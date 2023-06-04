«Гамбург» — «Штутгарт». Рано радовались!

Болельщики праздновали выход «горожан» в Бундеслигу ещё в последнем туре. Как же больно падать!

5 июня состоится второй переходный матч Германии «Гамбург» — «Штутгарт». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Штутгарта» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех «Гамбурга» оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Германии «Гамбург» — «Штутгарт» 5 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Гамбург» — «Штутгарт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на матч Германии «Гамбург» — «Штутгарт» (05.06.2023)

На 5 июня запланирован второй переходный матч Германии между «Гамбургом» и «Штутгартом», который пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В первом переходном матче «Штутгарт» дома разгромил «Гамбург» (3:0). Борна Соса отметился ассистентским дублем. Серу Гирасси забил гол, но не реализовал пенальти. Приход Себастьяна Хёнеса в апреле сыграл огромное значение. Он дал надежду на выживание, так как клуб находился на дне турнирной таблицы.

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За девять последних игр у команды было три победы и четыре ничьих. Показатели весьма неплохие, тем самым «Штутгарт» оказался на 16-й строчке с 33 очками. «Аугсбург» был впереди лишь на одно очко, но главное – клуб вышел из зоны вылета. Пусть и попал в переходные матчи, но это гораздо лучше, чем покинуть Бундеслигу без шансов.

«Гамбург» неплохо выступал во Второй Бундеслиге, но весна оказалась не столь удачной для него. Крайне неровная середина и шансы на автоматическое повышение в классе оказались под большим вопросом.

Болельщики «горожан» уже праздновали выход в Бундеслигу, когда «Хайденхайм» проигрывал «Регенсбургу» со счётом 1:2. Однако клуб смог переломить ситуацию и выиграл.

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Клуб опустился на третью строчку с 66 очками за 34 встречи, пропустив «Хайденхайм» впервые в Бундеслигу за 112 лет. Однако чёрно-бело-синие должны быть сосредоточены. Поражение в первом матче в три мяча отыграть практически невозможно.

Впереди ответная встреча на своём поле, но уровень команд отличается, и фаворитом выглядят гости. Пусть они и не лучшим образом выступали большую часть сезона в Бундеслиге, но с новым тренером всё стало иначе. Разница в классе команд была заметна уже по первой встрече.

Плюс история очных игр остаётся за «швабами»: у них 15 побед за 27 встреч, тогда как у «горожан» — 10. Поэтому фаворитами в этой паре явно будут гости. С учётом того, что хозяева нацелены вернуться в Бундеслигу, они могут создать конкуренцию, но забить три мяча – задача не из лёгких. Да ещё нужно и не пропустить.

Остановимся на победе гостей за 2.36. У них большие шансы сохранить прописку в Бундеслиге, и последние изменения в тренерском штабе и неплохая концовка сезона лишь этому способствуют.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Гамбург» — «Штутгарт» 5 июня 2023 года

«Швабы» обыграли соперника на своём поле и по классу превосходят его. Плюс история очных игр также остаётся за ними. «Гамбург» не лучшим образом провёл концовку сезона и загнал себя в угол. «Штутгарт» набирает обороты и готов остаться в Бундеслиге. Поэтому проверим ставку на победу гостей. Болельщики рано праздновали выход в Бундеслигу. Сперва их заставил успокоиться «Хайденхайм», а теперь оставит на своём месте «Штутгарт».

Ставка: победа «Штутгарта» за 2.36.

Экспресс с коэффициентом 10.37.

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