Ставки на штанги и перекладины: как обыграть букмекера?

Штанги и перекладины в футболе играют то за одну, то за другую команду. Кого-то они спасают от неминуемого гола, а кому-то, наоборот, не дают забить такой желанный мяч. И на попадания в каркас ворот можно делать ставки! Казалось бы, чего проще. Но у этого рынка есть свои подводные камни, новичкам он явно не подойдёт. Разбираемся, как делать ставки на штанги и перекладины в футбольных матчах.

Что вообще такое штанга и перекладина?

Штанги и перекладина — это стойки, которые по сути и составляют футбольные ворота. Штанги две — это вертикальная стойка. Перекладина одна — это горизонтальная стойка. Места, где штанги соприкасаются с перекладиной, называют крестовинами ворот.

В различных вариациях футбола размеры ворот разные, но у всех есть штанги и перекладины. Попадание в каркас — опаснейший момент, бывает так, что мяч от стойки отскакивает в ворота. Бывает и наоборот. Нередки ситуации, когда мяч после удара в штангу попадает в спину вратарю и рикошетит в ворота.

Важно знать, что попадание в штангу или перекладину не считается ударом в створ ворот. В общепринятой футбольной статистике попадания в них учитывают отдельно. Отсюда и появились ставки на попадания в штанги и перекладины. На бумаге всё просто: вы делаете ставку на то, что в матче будет попадание в штангу, оно случается, вы получаете выигрыш. Но на самом деле всё куда сложнее, нередки ситуации, когда игроки ведут споры с букмекерами, считая, что их ставка рассчитана неверно.

Рынки ставок на штанги и перекладины в футболе

Придумать что-то особенное со штангами и перекладинами сложно. Букмекеры обычно принимают ставки на несколько основных исходов:

Будет ли попадание в штангу/перекладину — основной и самый простой рынок. Какая из команд попадёт в каркас ворот большее число раз. Из этого рынка вытекает ещё один — победа команды по попаданиям в штанги/перекладину с форой. Тотал попаданий в каркас: здесь, как и в случаях с любыми другими рынками, букмекер предлагает угадать, больше или меньше обозначенной отметки попадут команды в каркас ворот. Можно ставить и на индивидуальный тотал, когда считают попадания только одной, выбранной игроком команды. Временные отрезки: всё вышеперечисленное, но за определённое время. Это может быть один из таймов или, к примеру, интервал из 15 минут.

Количество рынков на попадания в штанги и перекладины зависит от конкретного букмекера и степени важности игры. На топовые встречи таких предложений будет максимальное количество, на игры низших дивизионов их может не быть в принципе. Важно, что такие рынки появляются ближе к началу игры, сделать ставку на попадания в каркас ворот за неделю до матча чаще всего не получится.

Сложности ставок на штанги и перекладины

Во-первых, нужно сразу прочитать в правилах букмекерской конторы, считает ли она суммарные попадания в каркас ворот или же считает штанги и перекладины отдельно. В последнем случае коэффициенты будут выше, но, естественно, и элемент случайности возрастает.

Помните, что попадания в штангу — далеко не самый популярный рынок ставок. И здесь маржа букмекера будет выше. Вообще, ставки на попадания в каркас ворот обычно делают либо профессиональные игроки на ставках, либо же не ради заработка, а для развлечения.

Очень важно изучить, какие попадания в каркас ворот букмекер засчитывает, а какие нет. Не поленитесь изучить правила букмекерской конторы или даже уточнить данный вопрос в службе поддержки. Бывают ситуации, когда в статистике матча попадание есть, но букмекер его не засчитал. Например, если от штанги мяч влетел в ворота. Или если игрок нанёс удар с острого угла, мяч попал в штангу и вылетел за пределы поля. Наконец, далеко не каждая букмекерская контора засчитает попадание в штангу или перекладину при ударе с пенальти. Читайте правила, чтобы быть готовым ко всему.

Кроме того, нужно посмотреть, каким статистическим источником пользуется букмекер при расчёте пари. Далеко не всегда данные совпадают. И если в источнике букмекера попадания в штангу нет, а в вашем есть, вряд ли у вас получится что-то доказать.

Как выбрать матч для ставок на штанги и перекладины

Универсального рецепта нет. Старайтесь выбирать матчи команд, которые играют в открытый футбол и наносят много ударов по воротам. Стоит обратить внимание и на игры, где будет много стандартных положений. Посмотрите статистику, как часто та или иная команда попадает в каркас ворот. Но помните: это не гарантия успеха.

Есть резон делать ставки в лайве, последив 10–20 минут за ходом матча. Но здесь не стоит поддаваться эмоциям. Если вы не уверены, что сможете контролировать их, лучше выбрать другой рынок для ставок.

Как видите, ставки на штанги и перекладины не так просты, как кажутся. Мы рекомендуем заключать пари на них только профессионалам. Удачных ставок!