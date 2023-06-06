«Енисей» — «Факел». Евсеев хорошо знает свою работу

7 июня состоится первый переходный матч «Енисей» — «Факел». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу воронежцев можно с коэффициентом 2.16. Успех красноярцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на стыковой матч «Енисей» — «Факел» 7 июня 2023 года

Букмекеры считают, что первый матч «Енисей» — «Факел» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на первый стыковой матч РПЛ «Енисей» — «Факел» (07.06.2023)

В РПЛ закончился сезон. Однако это не повод расстраиваться. 7 июня состоятся первые стыковые матчи. В одном из них померяются силами «Енисей» и «Факел». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Красноярский клуб закончил сезон не самым лучшим образом. За последние 11 туров в Первой лиге он обыграл только «КАМАЗ» (2:1) и «Кубань» (2:0). Уступил махачкалинскому «Динамо» (0:3) и «Родине» (0:1). Большое количество ничьих, как кажется, не сулит красноярцам ничего хорошего.

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Возможно, таким образом красно-синие экономили силы, готовясь к стыковым встречам. Вот только не сыграет ли это с ними злую шутку? Отсутствие побед на протяжении длительного периода времени сказываются на моральном настрое футболистов. Готовы ли они к стыкам психологически?

В преддверии первого матча с «Факелом» главный тренер «львов» Алексей Ивахов отметил, что не станет отказываться от комбинационной игры. Он поделился мнением, что самая жара будет в ответной встрече в Воронеже. Неужели в первом матче в Красноярске команды будут приглядываться друг к другу?

Подопечным Ивахова однозначно лучше сосредоточиться на первой встрече. Дома они выступали в текущем сезоне очень хорошо. За 17 туров «Енисей» уступил только один раз и шесть сыграл вничью, забил 25 мячей, в то время как сам пропустил только 13. Другим командам выступать в манеже очень тяжело.

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По этой причине назвать «Енисей» удобным соперником язык не повернётся. Впрочем, для Вадима Евсеева, относительно недавно возглавившего «Факел», кажется, нет ничего невозможного. Команды («Амкар» и «Уфа») опытного специалиста дважды играли в стыках и в обоих случаях отстояли право выступать в РПЛ.

Примечательно, что подопечные Евсеева в обоих случаях выигрывали первые встречи, с ходу обозначая преимущество. Скорее всего, и в этот раз наставник сделает упор на то, чтобы добыть наилучший результат в первом матче. В ответном, на домашнем стадионе, будет уже гораздо проще.

С приходом Евсеева «огнеопасные» моментально изменились в лучшую сторону. За последние шесть туров в РПЛ они уступили только «Локомотиву» и «Зениту» (в обоих случаях 0:1). Причём сине-белые пропускали в самой концовке — на 87-й и 82-й минутах соответственно.

Обыграл «Факел» сначала «Динамо» (2:0) и «Ростов» (2:0), а затем «Пари Нижний Новгород» (1:0) и «Крылья Советов» (2:1). Бросается в глаза то, что команда стала гораздо меньше пропускать. У неё появился характер, а также улучшились борьба за мяч. Большего и не нужно.

Клуб из Воронежа вышел на совсем другой, куда более высокий, эмоциональный уровень. Это наиболее важно, ведь стиль игры у «огнеопасных» по-прежнему очень простой. Главное, что под руководством Евсеева он приносит результат. Поставить на победу сине-белых можно с коэффициентом 2.16.

У Ивахова меньше опыта выступлений в переходных матчах, чем у Евсеева. Кроме того, у «Факела» имеется дополнительная мотивация на предстоящую игру. После того как «Крылья Советов» сместили «Факел» в зону стыков, защитник самарцев Юрий Горшков передал пламенный привет воронежцам. Не самый культурный и понятный поступок.

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Горшков отметил, что «огнеопасные» слишком сильно радовались, когда чуть больше недели назад обыграли самарцев. Что ж, теперь у сине-белых есть возможность передать ответный привет. Если воронежцам удастся сохранить прописку в РПЛ, в следующем сезоне они наверняка будут по особенному настраиваться на игры с самарцами.

Прогноз и ставки на первый переходный матч «Енисей» — «Факел» 7 июня 2023 года

«Енисей» на последнем отрезке сезона добыл не лучшие результаты. Да, на домашнем стадионе он представляет серьёзную угрозу практически для любого соперника. Однако у главного тренера красноярцев Ивахова меньше опыта, чем у Вадима Евсеева. Да и состав у воронежцев будет чуть посильнее. Достигнутый ими при новом тренере прогресс внушает уверенность в то, что они выиграют. Добыть такие результаты, как в последних шести турах РПЛ, даже топовым клубам не всегда под силу.

Ставка: победа «Факела» за коэффициент 2.16.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

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