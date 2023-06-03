«Удинезе» — «Ювентус». Только не унывай, Аллегри!

4 июня состоится матч 38-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Ювентус». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «старой синьоры» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех «маленьких зебр» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Удинезе» — «Ювентус» 4 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Удинезе» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 38-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Ювентус» (04.06.2023)

Три из пяти сильнейших европейских чемпионатов уже закончились. Остались Примера и Серия А. На 4 июня запланировано шесть встреч заключительного тура итальянского первенства. В одной из них на стадионе «Дачия Арена» в Удине померяются силами местный «Удинезе» и «Ювентус».

«Удинезе» очень здорово смотрелся в первой половине сезона. Во второй из-за кадровых потерь и ухудшающегося настроя он спустился в нижнюю часть турнирной таблицы Серии А — на 12-ю строчку. Отставание от располагающейся на 11-м месте «Болоньи» составляет целых пять очков.

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Единственным стимулом для «маленьких зебр» на встречу последнего тура с «Ювентусом» может послужить желание не разочаровать родных болельщиков. Глобальных задач они уже не решают. Понижение в классе «Удинезе» не грозит. Отставание от зоны еврокубковых турниров огромное.

За последние шесть туров в чемпионате Италии подопечные Андреа Соттиля обыграли только замыкающую турнирную таблицу «Сампдорию» (2:0). Также им не без удачи удалось зацепиться за ничью с «Наполи» (1:1). Проиграла команда «Лечче» (0:1), «Фиорентине» (0:2), «Лацио» (0:1) и «Салернитане» (2:3).

Практически во всех этих встречах 90 минут на поле провёл бывший защитник ЦСКА Яка Бийол. По ходу текущего сезона словенец стал ведущим защитником «маленьких зебр». Он не только прекрасно выполнял прямые обязанности, но и порой радовал результативностью. За 33 матча в составе «Удинезе» он забил три мяча и отдал две голевые передачи.

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Плохо только то, что ЦСКА до сих пор не получил от «Удинезе» деньги из-за санкций. Это подтвердил агент футболиста Роберт Чибеж. Он отметил, что если его клиенту придётся вернуться в РПЛ, то он воспримет это положительно. Роберт выразил надежду, что до этого не дойдёт. Что ж, посмотрим.

«Ювентус» чем-то похож на «маленьких зебр». Клуб очень собранно смотрелся большую часть сезона, но на последнем отрезке начал проигрывать и терять позиции. Не в последнюю очередь это связано с затянувшимся разбирательством, касающимся финансовых махинаций.

Завершилось оно совсем недавно. По его итогам «старая синьора» была оштрафована и лишена 10 очков. «Бьянконери» спустились на седьмую строчку в турнирной таблицы Серии А. Примечательно, что они впервые за последние 12 лет не сыграют в Лиге чемпионов.

Массимилиано Аллегри заявил, что сезон для его подопечных закончился в Испании, когда в полуфинале Лиги Европы «Юве» уступил «Севилье». Аллегри отметил, в этот момент ментальная энергия у команды иссякла. Также он выразил негодование по поводу того, что кто-то вышел в ЛЧ лишь потому, что у туринцев забрали 10 очков.

В чём то Аллегри прав, но опускать руки нельзя. «Старая синьора» ещё может побороться за попадание в Лигу Европы. Отставание от идущей на шестом месте в турнирной таблице Серии А «Ромы» составляет всего лишь одно очко. Поставить на победу «Ювентуса» в грядущем матче можно с коэффициентом 1.93.

Скандал с финансовыми махинациями наконец-то закончился. «Бьянконери» остаётся только сконцентрироваться на встрече заключительного тура. На выезде они выступают далеко не лучшим образом, но с раскисшим под конец сезона «Удинезе» больших проблем возникнуть не должно.

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У туринцев сильнее состав и лучше результаты на дистанции. Также всецело на их стороне история последних очных встреч. Лишь в одной из 10 игр «маленьким зебрам» удалось победить. Также была одна ничья.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Ювентус» 4 июня 2023 года

«Удинезе» сильно сбавил под занавес сезона. Четыре поражения в шести последних турах — это совсем не дело. Судя по всему, «маленькие зебры» утратили мотивацию. У «Ювентуса» есть шанс добыть путёвку в Лигу Европы. Разбирательство с финансовыми махинациям окончено. Наконец-то «старая синьора» может дышать спокойно. У туринцев сильнее состав и лучше показатели. История 10 последних очных встреч свидетельствует в пользу их победы.

Ставка: победа «Ювентуса» за коэффициент 1.93.

Экспресс с коэффициентом 10.37.

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