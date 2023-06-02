«Лейпциг» — «Айнтрахт». Оливер Гласнер перед уходом заслужил кубок

Тренер уезжает из Франкфурта, но он проделал хорошую работу.

Долгожданный финал Кубка Германии состоится уже 3 июня 2023 года между «Лейпцигом» и «Айнтрахтом». Игра пройдёт на «Олимпийском стадионе» в Берлине.

Во сколько начало

3 июня 2023 года состоится финал Кубка Германии «Лейпциг» — «Айнтрахт». Начало игры — в 21:00 мск.

Кто фаворит?

Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество «Лейпцигу»: поставить на победу «быков» можно с коэффициентом 1.72. Шансы «орлов» оценены в 4.50. Ставки на то, что подопечные Марко Розе победят со счётом 2:1, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч финала Кубка Германии «Лейпциг» — «Айнтрахт» (03.06.2023)

Кубок Германии. Финал Кубок Германии. Финал 03 июня 2023, суббота. 21:00 МСК РБ Лейпциг Лейпциг Не начался Айнтрахт Ф Франкфурт-на-Майне Кто победит в основное время? П1 X П2

«Лейпциг» находится на пороге второй подряд победы в Кубке Германии. На пути клуба стоит «Айнтрахт», действующий победитель Лиги Европы и команда, которая намерена сорвать попытки «быков» на защиту трофея.

Тренер Марко Розе возглавил команду в сентябре и изменил положение дел. В итоге «быки» заняли третье место в турнирной таблице и получили путёвку в Лигу чемпионов.

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«Айнтрахт», закончив сезон-2022/2023 на седьмом месте, гарантировал себе путёвку в Лигу конференций. Однако если «орлы» выиграют Кубок Германии, то получат шанс проявить себя в Лиге Европы ещё раз.

«Лейпциг» заканчивал сезон, находясь в лучшей форме, особенно по сравнению с франкфуртским клубом. «Быки» выиграли шесть последних матчей во всех соревнованиях с общим счётом 16:5.

«Айнтрахт» остался непобеждённым в трёх последних встречах. Форма «орлов» пошла на спад после вылета из Лиги чемпионов в марте. Нестабильные результаты привели к тому, что руководство согласилось расстаться с главным тренером Оливером Гласнером.

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В прошлом сезоне вместе с ним «орлы» выиграли Лигу Европы, а в нынешнем вылетели в 1/8 финала ЛЧ. Гласнер покинет Франкфурт после финального матча в Кубке Германии, и ему уже предлагают работу в «Тоттенхэме», судя по информации источника.

«Айнтрахт» в последний раз выигрывал Кубок Германии в 2018 году. В тот день он победил «Баварию» со счётом 3:1. Это была первая победа клуба на этом турнире за 30 лет.

В сезоне Бундеслиги команды разделили победы поровну. «Орлы» выиграли дома со счётом 4:0 в сентябре, а «Лейпциг» отплатил им тем же в феврале — 2:1.

Гласнер останется без ключевого полузащитника Себастьяна Роде из-за травмы лодыжки. Нападающий Лукас Аларио также пропустит игру из-за проблем с коленом. Защитник Хрвое Смолчич выбыл из-за повреждения.

У Марко Розе нет проблем с травмами перед финалом Кубка. Он может выбрать полностью здоровый состав для участия в финале.

Вроде всё указывает на шикарную форму «Лейпцига», его отличные результаты, отсутствие проблем с составом, если бы не одно «но». Эта встреча станет прощанием с Оливером Гласнером, который сразу же покинет расположение клуба. Победа в Лиге Европы – это та заслуга, о которой нельзя просто взять и забыть.

Тренер «Айнтрахта» хитёр и умён, а ещё очные встречи этого сезона указывают в пользу франкфуртского клуба. Победа дома с разгромом и поражение на выезде, но со счётом 1:2. «Быки» классно закончили сезон в Бундеслиге, и если они и должны выиграть, то явно за пределами основного времени.

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А вот по ходу 90 минут преимущество будет на стороне «орлов», которые подарят Гласнеру ещё один трофей и поблагодарят за огромный вклад. Предлагаем поставить на то, что «Айнтрахт» не проиграет, за коэффициент 2.15 по линии «Фонбет», Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Айнтрахт» не проиграет за 2.15.

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