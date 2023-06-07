Италия лишается наград. «Фиорентина» повторит судьбу «Ромы» в матче с «Вест Хэмом»

Долгожданный финал Лиги конференций состоится уже 7 июня 2023 года между «Фиорентиной» и «Вест Хэмом». Игра пройдёт на «Фортуна Арене».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во сколько начало

Финальный матч «Фиорентина» — «Вест Хэм» начнётся не ранее 22:00 мск.

Кто фаворит?

Букмекерская контора «Фонбет» в своих прогнозах отдаёт небольшое предпочтение англичанам: поставить на победу лондонцев можно за 2.75. Шансы «Фиорентины» оценили в 2.85. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за коэффициент 6.00. Всем, кто пройдёт регистрацию в «Фонбет», будет доступен фрибет 2000 рублей.

По какому каналу покажут

Матч финала Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм» покажут в прямом эфире на телеканале «Матч!». Начало трансляции не ранее 22:00 мск.

Анализ и прогноз на финал Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм» (07.06.2023)

Финал Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм» состоится 7 июня в Праге на стадионе «Фортуна Арена». Карлос Дель Серро Гранде в 22:00 мск даст стартовый свисток.

«Фиорентина» на последнем отрезке сезона демонстрировала содержательный футбол и тактически грамотную игру, но не самые стабильные результаты. В активе «фиалок» победы над «Сампдорией» (5:0), «Удинезе» (2:0), «Базелем» (3:1 д. вр.), «Ромой» (2:1) и «Сассуоло» (3:1) при трёх ничьих и пяти поражениях.

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Стоит отметить, что до этого команда Винченцо Итальяно не проигрывала в 14 матчах подряд. Спад обусловлен концентрацией основных сил на Лиге конференций. Эффект налицо — «Фиорентина» выступает в финале еврокубка впервые с сезона-1989/1990.

Подопечные Винченцо Итальяно придерживаются атакующего стиля игры по схеме 4-2-3-1, а 38% атак проводят через левый фланг. Поэтому 12 результативных передач и три забитых мяча от левого вингбэка Кристиано Бираги не удивляют. 30-летний итальянец пребывает в отличной форме.

В чемпионате Италии «фиалки» заняли третье место по количеству нанесённых ударов по воротам и в створ. В этом календарном году футболисты за 36 официальных матчей только пять раз покинули поле без забитого мяча.

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«Вест Хэм» по итогам сезона-2022/2023 АПЛ финишировал на 14-й строчке. Это один из худших результатов за последние 11 розыгрышей. За 38 туров «молотобойцы» победили лишь 11 раз. Диаметрально противоположная ситуация в Лиге конференций, в которой лондонцы не позволяли усомниться в своих амбициях. Они выиграли 13 из 14 встреч при одной ничьей.

Подопечные Дэвида Мойеса начали путь в ЛК с плей-офф квалификации и за 14 матчей забили 33 мяча, ни разу не покинув поле без результативного действия. Майкл Антонио принял участие в каждом четвёртом голе лондонцев в Лиге конференций — забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Полузащитник «молотобойцев» Деклан Райс дал комментарий по поводу ожиданий от финала, ответив, что он рад достижениям команды и счастлив пережить подобный момент в карьере в футболке «Вест Хэма». Главный тренер Дэвид Мойес добавил, что он в восторге от проделанной командой работы, но теперь главное — выйти и выиграть трофей.

Некоторые спортивные СМИ сообщают, что лишь победа в Лиге конференций позволит шотландскому специалисту сохранить рабочее место. После серьёзных инвестиций в усиление состава владельцы клуба недовольны борьбой за выживание в АПЛ и составили шорт-лист кандидатов на замену Мойесу в случае неудачи в финале.

«Вест Хэм» поставил всё на победу в Лиге конференций, пожертвовав результатами в АПЛ. «Молотобойцы» на пути к финалу не давали повода усомниться в турнирных амбициях и собственных силах, поэтому мы рекомендуем присмотреться к пари на победу «Вест Хэма» в матче за 1.94 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на финал Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм» 7 июня 2023 года

Подопечные Дэвида Мойеса ни разу не дали усомниться в статусе фаворитов турнира. За 14 встреч в Лиге конференций они лишь раз не смогли выиграть, сыграв вничью с «Гентом» (1:1). Лондонцы с точки зрения кадрового потенциала, опыта и результатов выглядят предпочтительнее. Рекомендуем ставку на победу «Вест Хэма» в матче за 1.94 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

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