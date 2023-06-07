Рональд Куман добьётся своего. Кто выиграет Лигу наций?

Ведущие лиги континента уже отправились в отпуск, а в остальных осталось сыграть считаные матчи. Самое время переключить внимание на национальные команды, которым тоже предстоит решать непростые задачи. Перед отборочным турниром к Евро-2024 пройдёт Финал четырёх в Лиге наций с участием Испании, Нидерландов, Италии и Хорватии. Оценим состояние каждой из команд.

«Красная фурия» на стадии перестройки

Сборная Испании является главным претендентом на победу в Лиге наций – эксперты оценивают подобный исход коэффициентом 3.00. На фоне соперников это понятно, однако «Красная фурия» не в лучшем состоянии. В Финал четырёх испанцы пробились со скрипом, одержав победы в трёх из шести матчах группового этапа. Они опередили Португалию на одно очко. На чемпионате мира победили лишь в игре с Коста-Рикой и вылетели в первом же матче плей-офф от Марокко.

Подобные результаты стоили работы Луису Энрике, уступившему место Луису де ла Фуэнте. 61-летний специалист из молодёжной системы следует тому же курсу, что и его предшественники, но ему требуется время. В двух матчах отбора к Евро-2024 Испания победила Норвегию (3:0) и проиграла Шотландии (0:2). Прогресса не видно, но добавляются травмы – к примеру, в заявке на предстоящие матчи нет Педри. Испания пока одна из загадок этого лета.

Куман знает, на что способна его команда

После расставания с великим Луи ван Галом, который едва не вывел сборную Нидерландов в полуфинал ЧМ в Катаре, в команду вернулся Рональд Куман. Специалист уже выводил «оранжевых» в финал Лиги наций четыре года назад. Он отлично знает лидеров, и время на адаптацию ему не потребуется. Два первых матча оптимизма не добавили. В квалификации на Евро-2024 нидерландцы проиграли Франции (0:4) и забили всего три гола Гибралтару (3:0).

Теперь Куману необходимо изменить впечатление. С составом у него проблем нет: линия обороны с Вирджилом ван Дейком, Натаном Аке и Маттейсом де Лигтом в порядке, а в центре есть Френки де Йонг. В своей группе Нидерланды без труда заняли первое место, опередив Бельгию на шесть очков. В полуфинале Лиги наций они встретятся со сборной Хорватии. Коэффициент на победу Нидерландов — 3.30.

Манчини намерен исправить положение

Сборная Италии по-прежнему старается реабилитироваться за провал в отборе к чемпионату мира. Команда Роберто Манчини хорошо провела групповой этап Лиги наций, попав в самую сложную группу – к Германии, Англии и Венгрии. В шести матчах итальянцы проиграли только немцам на выезде (2:5), но всё равно смогли занять первое место. У них наиболее сбалансированный и опытный состав, который хорошо сыгран.

Андрей Талалаев: точно остаюсь в «Химках».

Тем не менее опасений по поводу перспектив Италии также много. Во-первых, последние результаты не впечатляют – поражение от Англии (1:2) и слабая игра со скромной Мальтой (2:0). Во-вторых, в полуфинале предстоит встретиться с Испанией, в матчах с которой не удаётся выиграть в основное время уже почти семь лет. Эксперты оценивают успех «Скуадра Адзурры» коэффициентом 4.00.

Модрич всё ещё в деле

Наименьшие шансы на победу в Лиге наций имеет сборная Хорватии – коэффициент на неё 5.00. Разумеется, по возможностям «шашечные» заметно уступают любому из конкурентов. У них один из самых возрастных составов, а в полузащите по-прежнему незаменим 37-летний Лука Модрич. Хавбек «Реала» всё ещё испытывает проблемы с бедром, однако помочь команде должен. Плюс не забываем, что Перишичу, Крамаричу, Брозовичу и Виде тоже 30+ лет.

Тем не менее для решающего рывка в столь коротком турнире сил подопечным Златко Далича хватит. Они тоже невзрачно провели групповой этап, но одержали четыре победы в шести турах. На чемпионате мира хорваты также были хороши, добравшись до полуфинала и заняв третье место. Они уже давно зарекомендовали себя крепкой сборной, способной добиваться своих целей. Победа в Лиге наций одна из них, поэтому недооценивать Хорватию не стоит.

Поможет ли Нидерландам поддержка трибун?

В плей-офф Лиги наций собрались лучшие сборные своих групп. При этом явного фаворита выделить сложно. Испания перестраивается, она всё ещё может добиваться побед за счёт класса, но требовать многого от неё пока не приходится. Италия выбралась из сложной группы, но совсем не впечатлила в двух последних матчах.

Отец Месси: Лео готов играть за «Барселону» даже бесплатно.

Таким образом, ключевой выглядит борьба между Нидерландами и Хорватией. «Оранжевые» не испытали проблем в группе, Рональд Куман хорошо знает команду и уже выводил её в финал. И не забываем, что матчи пройдут в Роттердаме. Нидерландцы постараются удивить.

Ставка: победа Нидерландов в Лиге наций за 3.30.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

Холанд – самый молодой обладатель «Золотой бутсы» со времён Роналдо.

В «Локомотиве» прокомментировали слухи об интересе к Зиньковскому.

Аршавин: Адвоката хотели убирать из «Зенита», но потом мы выиграли Кубок УЕФА.

Жозе Моуринью поступило очень выгодное предложение из Саудовской Аравии.