Ига Свёнтек — Леся Цуренко. Украинка попадёт под каток польки

5 июня Ига Свёнтек и Леся Цуренко сыграют в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос». Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах не сомневаются в польке: коэффициент на её победу составляет 1.01, а на украинку можно поставить за 16.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек — Леся Цуренко 5 июня 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек – Леся Цуренко не получится упорным: ставки на тотал больше 17.5 гейма принимаются за 2.80, а тотал меньше 17.5 гейма оценён экспертами в 1.38. Ставку на победу польки с точным счётом 2:0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 1.08, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек — Леся Цуренко (05.06.2023)

Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит защиту своего титула на Открытом чемпионате Франции, встретившись в четвёртом круге с Лесей Цуренко.

Полька показала лучший результат в своей карьере на турнирах «Большого шлема», обыграв за 52 минуты незадачливую Синьюй Ван и выйдя в следующий этап.

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После победы со счётом 2:0 по сетам (6:4, 6:0) над американской спортсменкой Клэр Лю Свёнтек разгромила китаянку всухую (6:0, 6:0). Ига теперь имеет рекорд 24-2 в истории «Ролан Гаррос», выиграв 10 последних сетов и 19 матчей. Её счёт выигранных встреч в этом сезоне составляет 31-6.

Между тем Цуренко, занимающая 66-ю строчку рейтинга, также комфортно провела третий круг, обыграв победительницу US Open 2019 года Бьянку Андрееску, уступив всего два гейма.

Украинка сделала 20 виннерсов, а соперница только шесть. 34-летняя теннисистка впервые за пять лет вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос». Если она победит первый номер рейтинга, то выйдет в свой второй четвертьфинал турнира «Большого шлема» (после US Open 2018 года).

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В двух встречах с Цуренко Свёнтек проиграла всего четыре гейма. Впервые они встретились в первом круге «Ролан Гаррос» в прошлом году, а затем во втором круге в Риме в 2023-м.

Полька и украинка стремятся доминировать над соперницами с задней линии корта, но на этом сходство в их стилях заканчивается. Свёнтек — одна из лучших теннисисток в мире, особенно на глине, у неё нет ни одного слабого места. Она обладает хорошей подачей, мощным ударом и элитными движениями.

Проиграв всего восемь геймов в трёх кругах, полька свежа и должна без проблем справиться с Цуренко со свойственной ей беспощадной эффективностью. Польской теннисистке нужно как минимум дойти до четвертьфинала, чтобы иметь шанс уехать из Парижа с прежним первым номером рейтинга. Она должна сделать это с лёгкостью.

Эта победа вновь может быть сухой, как и над китаянкой. Последний очный матч польки и украинки закончился с общим счётом по геймам 12:2. Вряд ли эта игра станет исключением. Поэтому советуем поставить на победу Свёнтек с форой (-8.5) за коэффициент 2.25 по линии «Фонбет». Всем зарегистрировавшимся букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Свёнтек с форой (-8.5) за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 10.37.

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