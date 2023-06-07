Почему матч Суперфинала Кубка России «Краснодар» — ЦСКА запомнят надолго

У любителей футбола 11 июня в календаре обведено красным цветом. На этот день назначен Суперфинал Кубка России, который обещает быть крайне интересным, поскольку встречаются «Краснодар» и ЦСКА. Команды предпочитают действовать в атакующем стиле, что обещает зрителям яркий матч. Владимир Федотов и Владимир Ивич постараются мотивировать своих подопечных, чтобы они выложились по максимуму и выиграли престижный трофей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дата и время матча «Краснодар» — ЦСКА

Суперфинал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА пройдёт 11 июня. Арбитр даст сигнал о начале игры в 17:00 мск.

Где пройдёт матч «Краснодар» — ЦСКА

Суперфинал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА пройдёт на стадионе «Лужники» (Москва).

Где смотреть Суперфинал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА

Суперфинал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на Суперфинал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом матча. Поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 2.04, это примерно 48,78% вероятности. Выигрыш краснодарцев оценивается коэффициентом 4.00 (24,88%). На ничью можно поставить за 3.78 (26,34%).

Букмекеры считают, что игра «Краснодар» — ЦСКА получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют армейцы, сыграет коэффициент 1.17. Гол «быков» доступен с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Сделать ставку на то, что судьбу матча решит серия 11-метровых ударов, можно с коэффициентом 3.78. Ставку на результативную ничью в основное время можно сделать за коэффициент 4.33.

Расклады перед Суперфиналом Кубка России «Краснодар» — ЦСКА

Фонбет Кубок России. Суперфинал Фонбет Кубок России. Суперфинал 11 июня 2023, воскресенье. 17:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Результаты «Краснодара» в весенней стадии сезона были подвержены турбулентности. Постепенно сербский тренер Владимир Ивич донёс до своих подопечных тонкости тактической схемы, и в мае «быки» вышли на проектную мощность.

Поворотным моментом стала встреча со «Спартаком», которую «Краснодар» проиграл со счётом 3:4. Тем не менее в атаке «быки» продемонстрировали фантастический уровень взаимопонимания. Только вот проблемы с голкипером не позволили увезти из Москвы три очка.

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В «Краснодаре» возможны изменения после завершения чемпионата — команду могут покинуть голкипер Матвей Сафонов и полузащитник Эдуард Сперцян. Вполне вероятно, что лидеры клуба захотят уйти красиво, подарив болельщикам долгожданную победу в Кубке России.

ЦСКА может завершить сезон на мажорной ноте. Для Владимира Федотова серебро чемпионата России и Кубок — важные вехи в карьере. Тренер понимает, что соперничать в чемпионате с «Зенитом» в текущем сезоне было практически нереально, и он добился максимума.

Весной у ЦСКА стабилизировался состав и пошли хорошие результаты. Команда не проигрывала в 10 матчах подряд. За этот отрезок сезона армейцы существенно поправили дела в чемпионате и дошли до решающей игры в Кубке России.

Нас ждёт увлекательная встреча предельно мотивированных клубов. Соперники находятся в идеальной физической форме и игровом тонусе. Тренеры наверняка приготовят пару неожиданных тактических ходов, с помощью которых постараются получить преимущество и победить. Пусть выиграет сильнейший. Удачных ставок!

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