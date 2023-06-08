«Фламенго» — «Расинг». Айртон в РПЛ о таком мечтать не мог

По итогам прошлого сезона экс-защитник красно-белых стал победителем турнира. Теперь он будет играть за сборную Бразилии.

9 июня состоится матч 5-го тура группового этапа Кубка Либертадорес «Фламенго» — «Расинг» Авельянеда. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бразильцев можно с коэффициентом 1.40. Успех аргентинцев оценён в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Либертадорес «Фламенго» — «Расинг» 9 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Фламенго» — «Расинг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Кубка Либертадорес «Фламенго» — «Расинг» (09.06.2023)

В то время как европейские чемпионаты завершились, Кубок Либертадорес только начинает набирать обороты. На 9 июня запланированы три встречи 5-го тура группового этапа. В одной из них на знаменитом стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро «Фламенго» примет «Расинг» из Авельянеды.

За последние пять туров в чемпионате Бразилии «Фламенго» не потерпел ни одного поражения. Вничью он сыграл с «Крузейро» (1:1). Обыграл «Гояс» (2:0), «Баию» (3:2), «Коринтианс» (1:0) и, наконец, «Васко да Гама» (4:1). Таким образом, клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице.

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Отдельного внимания заслуживает результативность красно-чёрных. За девять туров они забили 18 мячей. Больше только у идущего на втором месте «Палмейраса». Три из них записал на свой счёт бывший защитник московского «Спартака» Айртон. Он проводит свой самый результативный сезон в карьере.

Айртон забил уже шесть мячей во всех турнирах. Кроме того, защитник стал лучшим бомбардиром обновлённой «Мараканы». После 2013 года ни один футболист не забил на этом знаменитом стадионе больше, чем бывший игрок «Спартака» — семь голов. Совсем недавно он впервые в карьере получил вызов в основную сборную на товарищеские матчи с Гвинеей и Сенегалом.

В частности, благодаря стараниям Айртона «Фламенго» преуспевает в других турнирах. Он уже выиграл Рекопу Южной Америки, а также вышел в 1/4 финала Кубка Бразилии. Для полного счастья красно-чёрным сталось лишь добыть путёвку в плей-офф Кубка Либертадорес. В случае победы в грядущей встрече их шансы на это заметно возрастут.

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«Фламенго» располагается на втором месте в турнирной таблице группового этапа Кубка Либертадорес. За четыре тура он уступил только «Аукасу» (1:2), на выезде. Обыграл «Ньюбленсе» (2:0). Вничью красно-чёрные сыграли как раз с «Расингом» (1:1) и с «Ньюбленсе» (1:1). В обоих случаях смотрелись лучше соперников, но потеряли очки.

Да, солидную часть встречи «Расинг» провёл в меньшинстве, но если на домашнем стадионе он чуть не проиграл «Фламенго», то что будет на выезде? Стоит отметить, что в чемпионате Аргентины дела у команды из Авельянеды обстоят скверно. Она располагается лишь на 17-м месте в турнирной таблице.

За 18 матчей «Расинг» одержал лишь шесть побед и четыре раза сыграл вничью. За этот период времени забил 22 мяча, а сам пропустил 27. В Кубке Либертадорес клуб выступает куда лучше. Обусловлено это уровнем соперников. Помимо «Фламенго», сильных команд не было.

«Расинг» обыграл «Ньюбленсе» (2:0) и дважды «Аукас» (3:2 и 2:1). Примечательно, что он позволял соперникам создавать много моментов у своих ворот. Повезло, что они не сумели реализовать бóльшую часть. «Фламенго» вряд ли станет прощать аргентинскую команду за ошибки. Поставить на его победу и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14.

За последние семь встреч во всех официальных турнирах на «Маракане» красно-чёрные проиграли только лидирующему «Ботафого» (2:3). Также они сыграли вничью с «Крузейро» (1:1). За этот период времени забили 13 мячей, а сами пропустили только четыре.

Не исключено, что в очередной раз порадует классным выступлением и результативностью Айртон. На «Маракане» он особенно опасен. Сейчас бывший защитник «Спартака» на подъёме. В последних двух турах бразильской Серии А он отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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По итогам прошлого сезона Айртон выиграл Кубок Либертадорес в составе красно-чёрных. В нынешней форме у него есть все шансы повторить успех. Защитник стал одним из лидеров команды из Рио-де-Жанейро. К слову, относительно минувшего сезона её состав практически не изменился.

Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес «Фламенго» — «Расинг» 9 июня 2023 года

«Фламенго» находится на подъёме. Неудачные результаты есть, но обусловлены они по большей части выездным фактором. На «Маракане» красно-чёрные практически не уязвимы. Они забивают много мячей и преуспевают во всех турнирах. У «Расинга» неплохо обстоят дела с результативностью, но он очень много и часто пропускает. Маловероятно, что ему удастся избежать поражения в грядущем матче. В чемпионате Аргентины у клуба всё плохо.

Ставка: победа «Фламенго» и тотал больше 2.5 мяча за 2.14.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

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