«Вегас» — «Флорида», второй матч. Бобровский вступает в игру

Сергей не был готов на все 100% к первому матчу финала, но теперь оценил возможности соперника.

6 июня состоится второй матч финала Кубка Стэнли «Вегас» — «Флорида». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Голден Найтс» в основное время можно с коэффициентом 2.17, а успех «Пантерз» идёт за 2.85. На ничью предлагают поставить за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч финала плей-офф НХЛ «Вегас» — «Флорида» 6 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.13. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Флорида» (06.06.2023)

В Национальной хоккейной лиге 6 июня всё внимание будет уделено второму матчу финала Кубка Стэнли. На льду «Ти-Мобайл Арены» пройдёт матч между «Вегасом» и «Флоридой». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «Голден Найтс».

В первом матче серии на льду «Ти-Мобайл Арены» победу одержали хозяева со счётом 5:2. На старте третьего периода был паритет — 2:2, но гости не ожидали такой прыти от «Вегаса» и пропустили три безответные шайбы.

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Иван Барбашёв поучаствовал в одной из них, записав в свой актив ещё одну передачу. Теперь у него 16 очков за 18 игр. Сергей Бобровский в этот раз не справился с давлением атаки. Оказывается, у «Вегаса» она энергичнее и хитрее, чем у прошлых соперников.

Гости суммарно удалились на 46 минут, а Мэттью Ткачук и Сэм Беннетт набрали больше всех штрафных минут — по 14. Для «Вегаса» это девятая волевая победа в этом плей-офф, а рекорд — 10. Принадлежит он «Колорадо» и «Питтсбургу».

По броскам минимальное преимущество было на стороне «Вегаса» 13-12, но реализация оказалась лучше, чем у «пантер». Сергей Бобровский третий раз в этом плей-офф пропускает 4+ шайбы. У россиянина прервалась серия из пяти побед.

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Однако «Флорида» вполне может учесть ошибки и не допустить их во второй встрече. Шансы на успех сохраняются. Тем более что по игре соперники выглядели наравне до третьего периода. Так что сложно говорить о фаворите, но дома у «Вегаса» неплохая атмосфера. Это также придаёт команде уверенности.

Впрочем, ошибки учтут обе команды, и вряд ли будет снова такой результативный матч. Эдин Хилл провёл неплохую встречу, отразив 94,29% бросков, Сергей Бобровский отразил 29 из 33 бросков. И это лишь первая игра, а дальше соперники вряд ли будут раскрываться. Поэтому проверим ставку на тотал меньше 6 шайб за 1.79. Команды увидели то, как они могут играть. «Флорида» непростой соперник и может дать отпор.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Флорида» 6 июня 2023 года

«Флорида» не смогла сдержать натиск «Вегаса» и проиграла первый матч серии. Во второй встрече соперники будут действовать менее открыто и постараются меньше удаляться. К тому же теперь клубы познакомились и могут использовать какие-то нововведения. Поэтому проверим ставку на тотал меньше 6 шайб.

Ставка: тотал меньше 6 шайб за 1.79.

Экспресс с коэффициентом 10.37.

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