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В общем, Славиша Йоканович оставил бело-голубых у разбитого корыта. Достигшее большого прогресса с Сандро Шварцем в прошлом сезоне «Динамо» сбавило. Ведущие игроки регрессировали, а усиления не принесли плодов. Ухудшились командные взаимодействия и результаты. Всё ведёт к тому, что москвичи уступят седьмое место оренбуржцам. Разница составляет два очка.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Оренбург» — «Динамо» 3 июня 2023 года

За счёт точечного усиления этой зимой «Оренбург» здорово прибавил. Он добыл хорошие результаты в последних 11 турах РПЛ, продемонстрировав классный результативный футбол. На домашнем стадионе подопечные Лички наверняка обыграют находящееся в чёрной полосе «Динамо». Москвичи проиграли четыре из шести последних матчей и много пропустили. У них хуже поставлена игра, а также не из лучших моральная составляющая. Хозяева смотрятся в разы предпочтительнее.

Ставка: победа «Оренбурга» за коэффициент 2.34.

Экспресс с коэффициентом 8.37.

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