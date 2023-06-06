Ошибки судей — заработок у букмекера! Как делать ставки на VAR

Системе VAR всего шесть лет, но мы уже практически забыли, каким бывает футбол без неё. Споры о том, как использовать видеопросмотры, не утихают, практически каждый тур любого крупного футбольного чемпионата сопровождают скандалы. Но для букмекеров VAR стал настоящим другом. Всё-таки большинство ошибок судей эта система исправляет. Но букмекерские конторы пошли ещё дальше — они принимают ставки на использование VAR в матчах!

Что такое система VAR

VAR (аббревиатура от Video Assistant Referee) — система видеоповторов, которая помогает арбитрам во время футбольного матча. Её ввели для того, чтобы в спорной ситуации арбитр принял правильное решение. Если же судья грубо ошибся, то VAR подскажет ему, помогая тем самым исправить свой промах.

По своей сути VAR — это набор камер, которые установлены на стадионе. Картинка с этих камер на протяжении всей игры выводится на мониторы в специальной комнате, где за игрой следит группа арбитров VAR. Эта группа постоянно находится на связи с арбитром в поле. Если он допустил грубую ошибку или возникла спорная ситуация, то бригада VAR вступает в дело.

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VAR в футболе ввели из-за постоянных судейских ошибок, система призвана их исправить. Впервые VAR опробовали летом 2016 года в одном из матчей молодёжных команд в американской лиге МЛС. Осенью того же года систему видеоповторов впервые применили в Европе. Затем систему стремительно начали внедрять по всему миру. Сейчас VAR есть во всех основных национальных чемпионатах, еврокубках и турнирах сборных команд.

Важно отметить, что, в отличие от ряда других видов спорта, сделать запрос о просмотре игрового момента может только главный арбитр. К примеру, в хоккее, баскетболе, теннисе или волейболе игроки и тренеры могут запросить повтор спорного, на их взгляд, момента. В футболе это запрещено и карается жёлтой, а в случае тренера и красной карточкой.

Видеоассистенты рефери имеют право и сами вмешаться в ход матча, но только если бригада VAR убеждена в грубой ошибке арбитра в поле. В таком случае главного судью приглашают к монитору, чтобы он посмотрел эпизод и либо поменял решение, либо же убедился в собственной правоте. Каждый забитый гол обязательно просматривают на предмет возможного офсайда или любого другого нарушения правил.

Какие моменты рассматривает VAR?

Правила применения VAR жёстко регламентированы. Собственно, видеоповторы применяются только в четырёх ситуациях:

офсайд;

назначение пенальти;

красная карточка — но только прямая, вторую жёлтую карточку оспорить с помощью видеоповтора нельзя;

правильность забитого гола.

Конечно, порой тренеры и футболисты критикуют правила, поскольку некоторые судейские ошибки остаются вне компетенции системы видеоповторов. С другой стороны, жёсткие рамки освобождают игру от ненужных пауз. В топовых чемпионатах просмотр видеоповтора и принятие решения не превышает минуты. Есть и критики, которые считают, что VAR убивает элемент случайности в футболе, ломает дух игры. Но таких меньшинство. Ну а букмекеры вовсю осваивают новый для себя рынок.

Как делать ставки на VAR в футболе?

Самый простой и самый популярный вариант — будет ли главный арбитр матча прибегать к помощи VAR по ходу игры? Вокруг этого рынка всё и вертится. На крупнейшие события букмекеры предлагают расширенную роспись. К примеру, можно поставить на тотал просмотров VAR во время матча, сделать ставку на то, что после видеоповтора отменят или, наоборот, засчитают забитый мяч, удалят игрока или назначат пенальти.

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Советуем внимательно прочитать правила букмекерской конторы, в которой вы делаете ставку на VAR. Одни операторы засчитывают как видеопросмотр любое упоминание VAR в графике во время телетрансляции, другие же считают просмотр состоявшимся, только если арбитр пойдёт лично смотреть повтор эпизода. Изучите правила, чтобы не попасть впросак.

Как выбрать матч для ставок на VAR?

Стоит обратить внимание на чемпионаты, в которых много единоборств, фолов и удалений. Кроме того, чем выше статус матча, тем больше вероятность использования VAR. Когда на кону высокая цена (например, выход в следующую стадию еврокубка), арбитры стараются перестраховываться.

Стоит изучить и статистику арбитра. Если судья раздаёт много карточек и часто назначает пенальти, весьма вероятно, что он обратится к VAR по ходу встречи. И наоборот, если арбитр задаёт высокую планку борьбы, вероятность его обращения к видеоповтору становится меньше.

Можно сказать, что ставки на VAR плотно заняли свою нишу в букмекерской линии, наряду с пари на жёлтые или красные карточки, угловые или удаления. Важно изучить правила букмекерской конторы и тщательно подходить к выбору игры для ставки на VAR. Тогда у вас всё должно получиться. Удачных ставок!

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