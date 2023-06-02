«Балтика» — «Велес». Игнашевич попрощается с Первой лигой

Тренер калининградцев проделал огромную работу и вывел клуб в РПЛ. Он заслужил ещё одну победу под конец сезона.

3 июня состоится матч 34-го тура Первой лиги «Балтика» — «Велес». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу калининградцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех москвичей оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.84.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Балтика» — «Велес» 3 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Балтика» — «Велес» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч Первой лиги «Балтика» — «Велес» (03.06.2023)

На 3 июня запланировано девять матчей 34-го тура Первой лиги. Отдельное внимание уделим встрече между калининградской «Балтикой» и московским «Велесом», которая пройдёт на стадионе «Калининград». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича располагается на второй строчке с 64 очками. В следующем сезоне клуб будет играть в РПЛ. Ещё недавно калининградская команда шла с рекордной беспроигрышной серией в 30 игр, а сейчас у неё два поражения кряду, что подпортило статистику.

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В 32-м туре «Балтика» уступила «Рубину» (0:1), который поднялся на первую строчку и выиграл чемпионат с 68 очками, а затем клуб уступил «Алании» (1:3). Калининградская команда долгое время удерживала лидерство в турнирной таблице, но, проиграв основному конкуренту, потеряла его. Игнашевич прокомментировал это странно, сказав, что никто не помнит победителей Первой лиги.

«Велесу» очень нужны очки. В этом сезоне клуб выступает слабо, располагаясь на 15-й строчке в зоне вылета с 9 победами за 33 игры и 33 очками. Однако отставание от «Кубани», идущей на 14-м месте, всего одно очко. Шанс сохранить прописку есть, но минимальный.

«Крылатые быки» проиграли две последние встречи. Уступили «Краснодару-2» (2:5) и «Акрону» (1:2). Впрочем, с «Балтикой» клуб уже встречался в первом круге и обыграл её — 2:1. Возможно ли это повторить, учитывая какой ход с тех пор набрали калининградцы? Вряд ли!

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«Велес» бросит все силы, чтобы сохранить прописку, но клуб считается худшим в Первой лиге по гостевым матчам. В 16 встречах на выезде всего две победы и три ничьих. А у подопечных Игнашевича дома лишь одно поражение в 16 турах. Показатели отличные!

«Балтика» в текущем сезоне забила 54 мяча, а «Велес» — 34, но пропустил 53 гола, так что, вполне вероятно, матч получится результативным. Поэтому проверим ставку на победу хозяев и тотал больше 1.5 мяча за 1.99. У гостей не лучшие результаты на выезде, плюс в очных встречах зачастую забивалось не менее двух голов.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Балтика» — «Велес» 3 июня 2023 года

«Балтика» Сергея Игнашевича провела отличный сезон и заслуженно будет выступать в РПЛ. «Велес» хочет сохранить прописку в Первой лиге, но в гостях играет ужасно, и даже статистика очных встреч ему не поможет. Хозяева дома почти непобедимы. Поэтому ставим на красивое завершение сезона командой из Калининграда.

Ставка: победа «Балтики» и тотал больше 1.5 мяча за 1.99.

Экспресс с коэффициентом 10.37.

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