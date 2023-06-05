«Фиорентина» — «Вест Хэм». От тактики Итальяно у Мойеса закружится голова

Любителям футбола вечером 7 июня нужно отложить в сторону все дела и внимательно следить за трансляцией финального матча Лиги конференций, в котором померяются силами «Фиорентина» и «Вест Хэм». Команды предпочитают действовать в атакующем стиле, но придерживаются различных тактических схем, поэтому зрителям скучать точно не придётся.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Харизматичные тренеры Винченцо Итальяно и Дэвид Мойес наверняка мотивируют футболистов, чтобы в последней игре сезона отдать на поле все силы и завоевать престижный трофей.

Дата матча «Фиорентина» — «Вест Хэм»

Финальная встреча Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм» пройдёт 7 июня. Арбитр даст сигнал о начале игры в 22:00 мск.

Где пройдёт матч «Фиорентина» — «Вест Хэм»

Финальный матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм» пройдёт на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия).

Где смотреть финальный матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм»

Встречу финала Лиги «Фиорентина» — «Вест Хэм» можно будет посмотреть на телеканале «Матч!»

Коэффициенты букмекеров на финал Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм»

Букмекеры считают шансы команд на победу в основное время матча равными. Поставить на «Фиорентину» и «Вест Хэм» можно с коэффициентом 2.71, это примерно 35,06% вероятности. На ничью можно поставить за 3.18 (29,87%).

Букмекеры считают, что игра «Фиорентина» — «Вест Хэм» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют итальянцы, сыграет коэффициент 1.36. Гол лондонцев доступен с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

Сделать ставку на то, что победитель определится в дополнительное время, можно за 3.18, а на то, что судьбу матча решит серия 11-метровых ударов, можно поставить с коэффициентом 5.35.

Что говорят о «Фиорентине» и «Вест Хэме» перед финалом Лиги конференций

«Фиорентина» проводит лучший сезон за последние несколько лет. Команда под управлением Винченцо Итальяно демонстрирует тактически грамотный футбол, который позволил выйти в финалы сразу двух престижных турниров.

Кубок Италии «лилиям» выиграть не удалось — помешал находящийся в великолепной форме «Интер». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу чёрно-синих. Тем не менее главный тренер «Фиорентины» похвалил своих подопечных за самоотдачу и пообещал, что лёгкой прогулки для «Вест Хэма» в финале Лиги конференций не будет.

Итальяно отметил, что «Фиорентина» на равных смотрелась с «Интером», но не сумела сравнять счёт из-за слабой реализации голевых моментов. Тренер обещал уделить особое внимание на занятиях концентрации в завершающей фазе атаки и улучшить точность ударов по воротам.

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В свою очередь, для наставника «молотобойцев» Дэвида Мойеса матч в финале Лиги конференций станет судьбоносным. Судя по сообщениям инсайдеров, руководство «Вест Хэма» планирует уволить шотландского специалиста в случае поражения от «Фиорентины».

Текущий сезон складывался для Мойеса сложно. Он не сразу сумел разобраться с новичками команды, и осенью «Вест Хэм» угодил в кризис. Только благодаря характеру и самоотдаче футболистов удалось сохранить место в АПЛ.

Владельцев клуба не устраивают такие результаты. Амбиции простираются гораздо выше, чем борьба за выживание в АПЛ. Таким образом, 60-летний шотландский специалист получает последний шанс доказать, что он готов вывести «Вест Хэм» на новый уровень.

Нас ждёт потрясающий матч двух амбициозных команд. Обращаем внимание и на дуэль тренеров, которые представляют диаметрально противоположный подход к тактическим моделям игры. Пусть победит сильнейший. Удачных ставок!

Экспресс с коэффициентом 6.37.

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