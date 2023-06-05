«Васко да Гама» — «Фламенго». После «Спартака» карьера Айртона пошла в гору

Защитник бьёт рекорды, выигрывает трофеи и получает вызов в сборную. Его команда преуспевает во всех турнирах.

6 июня состоится матч 9-го тура чемпионата Бразилии «Васко да Гама» — «Фламенго». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Фламенго» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех «Васко да Гама» оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Васко да Гама» — «Фламенго» 6 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Васко да Гама» — «Фламенго» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Бразилии «Васко да Гама» — «Фламенго» (06.06.2023)

Бразильская Серия А продолжает набирать обороты. 6 июня состоится встреча, которая закроет программу 9-го тура. На стадионе «Сан-Жануарио» в Рио-де-Жанейро померятся силами «Васко да Гама» и «Фламенго». Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

«Васко да Гама» классно начал сезон. Он сенсационно обыграл «Атлетико Минейро» на выезде (2:1), а также сыграл вничью с «Палмейрасом» (2:2). Однако после этого команды влились в ритм первенства и всё вернулось на круги своя.

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За последние шесть туров в чемпионате Бразилии «великаны Колины» не одержали ни одной победы. Вничью они сыграли с «Флуминенсе» (1:1) и замыкающей турнирную таблицу «Коритибой» (1:1), а уступили «Баии» (0:1), «Сантосу» (0:1), «Сан-Паулу» (2:4) и «Форталезе» (0:2).

Из-за неудач подопечные Маурисио Барбиери спустились в зону вылета — на 19-ю строчку. В целом ничего удивительного в этом нет, ведь в прошлом сезоне «Васко да Гама» выступал во втором по значимости дивизионе Бразилии. Ресурсов у него ограниченное количество.

Подписание бывшего голкипера «Зенита» Ивана Куарежмы и возвращение полузащитника «Челси» Андрея Сантоса на правах аренды не сильно помогли. Голкипер закрепился в качестве запасного, а полузащитник отправился на молодёжный чемпионат мира.

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У «Фламенго» дела идут гораздо лучше. За восемь туров в бразильской Серии А он уступил только «Интернасьоналу» (1:2), лидирующему «Ботафого» (2:3) и «Атлетико Паранаэнсе» (1:2). Вничью сыграл с «Крузейро» (1:1). Обыграл «Коритибу» (3:0), «Гояс» (2:0), «Баию» (3:2) и «Коринтианс» (1:0).

Кроме того, красно-чёрные выиграли Рекопу Южной Америки, а также преуспевают в Кубке Либертадорес. Сейчас они располагаются на втором месте в турнирной таблице группового этапа. Особый вклад в результаты «Фламенго» привнёс бывший защитник «Спартака» Айртон Лукас.

Он не только здорово справляется со своими прямыми обязанностями, но и регулярно радует забитыми мячами. Защитник проводит свой самый результативный сезон, несмотря на то что он только начался. На счету Айртона пять мячей во всех официальных турнирах. Ранее он ни разу не забивал больше трёх голов в течение одного сезона.

При этом Айртон стал лучшим бомбардиром обновлённой «Мараканы». После 2013 года ни один футболист не забил на этом легендарном стадионе больше, чем бывший игрок «Спартака» — семь мячей. В результате он впервые получил вызов в основную сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей и Сенегалом.

Поставить на победу «Фламенго» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. История очных встреч свидетельствует отнюдь не в пользу «Васко да Гама». За последние восемь игр он не одержал ни одной победы. Было, конечно, четыре ничьих, но три из них приходятся на 2017 и 2018 годы, когда «великаны Колины» были сильнее, чем сейчас.

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Вряд ли Айртон жалеет об уходе из «Спартака». В составе красно-чёрных он выиграл уже три трофея, а также получил вызов в национальную команду. Карьера 24-летнего футболиста пошла в гору. Не исключено, что в ближайшем будущем им заинтересуется какой-нибудь топовый европейский клуб.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Васко да Гама» — «Фламенго» 6 июня 2023 года

После яркого начала сезона «Васко да Гама» угодил в чёрную полосу и спустился в зону вылета. Ему сильно не хватает ресурсов. Сказывается и отъезд Андрея Сантоса в молодёжную сборную. История восьми последних очных встреч на стороне «Фламенго». У него лучше результаты как на последнем отрезке сезона, так и на дистанции.

Ставка: победа «Фламенго» за коэффициент 2.05.

Экспресс с коэффициентом 6.37.

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