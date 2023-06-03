«Наполи» — «Сампдория». Хвича устроит Спаллетти классные проводы

4 июня состоится матч 38-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Сампдория». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех генуэзцев оценён экспертами в 13.5. Ставки на ничью принимаются за 7.20.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Сампдория» 4 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Сампдория» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 38-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Сампдория» (04.06.2023)

Три из пяти сильнейших европейских чемпионатов уже завершились. Остались Примера и Серия А. На 4 июня запланировано шесть встреч заключительного тура итальянского первенства. В одной из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе померяются силами местный «Наполи» и «Сампдория».

Сезон ещё не успел закончиться, а «партенопейцы» уже теряют немаловажную часть чемпионского состава — Лучано Спаллетти. Бывший наставник «Зенита» проделал огромное количество работы для того, чтобы «Наполи» выиграл скудетто. Он вывел футбол команды на абсолютно новый уровень, раскрыв при этом ряд талантов.

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Конечно же, в список таковых входят Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия. Благодаря Спаллетти они очень здорово прибавили и стали одним из самых результативных дуэтов не только в чемпионате Италии, но и в мире. На двоих форварды соорудили целых 44 гола во всех официальных турнирах в этом сезоне.

На днях грузина признали лучшим игроком Серии А этого сезона, а Осимхена – лучшим нападающим. В совокупности с наградой Спаллетти как сильнейшему тренеру в чемпионате Италии выстраивается идеальная команда. Интересно, что Хвича близок к продлению контракта с «Наполи» с двукратным увеличением зарплаты.

Сообщается, что стороны достигли договорённости о подписании нового соглашения, которое будет рассчитано до 2028 года. «Партенопейцы» пообещали экс-наставнику «Барселоны» и сборной Испании Луису Энрике сохранить Кварацхелию и Осимхена на следующий сезон.

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Да, именно Энрике должен будет заменить Спаллетти на тренерском мостике «Наполи» после окончания сезона. Впрочем, не будем заглядывать так далеко. В матче последнего тура Серии А бывший тренер «Зенита» наверняка попрощается с преданными болельщиками как подобает. Расстанутся они наверняка на хорошей ноте.

«Сампдория» не представляет для действующего чемпиона Италии никакой угрозы. Она уже давно потеряла шансы сохранить прописку в Серии А. Подопечные Деяна Станковича замыкают турнирную таблицу. Отставание от располагающейся на спасительной 17-й строчке «Вероны» составляет целых 12 очков.

«Сампдория» проводит один из худших сезонов за всю историю клуба. За 37 туров она одержала всего лишь три победы, причём все они были добыты в матчах с находящимися в нижней части турнирной таблицы командами. Также «моряки» не без удачи 10 раз сыграли вничью.

За этот период времени генуэзцы забили всего лишь 24 мяча — меньше всех, а сами пропустили аж 69. Связаны такие результаты и крайне низкая результативность с тем, что лидеры «Сампдории» уже в возрасте. У них есть техника, но в скорости, выносливости и борьбе они сильно уступают соперникам.

Впрочем, одному из ведущих футболистов «моряков» болельщики аплодировали стоя. Речь идёт о Фабио Квальярелле. В последней домашней игре сезона с «Сассуоло» 40-летний нападающий выложился по полной и спас свою команду от поражения. Его активность привела к автоголу Матеуса Энрике, благодаря которому счёт стал равным (2:2).

Квальярелла не смог сдержать слёз. В послематчевом интервью 40-летний футболист выразил желание остаться в «Сампдории» и помочь клубу немедленно вернуться в Серию А. Такая речь одного из лидеров наверняка вдохновит команду. Однако зацепиться хотя бы за ничью в предстоящей игре ей вряд ли удастся.

Поставить на победу «Наполи» с форой (-2) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. За 37 туров в чемпионате Италии неаполитанцы забили целых 75 мячей, в то время как сами пропустили только 28. За этот период времени они проиграли только четыре раза. Также было шесть ничьих.

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Понятно, что «партенопейцы» уже стали чемпионами Италии и вряд ли станут сильно утруждаться. Однако порадовать родных болельщиков уверенной победой на домашнем стадионе и закончить сезон на хорошей ноте они вряд ли откажутся. Тем более что встреча может стать последней для Спаллетти в качестве главного тренера «партенопейцев».

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Сампдория» 4 июня 2023 года

У «Наполи» гораздо больше мотивации, лучше настрой, статистика, да и всё остальное. На стадионе «Диего Армано Марадона» «партенопейцы», скорее всего, попросту разгромят потерявшую шансы сохранить прописку в Серии А «Сампдорию». «Моряки» слишком мало забивают, а также очень много пропускают. Велика вероятность, что мощное нападение неаполитанцев разнесёт их в пух и прах.

Ставка: победа «Наполи» с форой (-2) за коэффициент 1.88.

Экспресс с коэффициентом 10.37.

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