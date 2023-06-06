«Родина» — «Пари НН». Юран восстановит справедливость

Хозяев вообще не должно было быть в стыках. Они здесь только благодаря запрету, выданному «Алании».

7 июня состоится первый переходный матч «Родина» — «Пари Нижний Новгород». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу нижегородцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех москвичей оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на стыковой матч «Родина» — «Пари НН» 7 июня 2023 года

Букмекеры считают, что первый матч «Родина» — «Пари Нижний Новгород» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 2.27.

Анализ и прогноз на первый стыковой матч РПЛ «Родина» — «Пари Нижний Новгород» (07.06.2023)

В Российской Премьер-Лиге уже отгремели матчи заключительного тура. Однако на этом футбольный праздник не заканчивается. Вовсю идёт борьба за прописку в РПЛ. 7 июня состоятся первые переходные матчи. В самом позднем из них встретятся «Родина» и «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Московского клуба в принципе не должно было быть в стыках. Всё дело в том, что занявшая третью строчку «Алания» не сумела получить лицензию на выступление в Премьер-Лиге из-за затянувшейся реконструкции домашнего стадиона. Регламент под неё было решено не изменять.

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Вместо команды из Владикавказа получила возможность выйти в РПЛ «Родина». Многих это очень сильно огорчило, в частности бывшего полузащитника сборной России Владимира Быстрова. Он отметил, что всё должно решаться на футбольном поле, а не в кабинетах.

Да, во второй половине сезона «Родина» смотрелась очень здорово. За последние девять туров в Первой лиге подопечные Дмитрия Парфёнова не потерпели ни одного поражения. Вничью сыграли с «Балтикой» (0:0), «КАМАЗом» (2:2), «Кубанью» (2:2) и «Рубином» (0:0).

«Родина» набрала хорошую форму, но в том, что она участвует в стыках вместо «Алании», чувствуется несправедливость. По спортивному принципу пятая строчка не даёт ей права бороться за выход в первый по силе дивизион России. Сможет ли Сергей Юран сделать так, чтобы справедливость восторжествовала?

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Как мы помним, в прошлом сезоне он спас «Химки» от понижения. Тогда в первом стыковом матче, на выезде, его подопечные уступили «СКА-Хабаровск» (0:1). Зато в ответной встрече одержали разгромную победу, со счётом 3:0. А как будет в этот раз?

Стал главным тренером «Пари Нижний Новгород» Юран относительно недавно. За последние семь туров под его руководством клуб уступил «Оренбургу» (0:1) и «Факелу» (0:1). Вничью он сыграл с «Уралом» (0:0) и «Спартаком» (0:0). Обыграл «Крылья Советов» (2:1), «Сочи» (4:0) и «Химки» (2:0).

Первым делом Юран отладил надёжность в обороне. За этот период времени его подопечные пропустили только три мяча, а забили восемь. С результативностью дела у нижегородцев обстоят не лучшим образом. За 30 туров они забили только 33 гола.

Обусловлено это оборонительным стилем игры «Пари НН». При защите фланговые футболисты спускаются ниже. При атаке, наоборот, поднимаются выше. Юран не стал менять привычную команде стратегию. Он лишь улучшил эмоциональный фон и подтянул взаимодействие нижегородцев на поле.

В первом матче на выезде Юран вряд ли станет играть на победу. В прошлом году на первый стыковой матч со «СКА-Хабаровск» он выпустил не основной состав, чтобы дать отдохнуть лидерам. В этот раз тренер вряд ли поступит так же, но большого количества голов, так или иначе, не ждём.

Предлагаем проверить Х2 + ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.87. У нижегородцев лучше подбор игроков. Да и Юран проделал немалый объём работы. Благодаря его стараниям «Пари НН» может смело претендовать на звание крепкого середняка РПЛ.

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Ну и как тут не вспомнить, что Юран дал обещание, что команда из Нижнего Новгорода не покинет РПЛ по итогам этого сезона. Думаем, 53-летний специалист сдержит своё обещание и справедливость восторжествует.

Прогноз и ставки на первый переходный матч «Родина» — «Пари Нижний Новгород» 7 июня 2023 года

«Родина» подходит к матчу в хорошей форме. Ни одного поражения в последних девяти турах — это качественный показатель. С другой стороны, было четыре ничьих. Да и опытный Юран наверняка найдёт способ остановить москвичей. В этот раз ему не нужно ехать в Хабаровск и полагаться на резервистов. Нижегороды пребывают на подъёме. Предлагаем поставить на то, что гости как минимум не проиграют и голов будет немного. У «Пари НН» оборонительная стратегия игры и низкая результативность.

Ставка: «Пари НН» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

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