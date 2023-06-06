«Хонка» — «Мариехамн». Роману Ерёменко рано вешать бутсы на гвоздь

7 июня состоится матч финской Вейккауслииги «Хонка» — «Мариехамн». Начало игры – в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Хонки» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех «Мариехамна» оценивается аналитиками в 5.70. Поставить на ничью можно за 4.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Финляндии «Хонка» — «Мариехамн» 7 июня 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.98, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.84. На гол «Хонки» дают коэффициент 1.11, а гол «Мариехамна» оценивается в 1.63. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.87.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Финляндии «Хонка» — «Мариехамн» (07.06.2023)

Пока большинство европейских лиг уже отыграли свои последние туры, в ряде стран наступление лета – это не повод оставаться без футбола. Одним из таких мест является Финляндия, где в самом разгаре чемпионат страны. Очередные матчи регулярного сезона назначены на середину недели. В одном из них «Хонка» принимает «Мариехамн».

К футбольному клубу «Хонка» есть повод проявить интерес. За эту команду выступает российский вратарь Максим Рудаков. Воспитанник «Зенита» провёл всего один матч в РПЛ за «Ростов», зато нашёл себя в Финляндии. В 2022 году Рудаков помог «Хонке» завоевать бронзу чемпионата страны, сыграв «на ноль» в 8 из 22 матчей, пропустив всего 21 мяч.

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В текущем сезоне россиянин тоже неплох – 10 игр в стартовом составе, четыре «сухих» матча и всего восемь пропущенных мячей. Однако нападение команды из города Эспоо не поддерживает запал вратаря. Лишь в 1 из 12 официальных встреч 2023 года «Хонка» забила более одного мяча за игру.

Четыре из пяти последних игр чемпионата команда проиграла с сухим счётом 0:1 или 0:2. Лишь одна из пяти домашних встреч в текущем сезоне закончилась победой клуба. Неудивительно, что руководство рассматривает возможность усиления состава перед грядущими еврокубками.

В начале мая состав клуба пополнил Роман Ерёменко. Футболист с двойным гражданством после ухода из «Ростова» в 2021 году вернулся в Финляндию, где он начинал заниматься футболом в далёком прошлом. Ерёменко провёл 11 матчей за ХИФК в чемпионате страны, но не смог помочь команде избежать вылета, забив всего два мяча.

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Футболист внёс большой вклад в российский футбол. Он является двукратным обладателем Кубка России, чемпионом РПЛ в составе ЦСКА, лучшим ассистентом Лиги Европы в сезоне-2010/2011. Также Ерёменко выигрывал Кубок, Суперкубок Украины и становился чемпионом в составе «Динамо» Киев. Неоднократно Роман признавался лучшим игроком Финляндии.

Ерёменко помог «Хонке» выиграть матч Кубка Финляндии с одной из сильнейших команд страны – ХИКом. В основное время клубы сыграли вничью, и дело дошло до пенальти. Один из них реализовал Роман. В итоге команда выиграла и прошла в 1/8 финала.

Ближайший соперник «Хонки» выигрывал чемпионат Финляндии в 2016 году, однако с тех пор «Мариехамн» не поднимался выше пятого места в чемпионате. В текущем сезоне команда и вовсе обитает в зоне вылета с одной победой и тремя ничьими после девяти сыгранных матчей.

Последний раз на выезде «Мариехамн» побеждал ещё в прошлом году, а четыре гостевые встречи текущего сезона закончились тремя поражениями и одной ничьей. Зато эти матчи получались обоюдоострыми. В каждом из них забивали обе команды. Отметим также, что лишь однажды в сезоне «Мариехамн» проиграл с разницей более чем один мяч.

Игры «Хонки» и «Мариехамна» в последнее время также выходят весьма упорными. В пяти из шести последних очных встреч забивали обе команды, а три последних матча заканчивались со счётом 1:1. Команда Ерёменко лишь два раза в своей истории уступала «Мариехамну» в домашней игре. Поставим на то, что хозяева встречи наберут три очка, но обе команды забьют. Сделать такую ставку можно с коэффициентом 2.18.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Финляндии «Хонка» — «Мариехамн» 7 июня 2023 года

«Хонка» в прошлом году взяла бронзовые медали, но в текущем сезоне угодила в кризис, который вызван слабой результативностью. Команда проиграла три домашних матча подряд, но ближайший соперник вполне подходит для того, чтобы переломить неприятную тенденцию. «Мариехамн» не побеждает на выезде с прошлого года, зато в каждой гостевой игре забивают обе команды. Так будет и сейчас.

Ставка: «Хонка» не проиграет и обе забьют за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

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