Лучшие из лучших! Winline Герои РПЛ получили свои награды

4 июня в «Барвихе Luxury Village» состоялся гала-вечер премии Winline Герои РПЛ, на котором подвели итоги сезона-2022/2023 Мир Российской Премьер-Лиги. Лучшие представители футбольной индустрии получили свои награды.

Зиеш пока не в «Спартаке», но уже на премии Winline Герои РПЛ

Футбол уже давно вышел за рамки исключительно профессионального сообщества. К нему приковано внимание огромного количества людей, среди которых немало звёзд кино, шоу-бизнеса и блогосферы.

Гостями вечера, помимо главных героев – футболистов, тренеров, менеджеров, комментаторов и журналистов, стали Ольга Бузова, Алла Михеева, Игорь Джабраилов, Роман Косицын, Алексей Стахович, Роман Юнусов и другие. Ажиотаж вызвало появление на премии полузащитника ФК «Челси» Хакима Зиеша. Марокканец приехал в Россию поддержать своего друга, спартаковца Квинси Промеса. Правда, по признанию Квинси, в «Спартак» Зиеш пока не собирается.

Хаким Зиеш в компании с Квинси Промесом Фото: Антон Быстров

Ведущими премии выступили один из самых популярных комиков страны и ярый футбольный болельщик Азамат Мусагалиев и Камиля Харисова. В перерывах между объявлением победителей состоялись выступления FEDUK и Антона Беляева с группой Therr Maitz.

Что за премия Winline Герои РПЛ

Премию учредила РПЛ в 2023 году при поддержке компании Winline. Награды вручались в 15 номинациях, в восьми из которых лауреатами за спортивные достижения стали футболисты и лучший тренер. Соискателей остальных семи отметили за работу в области маркетинга.

Впервые в истории лучших по итогам чемпионата страны определяло, без преувеличения, всё футбольное сообщество. Голосование, в котором задействовали спортивных журналистов и блогеров, болельщиков, тренеров и капитанов команд, футбольных экспертов, а также спортивных менеджеров, проходило с 15 мая по 2 июня.

Победителями премии Winline Герои РПЛ по итогам сезона-2022/2023 стали:



Игрок сезона: Малком («Зенит»);

Нападающий сезона: Малком («Зенит»);

Полузащитник сезона: Эдуард Сперцян («Краснодар»);

Защитник сезона: Дуглас Сантос («Зенит»);

Вратарь сезона: Игорь Акинфеев (ЦСКА);

Тренер сезона: Владимир Федотов (ЦСКА);

Гол сезона: Константин Марадишвили («Локомотив»);

Ассист сезона: Игорь Акинфеев (ЦСКА);

Комментатор сезона: Константин Генич;

Самый медийный футболист: Артём Дзюба («Локомотив»);

Matchday сезона: ФК «Краснодар»;

Промо к матчу сезона: ФК «Спартак»;

Социальный проект сезона: «Команда добрых дел», ФК ЦСКА;

Мерч сезона: коллаборация «Динамо» — ЦСКА;

Журналист/блогер сезона: Андрей Панков («Чемпионат»);

Символическая сборная сезона: Игорь Акинфеев, Максим Осипенко, Георгий Джикия, Мойзес, Вендел, Малком, Фёдор Чалов, Квинси Промес, Эдуард Сперцян, Дуглас Сантос, Руслан Литвинов.

Премия Winline Фото: Антон Быстров

Winline Герои РПЛ – первый шаг к признанию заслуг всех тех, кто своей игрой на поле и работой вне его вносит неоценимый вклад в развитие и популяризацию не только лиги, но и всего российского футбола. Премия объединила на одной площадке всех представителей футбольной семьи.