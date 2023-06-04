«Палмейрас» — «Коритиба». Эндрик может играть лучше

Вундеркинд «Реала» за восемь туров в чемпионате Бразилии лишь раз вышел в старте. Так не пойдёт — дайте ему время!

5 июня состоится матч 9-го тура чемпионата Бразилии «Палмейрас» — «Коритиба». Начало игры — в 0:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Палмейрас» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех «Коритибы» оценён экспертами в 14.5. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Палмейрас» — «Коритиба» 5 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Палмейрас» — «Коритиба» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.43.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Бразилии «Палмейрас» — «Коритиба» (05.06.2023)

Бразильская Серия А продолжает набирать обороты. 5 июня состоятся две встречи 9-го тура. В одной из них на стадионе «Аллиянс Парке» в Сан-Паулу померяются силами действующий чемпион страны «Палмейрас» и «Коритиба». Стартовый свисток запланирован на 0:30 мск.

За восемь туров в чемпионате Бразилии «Палмейрас» не потерпел ни одного поражения. Вничью он сыграл сначала с «Васко да Гама» (2:2), а затем с «Ред Булл Брагантино» (1:1), «Сантосом» (0:0) и набравшим отличный ход «Атлетико Минейро» (1:1). Примечательно, что в трёх из этих матчей зелёно-белые выступали на выезде.

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Благодаря уверенным победам во всех остальных встречах подопечные Абела Феррейры поднялись на второе место в турнирной таблице. Также они преуспевают в Кубке Либертадорес. «Палмейрас» выиграл в трёх из четырёх туров группового этапа. Уступил «Боливару» опять же в гостях, со счётом 1:3.

С выездами у зелёно-белых имеются некоторые проблемы, но в остальном полный порядок. Зачастую подопечные Феррейры демонстрируют качественный доминирующий футбол и обыгрывают соперников, радуя болельщиков результативностью.

У «Палмейрас» настолько хорошая глубина состава, что один из самых техничных футболистов Бразилии получает очень мало игрового времени. Речь, конечно же, идёт о нападающем мадридского «Реала» Эндрике. Вундеркинд в текущем розыгрыше бразильской Серии А лишь раз вышел на поле в стартовом составе.

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Всего же Эндрик принял участие в семи неполных матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Он постепенно готовится к тому, чтобы пополнить состав «сливочных». Сможет это сделать форвард уже в следующем году. Пока же ему остаётся довольствоваться получаемым временем и стараться прогрессировать.

«Коритиба» выглядит весьма удобным для «Палмейрас» соперником. За восемь туров в чемпионате Бразилии она не одержала ни одной победы. Вничью «славные» сыграли с «Сан-Паулу», «Васко да Гама» и «Куябой» (во всех трёх случаях 1:1). За этот период времени они забили только семь голов, а сами пропустили аж 17.

Из-за неудач «Коритиба» опустилась на последнее место в турнирной таблице. Отставание от располагающейся на спасительной 17-й строчке «Баии» составляет четыре очка. Удастся ли «славным» совершить сенсацию и прервать безвыигрышную серию? Маловероятно.

Суть в том, что клуб из Куритибы покинул Густаво Мориниго. Именно благодаря его руководству «славные» сначала вернулись в бразильскую Серию А, а затем по итогам прошлого сезона избежали понижения в классе. После ухода 46-летнего специалиста они утратили веру в собственные силы и сыгранность.

Поставить на то, что «Палмейрас» одержит победу в предстоящей встрече и тотал больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. За последние 12 матчей во всех турнирах подопечные Феррейры забили 25 мячей. С результативностью у них всё хорошо.

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В последней очной встрече зелёно-белые одержали разгромную победу со счётом 4:0. Вероятнее всего, подобным образом закончится и грядущий матч. Не исключено, что в этот раз талантливый Эндрик получит больше игрового времени и порадует полезными действиями. Феррейра может смело прибегнуть к ротации.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Палмейрас» — «Коритиба» 5 июня 2023 года

«Палмейрас» не проигрывает уже 13 матчей кряду. Зачастую он демонстрирует классный командный футбол и одерживает результативные победы. У «Коритибы» всё наоборот. Она угодила в чёрную полосу. «Славные» часто проигрывают и много пропускают. В Сан-Паулу им вряд ли удастся зацепиться за очки. Скорее всего, зелёно-белые разгромят гостей, как это было в последней очной встрече.

Ставка: победа «Палмейрас» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.82.

Экспресс с коэффициентом 10.37.

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