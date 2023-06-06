Не убедили даже шейхи! Неймар остаётся в «ПСЖ» или уезжает в «МЮ»?

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» вступает в новую эпоху, официально объявив, что команду покидает Лионель Месси. Однако не станет удивлением, если вслед за аргентинцем уедут другие звёзды, от которых в Париже ожидали гораздо большего.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Одной из интриг предстоящего трансферного межсезонья является дальнейшая судьба Неймара. Бразилец почти каждый год оказывается в центре обсуждения вариантов продолжения карьеры. Огромное количество слухов и инсайдов пророчили Неймару уход из «ПСЖ», однако бывший нападающий «Барселоны» каждый раз оставался в Париже. Что изменилось сейчас?

Акции протеста фанатов могут стать последней каплей

Переломным моментом могли стать события начала мая. Тогда объединение фанатов «ПСЖ» бурно протестовало, требуя ухода из клуба Лионеля Месси, Марко Верратти и Неймара. Одна из акций состоялась прямо возле дома Неймара в Париже, куда пришли несколько сотен человек.

По сведениям источника отношение фанатов шокировало бразильца, и тот готов откликнуться на серьёзное предложение в другом чемпионате. Основные мотивы «ПСЖ» – стремление сократить расходы на зарплаты и недовольство поведением Неймара.

В частности, руководство клуба было недовольно, что бразилец, который продолжает восстанавливаться от очередной травмы, предпочёл посетить этап Гран-при Формулы-1 в Монако вместо матча в Страсбурге, ничья в которой принесла «ПСЖ» золото.

«МЮ» хочет создать конкуренцию «Ман Сити»

Фаворитом в борьбе за Неймара считается «Манчестер Юнайтед». Команда Эрика тен Хага провела великолепный сезон, заняв третье место в АПЛ, и готовится мощно усилиться летом. Она хочет составить конкуренцию «Ман Сити» и достойно выступить в Лиге чемпионов.

Ангелос Постекоглу возглавил «Тоттенхэм».

По сведениям авторитетного французского издания, переговоры «МЮ» и «ПСЖ» находятся в продвинутой стадии, а в процесс активно вовлечён напарник Неймара по бразильской сборной Каземиро, который провёл в составе «красных дьяволов» отличный сезон.

Помешать переезду Неймара в «МЮ», помимо других факторов, может печальный опыт с Роналду. Возвращение португальца в клуб воодушевило многих болельщиков «красных дьяволов», но закончилось «битьём посуды» и испорченной репутацией легенды клуба. Захочет ли Эрик тен Хаг тратить время, чтобы ужиться с ещё одной большой звездой?

Неймар, как и Роналду, также славится своим непростым характером. Однако бразильцу 31 год, а его результативность находится всё ещё на высоком уровне. Игра в команде с большими амбициями и турнирными задачами может помочь футболисту найти себя на новом этапе своей карьеры. Ставки на то, что Неймар забьёт в следующем сезоне за «МЮ», принимаются с коэффициентом 5.00.

Добавить ещё одну звезду Саудовской Аравии

Имя Роналду при обсуждении будущего Неймара всплывает, когда речь заходит о Саудовской Аравии. Богатые владельцы местных клубов тратят огромные деньги, чтобы переманить на полуостров больших звёзд. Вслед за Криштиану уже переехал к саудитам Карим Бензема, а ещё может оказаться здесь Месси.

По сообщениям информаторов, Неймар уже отклонил предложение из Саудовской Аравии о контракте на € 400 млн и хочет играть именно в Англии. Как бы то ни было, рискнуть поставить на переход Неймара в любой клуб из Саудовской Аравии можно за коэффициент 30.0.

В Англии есть не только «МЮ»

Как сообщается, одной из загвоздок переговоров между «МЮ» и «ПСЖ» является статус перехода. Англичане хотят арендовать Неймара, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Парижан устроит только полноценный трансфер бразильца. В Англии есть ещё два клуба, которые могли бы принять эти условия – «Челси» и «Ньюкасл».

«Торино» готов выкупить Миранчука у «Аталанты» за € 9,5 млн.

Клуб из Лондона поразил футбольный мир в прошлом сезоне громадными расходами на трансферном рынке. Владельцы «Челси» за последний год потратили на покупки и аренды футболистов больше денег, чем все клубы пяти топ-чемпионатов, вместе взятые. Сумма за Неймара не должна стать проблемой для синих. Коэффициент – 8.00.

Возвращение в «Барсу»

Слухи о «Барселоне» основываются не на каких-то инсайдах, а в основном на лайках в «Инстаграме», так что воспринимать их всерьёз не стоит. К тому же каталонский клуб явно не потянет финансовые запросы Неймара и сосредоточится на том, чтобы обеспечить возможный контракт с Месси. Коэффициент на переход Неймара в «Барселону» оценён в 9.00.

Париж всё стерпит?

Шансы на то, что Неймар останется в Париже, всё ещё высоки. Новости о том, что бразилец несчастен в «ПСЖ», сопровождают его почти весь этап карьеры в этом клубе. Однако вот уже пять лет каждое лето заканчивалось тем, что Неймар и дальше выходил на поле и забивал за парижан. Поставить на такое развитие событий можно и сейчас – коэффициент на то, что Неймар забьёт в футболке «ПСЖ» в следующем сезоне, составляет 1.37.

Ставка: Неймар останется в «ПСЖ» за 1.37.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

Кавазашвили: Дзюба — русский Ибрагимович, он может играть до 40 лет.

Бывшим игроком «Реала» интересуются два российских клуба.

Черчесов: Кузяев усилит «Ференцварош».

«Лестер» после вылета в Чемпионшип потерял игроков на общую сумму € 95 млн.