«Урал» — «Сочи». Спасибо, Гончаренко!

«Шмелям» стоит выиграть в последнем матче и поблагодарить тренера за спасение перед своими болельщиками.

3 июня состоится матч 30-го тура РПЛ «Урал» — «Сочи». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех сочинцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Сочи» 3 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Урал» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Сочи» (03.06.2023)

На 3 июня запланировано восемь матчей 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Отдельное внимание уделим встрече между «Уралом» и «Сочи», которая пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Для соперников последний тур ничего не решает. «Урал» располагается на 11-й строчке с 33 очками. Команда выиграла 9 из 29 встреч текущего сезона. «Сочи» находится на 10-м месте с 38 очками и 11 победами.

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«Шмели» в 29-м туре победили «Химки» со счётом 3:0 и закрыли вопрос с пропиской в РПЛ. Андрей Егорычев сделал хет-трик из ассистов. Александр Юшин отметился дублем. Теперь подопечные Виктора Гончаренко в четырёх очках от зоны стыковых матчей.

«Сочи» в 29-м туре дома принимал «Зенит» (1:1). Уже на 33-й секунде хозяева открыли счёт стараниями Артура Юсупова. Семак провёл ротацию, предоставив отдых звёздам и поменяв схему на 4-4-2. Усилиями Густаво Мантуана на 50-й минуте удалось сравнять счёт.

В этом сезоне сочинцев подкосило сразу несколько факторов. После удачного прошлого сезона клуб не смог оправдать ожиданий. Поспособствовали этому уход Федотова в ЦСКА и не самая яркая игра новичков. Всё это дало не лучший результат, но главное — команда остаётся в РПЛ, как и её соперник.

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Очень маленькое преимущество у екатеринбуржцев. За 13 очных матчей у «шмелей» шесть побед, тогда как у «Сочи» — пять. Последние три встречи остались за оранжево-чёрными, поэтому вполне вероятно, что фаворитами в паре будут именно они.

Впрочем, в этом сезоне подопечные Гончаренко дома выступают слабо, одержав лишь 5 побед в 14 матчах. У сочинцев на выезде лишь три победы за аналогичный период.

Поэтому небольшой перевес на стороне хозяев, плюс дома будет поддержка трибун, и сезон стоит закончить на положительной ноте. Хоть команда и обеспечила себе прописку, но порадовать болельщиков в последнем матче сезона стоит. Соперник подходящий.

Поэтому проверим победу «Урала» за 2.22. У Гончаренко чуть больше шансов набрать три очка. Он провёл великолепный сезон и спас команду, которая без него могла провести заключительный тур в зоне вылета. Однако всё хорошо, и можно готовиться к новому вызову.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — «Сочи» 3 июня 2023 года

Соперники обеспечили себе прописку в РПЛ, и последний тур ничего не решает. В очных встречах небольшое преимущество на стороне «Урала». Поддержка трибун обеспечена, и нужно закончить сезон красиво. По игре вопросов нет, поэтому проверим ставку на победу «Урала».

Ставка: победа «Урала» за 2.22.

Экспресс с коэффициентом 10.37.

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