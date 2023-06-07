Почему матч Суперфинала Кубка России «Краснодар» — ЦСКА запомнят надолго

У любителей футбола 11 июня в календаре обведено красным цветом. На этот день назначен Суперфинал Кубка России, который обещает быть крайне интересным, поскольку встречаются «Краснодар» и ЦСКА. Команды предпочитают действовать в атакующем стиле, что обещает зрителям яркий матч. Владимир Федотов и Владимир Ивич постараются мотивировать своих подопечных, чтобы они выложились по максимуму и выиграли престижный трофей.
Дата и время матча «Краснодар» — ЦСКА
Суперфинал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА пройдёт 11 июня. Арбитр даст сигнал о начале игры в 17:00 мск.
Где пройдёт матч «Краснодар» — ЦСКА
Суперфинал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА пройдёт на стадионе «Лужники» (Москва).
Где смотреть Суперфинал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА
Суперфинал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».
Коэффициенты букмекеров на Суперфинал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА
Букмекеры считают ЦСКА фаворитом матча. Поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 2.04, это примерно 48,78% вероятности. Выигрыш краснодарцев оценивается коэффициентом 4.00 (24,88%). На ничью можно поставить за 3.78 (26,34%).
Букмекеры считают, что игра «Краснодар» — ЦСКА получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют армейцы, сыграет коэффициент 1.17. Гол «быков» доступен с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.
Сделать ставку на то, что судьбу матча решит серия 11-метровых ударов, можно с коэффициентом 3.78. Ставку на результативную ничью в основное время можно сделать за коэффициент 4.33.
Расклады перед Суперфиналом Кубка России «Краснодар» — ЦСКА
Результаты «Краснодара» в весенней стадии сезона были подвержены турбулентности. Постепенно сербский тренер Владимир Ивич донёс до своих подопечных тонкости тактической схемы, и в мае «быки» вышли на проектную мощность.
Поворотным моментом стала встреча со «Спартаком», которую «Краснодар» проиграл со счётом 3:4. Тем не менее в атаке «быки» продемонстрировали фантастический уровень взаимопонимания. Только вот проблемы с голкипером не позволили увезти из Москвы три очка.
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В «Краснодаре» возможны изменения после завершения чемпионата — команду могут покинуть голкипер Матвей Сафонов и полузащитник Эдуард Сперцян. Вполне вероятно, что лидеры клуба захотят уйти красиво, подарив болельщикам долгожданную победу в Кубке России.
ЦСКА может завершить сезон на мажорной ноте. Для Владимира Федотова серебро чемпионата России и Кубок — важные вехи в карьере. Тренер понимает, что соперничать в чемпионате с «Зенитом» в текущем сезоне было практически нереально, и он добился максимума.
Весной у ЦСКА стабилизировался состав и пошли хорошие результаты. Команда не проигрывала в 10 матчах подряд. За этот отрезок сезона армейцы существенно поправили дела в чемпионате и дошли до решающей игры в Кубке России.
Нас ждёт увлекательная встреча предельно мотивированных клубов. Соперники находятся в идеальной физической форме и игровом тонусе. Тренеры наверняка приготовят пару неожиданных тактических ходов, с помощью которых постараются получить преимущество и победить. Пусть выиграет сильнейший. Удачных ставок!
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