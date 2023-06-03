Экспресс на UFC Vegas 74 с коэффициентом 9.14: легендарный Орловский и брат Хабиба

В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 74. На турнире выступят российские бойцы Абубакар Нурмагомедов и Максим Гришин, а также экс-чемпион UFC, белорусский боец Андрей Орловский. Предлагаем вашему вниманию экспресс на бои с коэффициентом 9.14.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на бой Филипе Линс — Максим Гришин 4 июня 2023 года

Филипп Линс является ударником, и 9 из 16 побед он одержал нокаутом, но также хорош в партере. Он является обладателем чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу. У Филипе есть преимущество в скорости на ногах, и он будет его использовать.

Максим Гришин очень высокий и длинный для своего дивизиона. Он использует свою антропометрию в полную силу. Обычно он не нокаутирует своих соперников, но благодаря техничным ударам способен их разбивать, нанося существенный урон. Именно это и будет его ключом к успеху.

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Этот бой должен получиться близким. Линсу 37 лет, а Гришину уже под 40. Вряд ли спортсмены настроены продолжать поединок всю дистанцию. Скорее всего, учитывая их данные и весовую категорию, а также желание драться в стойке, можно сделать ставку на тотал меньше 2.5 раунда за 2.50.

Прогноз на бой Абубакар Нурмагомедов — Элизеу дос Сантос 4 июня 2023 года

Абубакар Нурмагомедов — двоюродный брат легенды Хабиба Нурмагомедова. Он был частью бойцовского лагеря чемпиона на протяжении всей его карьеры и считается одним из самых жёстких членов дагестанской команды. Он обладает почти таким же уровнем борьбы, как его братья. Если Нурмагомедов сможет контролировать дос Сантоса в партере, он одержит победу.

Чтобы выиграть этот бой, Нурмагомедову нужно будет проводить тейкдауны. Дос Сантос будет более опасным соперником, поэтому Абубакару важно быть терпеливым и защищаться в стойке. Ему придётся остерегаться ударов коленями по корпусу. Самым верным путём для него будет борьба.

Элизеу дос Сантос занимается капоэйрой и владеет множеством ярких ударов. Однако ему 36 лет, и возникает вопрос о том, сколько у него осталось выносливости. В поединке с Нурмагомедовым необходимо иметь хороший запас «бензина», чтобы выдержать все раунды.

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В семье Нурмагомедовых знают, как бороться с ударниками. Абубакар выиграл два последних боя в UFC и будет в хорошей форме. У него есть все шансы добыть ещё одну победу. Стабильности в результатах дос Сантоса не наблюдается. Последнее время у него поражения сменяются победами. Будем уверены, что двоюродный брат Хабиба сможет контролировать ход боя на земле и доведёт его до победы за 1.80.

Прогноз на бой Андрей Орловский — Дон'Тэйл Мэйс 4 июня 2023 года

Андрей Орловский выступает в ММА с 1999 года, и спустя 24 года он всё ещё в форме. Что ещё более удивительно, он выигрывает бои в возрасте 44 лет. Он сменил свой стиль с жёстокого ударника с невероятной нокаутирующей силой и научился подстраиваться под соперников, медленно расходуя энергию.

Поскольку этот бой должен проходить преимущественно в стойке, для Орловского это хороший шанс снова повернуть время вспять и одержать ещё одну победу. Он отлично использует свою скорость и мощь ударов, а ещё хорошо защищается.

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Дон'Тэйл Мэйс очень хорошо работает на дистанции, используя джебы и прямые удары, но для победы над Орловским ему придётся пойти в размен.

Многие не верят в возрастных бойцов, но это Андрей Орловский, и он дерётся с Дон'Тэйлом. Мэйс – крупный спортсмен, но он никогда не мог использовать свои габариты правильно. Экс-чемпион UFC из Беларуси победит, но не факт, что досрочно, потому что в последнее время он научился действовать разумнее и экономит энергию. На его победу дают 2.03.

Экспресс на UFC Vegas 74 4 июня 2023 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 раунда в бою Филипе Линс – Максим Гришин за 2.50.

Ставка 2: победа Нурмагомедова над дос Сантосом за 1.80.

Ставка 3: победа Орловского над Мэйсом за 2.03.

Общий коэффициент: 2.50 Х 1.80 Х 2.03 = 9.14.

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